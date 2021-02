LOVNAD: Jonas Gahr Støre garanterer å starte arbeidet med en Norgesmodell for et seriøst arbeidsliv, i samarbeid med partene. Foto: Helge Mikalsen

Støres 100-dagersplan: Slik vil han få et mer seriøst arbeidsliv

Hvis han blir statsminister, lover Jonas Gahr Støre å vedta en ny, nasjonal modell for et seriøst arbeidsliv innen 100 dager. Nå utfordrer han NHO og LO til å bli med.

Det ligger an til regjeringsskifte i Norge etter valget, ifølge flere av VGs partimålinger.

I februar fikk de rødgrønne partiene – Ap, Sp og SV – et klart flertall med 91 mandater. Det kreves 85 for flertall.

Nå letter Ap-leder Jonas Gahr Støre litt på sløret om det første han vil gå i gang med hvis han vinner.

Han lover å vedta en nasjonal modell for et seriøst arbeidsliv innen 100 dager.

– Den viktigste utfordringen for Norge i dag, er å sikre at unge får jobb. At de ikke havner i ledighetskø, og at de som ikke får jobb, ikke blir stående varig utenfor arbeidslivet. Alle andre oppgaver vi skal løse i Norge avhenger av hvor godt vi lykkes med det, sier Støre, som i dag taler til Aps landsstyre.

Hundredagersløftet

Det Støre kaller «Norgesmodellen» vil høste erfaringer fra lignende modeller i rødgrønne kommuner, som Oslo-modellen, Skiensmodellen, Trondheimsmodellen.

Modellen, som han har snakket om før, skal lages sammen med partene i arbeidslivet.

– Blir dette det første dere gjør i en ny regjering?

– Dette vil bli et helt sentralt punkt i en hundredagersplan i en Ap-styrt regjering, sier Støre til VG.

– Du garanterer at det er vedtatt innen 100 dager?

– Ja, da er vi i gang med å få det gjennomført. Dette er mål og virkemidler jeg opplever det er bred enighet om på rødgrønn side. Å gjennomføre Norgesmodellen er et klart mål for Arbeiderpartiet, sier han.

YOUNGSTORGET: Jonas Gahr Støre på Youngstorget i fjor. Foto: Helge Mikalsen

Her vil han stramme inn

Støre sier at corona forsterker skjevheter som allerede eksisterer i samfunnet.

Han mener at vi nå må se forbi corona, for å gi unge og arbeidsledige en lettere vei inn i arbeidsmarkedet.

– Et useriøst arbeidsliv tiltrekker ikke unge mennesker. Innenfor en del av yrkesfagene faller for mange unge mennesker fra, og de hører fra slekt og venner at det ikke er faste og trygge jobber. Flere steder snakkes det knapt norsk på arbeidsplassen. Det er et problem for rekrutteringen til bygg og anlegg.

Dette er Støres krav til «Norgesmodellen» 1. Vi må rydde opp i dagens situasjon, blant annet ved å avvikle generell adgang til midlertidige ansettelser, stramme kraftig inn på innleie, styrke retten til hele faste stillinger og sikre ansatte pensjon fra første krone. 2. Vi må ha en nasjonal standard ved offentlige innkjøp og anbud, som favoriserer seriøse bedrifter med faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger. 3. Vi vil ha seriøsitetskrav også ved mindre innkjøp der det i dag er mye useriøsitet. Vi vil ha krav til mulighet for mindre innkjøp med krav til faste ansatte, fagarbeidere og lærlinger, og krav til at arbeidet utføres av folk med fagkompetanse. 4. Vi vil ha en nasjonal bestemmelse om maksimalt antall ledd underleverandører. Kommuner og fylker har gjort forskjellige erfaringer. Her må vi ta med oss det beste av det beste, og hindre et villnis av regler. Vi trenger oversikt og seriøsitet. Vis mer

Støres løsning er å avvikle generell adgang til midlertidige ansettelser, stramme inn på innleie, styrke retten til faste stillinger og sikre ansatte pensjon fra første krone.

Han krever nye seriøsitetskrav og nasjonale standarder ved offentlige innkjøp og anbud, også på mindre innkjøp. I tillegg vil han at Norgesmodellen også har et nasjonalt krav om maksimalt antall ledd underleverandører.

Utfordrer LO og NHO

– Hva er kravene dine til NHO og LO?

– Til NHO vil jeg understreke at de bør strekke seg etter hele, faste stillinger, en lønn og leve av og mot korttid og småjobber. De må være med å gi en læreplassgaranti og ta medeierskap til et kompetansefond for livslang læring. Her trenger vi en reform og vi vil at den skal være eid av partene, sier han.

– De forstår behovene og bedriftsintern opplæring er det som fungerer best gjennom yrkeslivet.

– Vi forventer at LO jobber på kjente og nye måter for å øke organisasjonsgraden der den er lav. Vi vil at de også er med på et partsstyrt kompetansefond og at det blir en rettighet for alle arbeidstagere. Folk trenger påfyll gjennom hele arbeidslivet.

KRAV: Jonas Gahr Støre vil styrke trepartssamarbeidet. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Enige om målet

– Det er veldig bra at Arbeiderpartiet er opptatt av at flere unge kommer inn i arbeid. Vi er helt enige om målet, sier direktør for arbeidsliv hos Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Nina Melsom.

Hun sier at hovedregelen er faste, hele stillinger, men at bedriftene også trenger fleksibilitet.

De vil jobbe videre med å få flere lærlinger, men vil ikke ha et eget, partsstyrt kompetansefond. De vil prioritere eksisterende ordninger som bransjeprogram, midler til fleksible utdanningstilbud og bedriftsintern opplæring.

NHO-TOPP: Nina Melsom er direktør for arbeidsliv i NHO. Foto: Terje Bendiksby

– Dere har tidligere tatt til orde for en Norgesmodell i byggebransjen og invitert LO til å være med. Hvorfor bør vi ikke ha en Norgesmodell for alle bransjer?

– Allerede under Arendalsuka i 2019 utfordret Ole Erik Almlid LO til å jobbe sammen med oss om å lansere en Norgesmodell. NHO-fellesskapet er enige om en modell som kan brukes på tvers av bransjer, men som er fleksibel nok til å ta høyde for variasjonene og utfordringene innen den enkelte bransje.

– Svært gode nyheter

LO-leder Hans Christian Gabrielsen mener at modellene som skal skape et mer seriøst arbeidsliv i kommuner og fylker har fungert godt mot sosial dumping.

– Selvsagt skal vi bidra til å finne det beste i hver modell, og sammen med Ap, skape en nasjonal utgave som virkelig kan utgjøre en forskjell, sier Gabrielsen til VG.

– Dette er svært gode nyheter for arbeidstagerne. LO har, sammen med de rødgrønne partiene, stått i bresjen for modellene som sørger for et mer seriøst arbeidsliv i mange kommuner og fylker. Disse modellene har fungert som en oppdemming mot sosial dumping, som brer om seg i stadig flere områder av norsk arbeidsliv.

RØRSLEN: LO-leder Hans Christian Gabrielsen og Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Marie von Krogh

Han varsler at LO gjerne blir med på et partsstyrt kompetansefond for livslang læring.

Han mener også at de allerede er godt i gang med å organisere flere i bransjer med mange uorganiserte.