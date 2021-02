INGEN OVERLEVDE: De døde kenguruene ligger under bygningsmaterialene. Politiet skal starte åstedsundersøkelser på mandag. Foto: VG-tipser/ Tangen Dyrepark

Syv kenguruer mistet livet i dyrepark-brann: − Preger dem som jobber her

Lørdag morgen skulle en av dyrepasserne fôre dyrene. Da var huset de oppholdt seg i, nedbrent. – Det var ikke noe vi kunne gjøre, sier daglig leder i Tangen Dyrepark Erik Nielsen.

Publisert:

Natt til lørdag brant et mindre bygg i Tangen dyrepark ned. Syv wallaby-kenguruer døde.

Daglig leder i Tangen Dyrepark Erik Nielsen forteller til VG at det var en av dyrepasserne som oppdaget brannen.

– Han skulle kjøre morgenrunden og fore dyrene i parken. Da var huset allerede nedbrent, så det var ikke noe vi kunne gjøre, sier han.

Huset som brant ned, var på cirka 45 kvadratmeter. Alle dyrene som oppholdt seg der, omkom. Foreløpig ligger de døde kenguruene under bygningsmaterialene.

– Det er så klart veldig trist, og det preger de som jobber her og de som jobber daglig med dem, sier Nielsen.

VELDIG TRIST: Daglig leder i Tangen Dyrepark Erik Nielsen sier at de syv ken Foto: VG-tipser

Dyreparken ligger rundt 30 minutter sør for Hamar og fikk de syv wallaby-kenguruene for fire år siden.

Navnet wallaby brukes om kenguruer som er mindre enn «vanlige» kenguruer.

– Vi fikk dyrene fra Finland. Det var noen overskuddsdyr fra parken vi fikk dem fra, forteller Nielsen.

Han legger til at Wallaby-kenguruer ikke er en spesielt truet dyreart.

Til vanlig har dyrene hatt mulighet til å gå inn og ut av huset. Men i det siste har det vært så kaldt at kenguruene er blitt stengt inne i huset på kvelden.

– Det blir for kaldt for dem å være ute. De tåler kuldegrader, men når det er ned mot 25 minus, slik som det har vært her i lengre tid nå, så må de være inne på kvelden og natten, forklarer Nielsen.

Brannårsak ukjent

Politiet har vært på stedet, tatt noen bilder og opprettet sak. Brannårsaken er fortsatt ukjent. Ytterligere åstedsundersøkelser vil bli gjort på mandag.

– Det har stått et elektrisk anlegg inne i bygget og det kan ha hatt sammenheng med brannen, sier operasjonsleder Per Solberg.

Nielsen tror at huset brant ned i løpet av natten.

– Vi går en runde for å se etter dyra hver ettermiddag, forklarer han.

FREMDELES RØYK: En av parkens dyrepassere oppdaget brannen lørdag morgen. Lørdag ettermiddag var det fremdeles røyk rundt bygningsmaterialene. Foto: VG-tipser

Nielsen opplyser om at det ikke var noen brannsikringstiltak rundt bygget som brant ned.

– Det var bare et lite hus i parken som ikke var i nærheten av andre hus. Det er bare blitt brukt som et skjul for dyra, slik at de kan gå inn der når det er dårlig vær, forklarer han.

– Ingen stor økonomisk innvirkning

2020, med corona og restriksjonene som følger med, har vært tøft for flere av dem som driver dyreparker.

Nielsen er likevel ikke bekymret for at tapet av kenguruene vil ha noen stor økonomisk innvirkning på driften av Tangen dyrepark.

– Vi hadde for så vidt en ganske god sesong i sommeren som var, og vi håper at det blir det i år også, avslutter han.