Beboere evakuert etter jordras i Halden sentrum: − Hele bryggepromenaden ligger under vann

Politiet har sperret at deler av bybruen i Halden sentrum etter et jordras torsdag kveld. Øyenvitne forteller til VG at hele byggepromenaden er borte og flere trær ligger i vannet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres.

– Hele bryggepromenaden ligger under vann, forteller øyenvitne Nils Andreas Gangstad til VG.

En rundt 40 meter lang sprekk er oppdaget i sentrum av Halden, trolig forårsaket av pågående grunnarbeid i området. Det har ført til at politiet har sperret av deler av bybroen i Halden sentrum.

Gangstad forteller at raset har tatt store deler med seg ned i vannet.

– Hele bryggepromenaden der er borte, og det har gått helt bort til asfaltkanten på veien, forklarer han.

Også politiet bekrefter på Twitter at deler av byggepromenaden har gått tapt i jordraset.

– Deler av bryggepromenaden har sklidd i elven. Promenaden er stengt, skriver de i en oppdatering på Twitter.

Ifølge Gangstad skal tre brannbiler og fem politibiler ha rykket ut til stedet.

– Brannvesenet har gått så langt inn de tør og lyser langs brygga for å se hvor ille det er. Det ligger trær i vannet, forteller øyenvitnet.

RASSTEDET: Bryggepromaden som har rast avbildet av Google Street Views bil i oktober 2018. Foto: Google Street View

I en ny oppdatering skriver politiet at Svenskegata 1E blir evakuert som følge av raset. Det er 19 personer registrert på adressen, viser et søk hos Gulesider.

Dette er den nærmeste bostedsadressen til der raset har gått. Det er rundt 10 til 15 meter fra sprekken til Svenskegata 1E.

– Det er en time siden vi fikk melding, så dette er veldig tidlig. Vi har varslet kommunen og NVE. Kommunen har besluttet at beboerne kan ta inn på Thon hotell i Halden, sier operasjonsleder Terje Skaftnes til VG klokken 22.00.

NVE bekrefter at politiet har tatt kontakt med dem. Pressevakt Kristine Ugstad sier at de vil «bistå politiet med skredfaglige råd», men ut over det har hun ingen kommentarer.

– Vi er helt i oppstarten nå, vi prøver å få oversikt. I forbindelse med arbeidet hadde entreprenøren som drev med grunnarbeidet bestilt geolog fredag morgen og fryktet altså at noe slik kunne skje, opplyser han videre.

– Det har gått et jordras. Per nå har vi ingen indikasjoner på at det er noen fare for personer og bygninger. Vi gjør en løpende vurdering av situasjonen nå. Evakuering av nærliggende bygninger kan bli iverksatt, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til Halden Arbeiderblad.