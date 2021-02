MÅ SAMLE PARTIET: Sylvi Listhaug bør ta over Frp, mener avtroppende leder Siv Jensen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Etter Jensens sjokk-avgang: Dette blir Listhaugs tøffe oppgaver

Når Sylvi Listhaug etter alle solemerker overtar som Frp-leder i mai, venter tøffe oppgaver: I løpet av fire måneder må hun samle og løfte et skadeskutt parti frem mot valget.

Siv Jensen tok ikke bare regi på sin egen avgang torsdag, hun sørget også for at det ikke blir noen lederdebatt, da hun pekte ut Sylvi Listhaug som ny partileder etter landsmøtet i mai.

Men mens Siv Jensen i 2006 overtok et parti som lå rundt 30 prosent på meningsmålingene, klatrer Listhaug til topps i et parti som bare har støtte fra 8,7 prosent av velgerne, ifølge VGs februarmåling.

Frp-nestor og partiformann gjennom 28 år, Carl I. Hagen, er glad for at det er nettopp Listhaug som tar over etter Jensen.

– Sylvi er den beste til å styre Frp-skuta videre. Jeg har ment det i noen år og står også på det nå, sier Hagen til VG.

– Bør sikte mot 20 prosent

Han legger listen høyt for Jensens etterfølger:

– Hennes prosjekt bør være å bygge Fremskrittspartiet til et stort parti igjen, med 20 prosent oppslutning.

Hagen peker på at for å få til det, er det kjernesakene som må løftes frem bedre enn i dag.

– Det er kjernesakene som Frp er bygget på og som er viktig for landet og velgerne: Innvandrings- og integreringspolitikken, klima, helse- og eldreomsorg. Jeg synes der er godt i gang med kutt i fergebillettene, sier Hagen, med henvisning til partiets forslag om kraftige kutt i takstene på landets riksveiferger.

Hagen mener innvandringspolitikken er særlig viktig:

– Vi må få frem kostnadene ved alle innvandrerne og flyktningene vi tar imot, sier Hagen.

PARTINESTOR: Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

– Må samle partiet

Fylkesleder i Rogaland, Svein Erik Indbjo, er klar på hva som blir utfordringen fremover.

– Den største utfordringen for Sylvi blir å samle partiet, og å stake ut en kurs som velgerne kjenner seg igjen i.

– Er Listhaug samlende?

– Det tror jeg det er gode muligheter for at hun skal klare. Hun har vært en god første nestleder, så jeg har tro på at dette skal gå bra, sier Indbjo.

KRISEINTERVJU: Siv Jensen og Sylvi Listhaug møtte nylig VG til et større kriseintervju i Oslo. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Visst faen er det trist

Tidligere Frp-nestleder Per Sandberg hyller Siv Jensen, men tror at Sylvi Listhaug som leder vil dra partiet i feil retning.

– Vi vil se et helt nytt Frp. Hun sier at man ikke skal forhandle med noen og bare snakke med seg selv. Det er ikke fremtidsrettet eller konstruktivt, og man får ikke gjennomslag, sier han og legger til:

– Resultatet vil bli at Frps velgere, tillitsvalgte og folkevalgte får mye mer av det de ikke ønsker. Det vil overlate politikken til venstresiden i norsk politikk, med mer skatter, mindre infrastruktur, større stat og mer byråkrati.

BAREIER: Per Sandberg driver nå pub i Halden. Foto: Heiko Junge, NTB

– Kan Listhaug samle partiet?

– Ja, for dem som er i den konservative og nasjonalistiske delen. Den gjengen vil hun samle.

– Er det en mindre gjeng enn den som har vært i Frp under Siv Jensen?

– Ja, det er det ingen tvil om. Siv, Ketil og Per tok Frp inn i regjering. Ingen må komme og si at det var enkelt etter fire år i regjering mellom 2013 og 2017. Mye Frp-politikk vil nå være tapt. Du vil få et Frp som sitter i Stortinget og stemmer for alt. Det betyr betydelig økte offentlige utgifter og økte skatter.

SNAKKET UT: Siv Jensen og Sylvi Listhaug. Foto: Mattis Sandblad, VG

– Blir Frp irrelevant?

– Nei, de vil fortsatt rope i skogen med Sp, Demokratene og andre nasjonalister. Men de liberalistiske verdiene vil gå tapt.

– Trist?

– Visst faen er det trist, sier Sandberg.

– Kan Ketil Solvik-Olsen gjøre noe med dette, dersom han blir nestleder?

– Vi får håpe det. Men situasjonen nå er resultatet av de destruktive og opposisjonelle kreftene i partiet fra 2010 til nå. De har vunnet nå. Hvordan Ketil Solvik-Olsen skal snu dette, må jeg ha mer tid på meg for å finne ut.

POSITIV: Frp-sentralstyremedlem Alf Erik Andersen. Foto: Audun Braastad / NTB

Vil finne formen

Nå er den viktigste oppgaven å samle partiet, mener Alf Erik Andersen, sentralstyremedlem i Frp.

– Det tror jeg at Sylvi og Ketil er de rette til å få til. Vi må samle et lag mot våre politiske motstandere, og få ned igjen velgerne som har hoppet opp på gjerdet.

Han har en klar oppfordring til partiet og de som skal lede det:

– Vi må ikke la oss bli våre egne verste fiender hele tiden, men skape en felles front utad.

Nå må Frp tilbake i opposisjonsrollen, mener Andersen.

– Vi er i en situasjon som partiet ikke har vært i før. Vi har gått ut av regjering, og blir anklagd for å være haleheng til regjeringen eller i firerbanden i Stortinget. Uansett blir det feil.

– Det å skape en egen opposisjonspolitikk blir en viktig agenda for Sylvi, og det tror jeg hun kan få til.

Nå må den nye lederen bygge en sterk organisatorisk grunnmur, mener Andersen, som leder Frps organisasjonsutvalg.

– Det er mye skandalesaker. Jeg skulle heller ønske at utvalget jeg leder kunne drive med organisasjonsutvikling, enn å bare jobbe med saker som ofte kommer som konsekvens av at vi er i den situasjonen vi er i, sier han.

– Hvilken situasjon er det?

– Det er dårlige målinger, og da blir det ofte intern uro og saker det er vanskelig å håndtere.