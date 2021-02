GJENOPPTAR SAKEN: Torsdag ble det klart at dommen mot Viggo Kristiansen (41) skal gjenåpnes, etter han ble dømt for drap og voldtekt på Lena Sløgedal Paulsen og Stine Sofie Sørstrønen i den mye omtalte «Baneheia-saken». Foto: Fridtjof Nygaard

Viggo Kristiansen krever å bli løslatt

Torsdag ble det bestemt at dommen mot Viggo Kristiansen gjenåpnes. Nå begjærer 41-åringen seg løslatt, ifølge TV2.

Kravet om løslatelse blir sendt fra advokat Arvid Sjødin og hans sønn Andreas Sjødin til Agder statsadvokatembeter søndag kveld, bekrefter Arvid Sjødin til kanalen.

– Viggo har vært klar på at han ikke skal ut før han er frikjent. Det som har endret seg nå, er at han er overbevist om at han blir frikjent, sier advokaten til TV 2.

Viggo Kristiansen ble i 2002 dømt til 21 års forvaring for voldtekt og drap i Baneheia i Kristiansand. Agder lagmannsrett mente at han sammen med kameraten Jan Helge Andersen voldtok og drepte to jenter på åtte og ti år i mai 2000.

Torsdag bestemte Gjenopptagelseskommisjonen at Baneheia-saken skal tas opp på nytt, selv om flere av medlemmene i kommisjonen stemte i mot.

Det at saken nå er gjenåpnet betyr at det potensielt blir en helt ny rettssak med full gjennomgang av bevisene for å få Viggo Kristiansen frifunnet – eller dømt på ny.

Statsadvokatene i Agder har på sin side opplyst at de ikke kommer til å begjære Viggo Kristiansen løslatt, selv om straffesaken mot ham nå er gjenåpnet.

– Avgjørelsen fra kommisjonen innebærer ikke at Agder lagmannsretts dom av 25. februar 2002 er opphevet, men at Kristiansen nå har krav på fornyet ankebehandling, uttalte de i en pressemelding fredag.

