USAs bombefly lander i Norge – samtidig snoker et russisk missilskip ved grensen i nord

Mens amerikanerne lander med bombefly i Trøndelag, lurer en russisk missilkrysser ved norskegrensen helt i nord. – Aktivitet utenfor det normale, mener Forsvaret.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: Nå nettopp

Den russiske krysseren «Marskalk Ustinov» har i løpet av helgen beveget seg fra Barentshavet inn i Varangerfjorden – ikke langt fra den norsk-russiske grensen ved Jakobselv.

– Gjennom helga har vi sett at dette fartøyet har beveget seg inn mot området her, rett øst for norskegrensa, og har operert der i noen dager, forteller pressetalsmann Brynjar Stordal ved Forsvarets operative hovedkvarter til VG.

– Vet dere hva skipet gjør i området?

– Du må spørre naboen i øst hva formålet med seilasen er. Men ikke noe vi har sett i moderne tid, og er ikke et normalt operasjonsmønster for den, slår han fast.

Følger nøye med

Han vil likevel ikke betegne aktiviteten som bekymringsfull, og forklarer at situasjonen ville vært en helt annen om krysseren tok seg inn i norsk territorium.

– Dette er aktivitet utenfor det normale, men den befinner seg tross alt i russisk farvann. At den beveger seg så langt vest, gjør imidlertid at vi følger ekstra nøye med, sier pressetalsmann Stordal.

I dette området er krysseren observert:

Klikk for å aktivere kartet

Fartøyet er én av fire kryssere som tilhører Slava-klassen i den russiske marinen, og er oppkalt etter den tidligere sovjetiske forsvarsministeren Dmitrij Ustinov. Skipet er litt under 186 meter langt.

– Man skal ikke veldig langt øst for hvor det er normalt for den å operere, men at den er så langt vest har vi ikke sett før, sier Brynjar Stordal. Skipet har sin hjemmehavn i Severomorsk, like utenfor Murmansk.

Russland har de siste dagene også varslet test av missiler i et område nord for Varangerfjorden, og advart piloter fra å fly i området mellom 18. og 24. februar. «Nedslagsfelt for russiske missiler», heter det i meldingen, ifølge The Barents Observer.

Forsvaret har observert «Marskalk Ustinov» også i dette området de siste dagene, bekrefter Stordal.

Amerikanske bombefly lander i dag

Samtidig lander fire amerikanske bombefly mandag i Trøndelag på Ørland flystasjon. De skal operere i norskluftrom den neste måneden.

Det er fire B-1B «Lancer»-fly som mandag ankommer Norge.

Etter flere år med amerikanske soldater fra US Marines på roterende trening på norsk jord, tar Norge og USA nå forsvarssamarbeidet videre ved å åpne for et flere uker langt treningsopphold for USAs strategiske bombefly.

– Dette gir Forsvaret en god anledning til å trene alliert mottak og vertslandstøtte. Denne typen integrert trening med nære allierte øker begges evne til å samarbeide i våre nærområder, sa sjef i Luftforsvaret, generalmajor Tonje Skinnarland, i en pressemelding tidligere i februar.

Hun mener samtreningen demonstrerer amerikansk forpliktelse til forsvaret av både Norge og Europa.

TOUCHDOWN: Et B-1B «Lancer» bombefly lander på Ørland flystasjon mandag. Foto: Ole Martin Wold

Både SV og Rødt har kritisert beslutningen om å tillate amerikanske bombefly i landet. SV-leder Audun Lysbakken mente Norge heller burde begrense den amerikanske militære aktiviteten i i landet.

– Dette er et nytt steg i et livsfarlig løp fra regjeringa, som trekker Norge enda lenger inn i den nye kalde krigen mellom USA og Russland, mente leder Moxnes i Rødt i en epost til VG.

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt sa at hennes parti støttet beslutningen, så fremt det ikke førte til økt spenning med Russland.

Brynjar Stordal i Forsvaret ønsker ikke å kommentere i detalj mulige sammenhenger mellom amerikanernes ankomst på Ørlandet, og den russiske krysseren ved Jakobselv.

– I den grad den er i sammenheng mellom disse, vil det være politiske signaler. Det foregår på et politisk og diplomatisk nivå – den analysen overlater vi til politiske og andre myndigheter, sier han.