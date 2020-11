forrige







fullskjerm neste KLAR FOR FERIE: Tilde Leine og resten av 10. klasse ved Hammartun skole på Lillehammer ser fram mot juleferien.

Vil ta juleferie tidligere for å feire trygt med besteforeldre

Mange foreldre – og lærere – ønsker å ta juleferie tidlig, for å redusere smitterisiko og kunne feire en tryggere jul med besteforeldre. – Kommunene avgjør selv, sier kunnskapsminister Guri Melby (V).

I Lillehammer kommune har de bestemt seg for å gi elever og lærere forlenget juleferie i håp om å forhindre smitte.

Skoleruten er justert, slik at elevene nå slutter fredag 18. desember i stedet for tirsdag 22.

Det var NRK som først meldte dette.

Også Oslo-skolen avslutter første semester 18. desember.

Under Oslo-byrådets pressekonferanse om coronasituasjonen torsdag ettermiddag, sa skolebyråd Inga Marte Thorkildsen til VG at siste skoledag for osloskolen før jul allerede er planlagt til 18. desember.

– Å gi mer fri før jul er ikke aktuelt, sier hun.

Thorkildsen åpner imidlertid for flere dager med hjemmeskole.

– Jeg kan ikke si helt konkret når det vil være snakk om et eventuelt tiltak med full hjemmeskole i forkant av juleferien.

Tidligere i uken opplyste Thorkildsen til VG at de løpende vurderer behovet for dette.

– Kan det for eksempel være aktuelt å ta utgangspunkt i ti dagers «hjemmeskolekarantene» før jul?

– Ja, for eksempel, sier Thorkildsen til VG.

KREVENDE TID: – Ansatte i alle deler av kommunen har stått i en krevende og belastende tid lenge, og julefeiringen gir spesielle bekymringer knyttet til smitte, sier skolebyråd i Oslo, Inga Marte Thorkildsen. Foto: Terje Bendiksby, NTB

– Veldig enkelt

For Lillehammer kommune var det enkelt å justere skoleruten, forteller skolesjef Trond Johnsen i Lillehammer kommune til VG.

– På denne måten gjør vi kanskje møtet mellom barn og den eldre generasjonen tryggere i julen. Det er jo ganske mange kontaktpunkter på en skole for både elever og lærere i løpet av en dag, sier han.

Mange elever også møtes på fritiden.

– Det er derfor viktig at alle forholder seg til sentrale retningslinjer med hensyn til hvor mange man møter og at man er forsiktig, sier skolesjefen.

SFO holder åpent for foreldre som må jobbe og elevene får undervisningstilbudet de har krav på, nemlig 190 dager i løpet av skoleåret.

Hvilke tiltak er det der du bor? Les om de lokale og nasjonale coronatiltakene.

FRI FRI: Forslaget om tidlig juleferie kom fra en lærer på Hammartun barne- og ungdomsskole. Rektor Mads Furu trodde først det var for sent å gjøre om på skoleruten. – Vi diskuterte litt og tok det opp med skolesjefen, sier Furu til VG. – Reaksjonene har utelukkende vært positive, sier rektor. Foto: Geir Olsen

KRMYP KONTAKTFLATEN: Både unge og voksne må redusere antall kontakter ekstra den siste uken før jul – for å redusere risikoen for smitte, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Krister Sørbø, VG

På regjeringens pressekonferanse onsdag sa statsminister Erna Solberg at de har diskutert stenging av skolene tidligere for å begrense smitterisikoen før julefeiringen:

– Det er et tema vi har diskutert og diskuterer spørsmål om. Mange har en skole som slutter 18. desember i år, fordi det er fredag før en lang uke (julaften havner på torsdagen etter, journ.anm.). Samtidig vil jeg understreke at det er såpass mye merverdi ved å være på skolen, så det å si at man ikke skal være på skolen og kutte ut undervisningstimer, tror jeg vil sitte langt inne, sier Solberg.

Effekten av en eventuell hjemmeskole før jul vil dessuten avhenge av hva ungdommer bruker fritiden til, understreker hun.

REDUSER SOSIAL KONTAKT: Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, mener alle bør begrense sosial kontakt. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Nakstad: Alle bør redusere sosial kontakt før jul

Assisterende helsedirektør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad mener både ungdommer og voksne bør begrense hvor mange forskjellige personer de har sosial kontakt med den siste uken før jul.

– Da reduserer man risikoen for å smitte andre i familie og slekt i julen og man reduserer også sannsynligheten for å havne i karantene på grunn av nærkontakt med noen som viser seg å være smittet, sier han til VG.

– For små barn som allerede leker i faste grupper i barnehager og skoler medfører det ikke veldig stor smitterisiko å være sammen med de samme vennene når det er skolefri, men det kan likevel være lurt å leke mest mulig utendørs for å redusere smitterisikoen.

Kan være problematisk

Også i Bergen diskuterer de problemstillingen.

– Vi har ikke landet på et offisielt standpunkt, skriver Endre Tvinnereim, byråd for barnehage, skole og idrett i Bergen.

Han sier det også er problematiske sider ved å ta barn ut av skolen, blant annet retten til et visst antall skoledager, som det kan bli et problem å ta igjen.

– Vi håper det kommer noen føringer fra sentralt hold i saken, sier Endre Tvinnereim.

MÅ TA IGJEN: Kunnskapsminister Guri Melby Melby understreker at hvis juleferien starter tidligere, må «etterslepet» tas igjen senere. – Det kan godt være at det er fornuftig å vente litt med sommerferien, da kan det jo hende at vi har en annen smittesituasjon, sier hun. Foto: Frode Hansen, VG

Melby: Kommunen bestemmer fritt

Kunnskapsminister Guri Melby vil ikke gi noen slike føringer.

– Det viktige er at den enkelte kommune kan bestemme dette fritt, gitt at de tar vare på sårbare barn og sikrer at elevene får det antall skoledager de har krav på. Ellers skal ikke jeg legge meg opp i dette, sier Melby til VG.

Hun har fått flere henvendelser om «juleavslutningen».

– Jeg registrerer at Venstre både i Trondheim og Stavanger har foreslått å avslutte litt tidligere enn vanlig før jul. Hvis en kommune ønsker det, kan de gjøre om på skoleruten, så lenge de holder seg innenfor rammene i lov og forskrift. Skoleruten varierer rundt omkring i landet, sier hun.

Det viktige er at alle får den opplæringen de har krav på.

– Sårbare barn er alltid utfordring og alle må tenke på at det finnes barn som ikke har det bra hjemme. Jeg tenker at noen få dager forskjell ikke er avgjørende, sier Melby.

– Hva mener du om foreldre som vurderer å ta barna ut av skolen «på egen hånd» siste uken før jul?

– Vi nærmer oss jul og jeg har forståelse for at foreldre vil planlegge for de neste ukene. Nå er det slik at grunnskoleopplæringen er obligatorisk og det er derfor ikke valgfritt for elever om man vil møte på skolen. Jeg vil oppfordre foreldre til å ha til god dialog med skolen slik at ikke elever mister viktig opplæring, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Dette sier opplæringsloven om å ta barna ut av skolen: Det er ikke forbudt med hjemmeundervisning, men foreldre som velger å ikke sende barna på skolen, må selv ivareta opplæringsplikten. I opplæringsloven står det hvilke regler som gjelder for privat opplæring hjemme. Det er ikke krav om forhåndsgodkjenning, men kommunen kan føre tilsyn med privat hjemmeopplæring. Reglene står i opplæringsloven § 2–13 og § 14–3. (Kilde: Kunnskapsdepartementet) Vis mer

Oslo: Åpner for hjemmeskole før jul

Ønsker digital undervisning

Leder for Utdanningsforbundet i Oslo, Aina Skjefstad Andersen, sier til VG at også lærerne ønsker seg redusert smitterisiko i opptakten til julefeiringen.

– Lærerne ønsker å legge til rette for digital undervisning i de siste to ukene før juleferien som hovedregel, for å kunne feire en trygg jul med sine kjære. Det er et sterkt ønske, sier Aina Skjefstad Andersen.

– Og selvfølgelig skal skolen ha et tilbud for sårbare barn og barn i spesielle situasjoner, understreker Skjefstad Andersen.

– På stumpene løs

Hun er bekymret for lærerne.

– Veldig mange er veldig slitne nå, det går på stumpene løs. En periode med hjemmeundervisning kan være en måte å hente seg inn på.

Til lærerne sier byråd Inga Marte Thorkildsen:

– Vi er midt oppe i et maraton som krever at vi ser på ulike muligheter for å lette på arbeidsbyrden slik at «strikken ikke ryker».

Publisert: 26.11.20 kl. 16:07

