GJENÅPNET: Viggo Kristiansen fikk sin begjæring om gjenåpning av Baneheia-saken tatt til følge i midten av februar i år. Foto: Fridtjof Nygaard

Eksperter om Baneheia-saken: − Helt åpent om det blir ny rettssak

Tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst mener Baneheia-saken må opp for retten igjen for å få en endelig avgjørelse. Det skjer kun om Riksadvokaten er overbevist om at Viggo Kristiansen er skyldig.

Nesten 20 år etter at han ble dømt for drapene på Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10), fikk Viggo Kristiansen medhold i at straffesaken mot ham skal få ny behandling.

De neste ukene og månedene vil statsadvokaten i Oslo måtte pløye seg gjennom tusenvis av sider med etterforskningsdokumenter og rapporter for å finne svar: Kan de fremdeles bevise at Viggo Kristiansen er skyldig i voldtekt og drap i Baneheia i år 2000?

Da kan de lande på én av to avgjørelser: Tiltale Kristiansen på ny og føre helt ny rettssak, eller innstille på frifinnelse uten at det blir avholdt hovedforhandling.

– På grunn av dissensen i kommisjonen og hva som ligger til grunn for denne: Jeg vil si at det er helt åpent om det blir ny rettssak, sier professor ved Politihøgskolen, Morten Holmboe, til VG.

Han understreker at han ikke har noen formening om skyldspørsmålet eller bevisvurderingen i saken.

– Vil være oppsiktsvekkende

Riksadvokat Jørn Sigurd Maurud har overført ansvaret for saken fra statsadvokatene i Agder til Oslo. I hans avgjørelse fremkom det at han har merket seg både de etterlattes og Viggo Kristiansens ønske om en ny hovedforhandling.

– Vurderingstemaet for Riksadvokaten er imidlertid om bevissituasjonen slik den fremstår i dag – og dermed slik den må antas å bli i en ny rettsrunde – anses tilstrekkelig for domfellelse eller ikke hensett strafferettens strenge beviskrav, opplyste Maurud.

AVGJØR: Det er riksadvokat Jørn Sigurd Maurud som vil ta den endelige avgjørelsen om det blir avholdt ny rettssak mot Viggo Kristiansen eller ikke. Foto: Tore Kristiansen/VG

Det er til syvende og sist han som skal ta den endelige avgjørelsen på om Kristiansen skal tiltales på ny.

For å ta ut tiltale må han være overbevist om at Kristiansen er skyldig, og dessuten mene at bevisene holder til domfellelse i retten. Dersom beviskravet ikke er oppfylt, har påtalemyndigheten en plikt til å stanse straffeforfølgningen.

Krimforfatter og eks-politi Jørn Lier Horst mener det vil være oppsiktsvekkende om Oslo statsadvokatembeter ikke innstiller på tiltale – og dermed ny rettssak. Bakgrunnen for det er at Agder statsadvokatembeter i alle år har ment at det er bevist utover enhver rimelig tvil at Kristiansen er skyldig.

– Det vil være veldig oppsiktsvekkende om to fagmiljøer i samme etat skulle ha helt ulike syn på dette, og at han derfor ikke blir tiltalt på ny, sier han.

Om Baneheia-saken virkelig skal få en endelig avgjørelse, bør den overlates til domstolen, er Horsts klare oppfatning.

Kommisjonens uenighet viktig

Den interne uenigheten i Gjenopptakelseskommisjonen, hvor tre stemte for gjenåpning og to mot, kan ha betydning for hva påtalemyndigheten lander på til slutt, mener professor Holmboe.

DREPT: Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble brutalt misbrukt og drept da de var på badetur i Baneheia 19. mai 2000. Foto: Lise Åserud / SCANPIX

– Her er det to av fem som var uenige i gjenåpning. Kommisjonen var dessuten samlet enige om at det var en rekke bevis og omstendigheter som kunne tale for at dommen mot Kristiansen er riktig. Det er ikke noe i deres avgjørelse som sier at dette er opplagt, sier han.

Professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Ørnulf Øyen, tror også at dissensen i kommisjonen kan være viktig.

– Påtalemyndigheten vil nok lese både mindretallets og flertallets vurderinger nøye. Det vil også være naturlig at de tar et grundig politiavhør av Jan Helge Andersen før de tar stilling til hva de lander på. Det er antagelig svært mange år siden de snakket med ham, sier han.

Lier Horst mener at påtalemyndigheten vil ta uenigheten som støtte for sitt syn om skyld. Han mener også at en ny runde i retten heller ikke trenger å by på de helt store utfordringene, selv om saken ligger over 20 år tilbake i tid.

BØR BLI RETTSSAK: Krimforfatter Jørn Lier Horst mener det vil være oppsiktsvekkende om påtalemyndigheten ikke tiltaler Viggo Kristiansen på ny. Foto: Terje Bringedal

– Bevisene i denne saken har kokt ned til å dreie seg om DNA, mobil og forklaringen fra Jan Helge Andersen.

Han påpeker samtidig at det er en lang indisierekke som også må tas med i betraktningen som taler for skyld, deriblant at Kristiansen ble dømt for andre overgrep mot barn.

– Men en ny rettssak vil hovedsakelig bli en kamp mellom sakkyndige. De som støtter påtalemyndigheten i deres syn på DNA-beviset, og de som mener det motsatte, sier han.

Holmboe sier at det kan bli hentet inn flere sakkyndige uttalelser. Statsadvokaten har også uttalt at det raskt vil bli bestemt hva slags nye etterforskningsskritt som skal utføres.

– Om DNA-beviset faller, er ikke det nødvendigvis avgjørende. Det beror på en samlet vurdering om bevisene er tilstrekkelige til ny domfellelse, sier han.

– Helt åpent hva utfallet blir

Advokat Cato Schiøtz mener påtalemyndighetens valg er enkelt.

– Det må bli ny rettssak. Ingen av partene er tjent med at man ikke får en ny gjennomgang av saken.

Schiøtz er kjent for blant annet Liland-saken, hvor Per Kristian Liland i 1970 ble dømt til 21 års fengsel og sikring for dobbeltdrap. Etter å ha sonet hele dommen, ble han i 1994 frifunnet uten hovedforhandling etter at saken ble gjenåpnet fordi man ikke med sikkerhet kunne fastslå at han kunne knyttes til åstedet.

I en fremtidig rettssak mener Schiøtz at forsvarernes sterkeste kort er fraværet av direkte bevis som knytter Kristiansen til drapet. Det er derfor avgjørende om lagmannsretten mener at det strenge beviskravet – samlet sett – er oppfylt.

ENKELT VALG: Advokat Cato Schiøtz mener det åpenbart må avholdes ny hovedforhandling i Baneheia-saken. Foto: Helge Mikalsen/VG

– Det er i dag åpent om DNA-beviser tilsier at det var to gjerningspersoner. Det kan være, men det kan også ikke være. Sånn sett er Kristiansens sak her styrket, men det er ikke noe som beviser at han er uskyldig, sier Schiøtz.

Han mener at utfallet av en rettssak står og faller på forklaringene til Kristiansen og Andersen – innholdet i disse og hvordan de to fremstår.

– Da er spørsmålet: Er det nok? I en situasjon hvor det står ord mot ord, er det strenge beviskravet oppfylt? Det kan slå begge veier, og det er helt åpent hva utfallet blir, mener advokaten.