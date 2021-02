FHI: Anslår at engelsk mutasjon står for 20 til 30 prosent av tilfellene

To dager før det markeres at det er et år siden det første påviste coronatilfellet i landet, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI) at opp mot tre av 10 tilfeller nå er den britiske mutasjonen.

Det kommer frem i FHIs ukesrapport, publisert bare minutter før regjeringens pressekonferanse klokken 14 i dag.

– Basert på et grovt overslag av sekvenserte overvåkingsprøver, innsendt til FHI, som ikke er merket som utbruddsprøver eller importtilfeller, ligger andelen engelsk variant på ca. 20-30 prosent av tilfellene, skriver de i rapporten.

– Når det gjelder Norge så antar vi at vi vil se at den engelske varianten vil utgjøre over halvparten av alle positive prøver om svært kort tid, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg på pressekonferansen.

Mer smittsomme varianter

Helsedirektør Bjørn Guldvog er inne på det samme.

– Vi må forberede oss på nye varianter som er mer smittsomme, og vi har dem allerede i landet i betydelig grad, sier han.

Flere andre land har sett at smitten med de gamle variantene av coronaviruset har gått ned, mens nye og mer smittsomme varianter har kommet stigende opp. Når de nye variantene har blitt dominerende, har det presset smittetallene opp.

Derfor er det viktig å vite hvor utbredt den britiske varianten er i Norge.

Økende smittetrend

Pressekonferansen med helseminister Bent Høie, justis- og beredsskapsminister Monica Mæland, samt helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg, kommer samtidig som det igjen er en økende smittetrend i Norge.

– Det er tungt å se at vi på tross av strenge restriksjoner har et økende smittetall mange steder i landet, sier Mæland.

Hun sier vi likevel sakte, men sikkert nærmer oss mer normale tider.

– Det er viktig å huske på at vi fortsatt har lavere smitte her enn i de fleste andre land i Europa, og at en stadig større del av befolkningen vaksineres, sier Mæland, som også opplyser at regjeringen nå innfører ytterligere innstramminger i karantenehotell-ordningen for innreisende til Norge.

Disse går blant annet på at personer i innreisekarantene må oppholde seg på karantenehotell på første ankomststed, hvor de også plikter å registrere seg.

Nesten 300.000 har fått vaksine

I overkant av 400.000 vaksinedoser er registert satt i Norge.

– Det er 100.000 flere enn for en uke siden, ifølge helseminister Høie.

Nesten 300.000 har fått sin første dose. Av disse har litt over 100.000 også fått dose nummer to, ifølge FHIs statistikk.

De reelle tallene kan riktig nok være noe høyere ettersom det kan være forsinkelser i registreringen.

Høie påpeker at det er knyttet usikkerhet til vaksineleveranser. Senest i dag ble det kjent at AstraZenica

– Det har vi tatt høyde for, sier Høie.

I februar har Norge fått 350.000 doser. Trolig vil tallet være dobbelt så høyt for mars, ifølge helseminsiteren. Det er også lagd en ny avtale med Moderna som kan sikre 2,6 flere vaksinedoser i tredje kvartal.