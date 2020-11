VIL BLI: 18-årige Mustafa Hasan fra Asker. Foto: Xueqi Pang

Varsler søksmål mot staten i Hasan-saken

Mustafa Hasan (18) har fått utreisefrist 7. desember, etter å ha tilbrakt 13 år i Norge. Nå varsler advokaten hans søksmål mot staten.

– Vi vil saksøke staten ved UNE og samtidig levere en begjæring om midlertidig opphold så lenge vi har en pågående rettstvist. Hasan må kjempe sin sak fra Norge.

Det sier Mustafa Hasans advokat Nicolai Skjerdal. I november fikk Hasan, som har bodd i Norge i 13 år, et endelig vedtak fra Utlendingsnemnda: Han får ikke lenger bli i landet han har bodd i siden han var seks år.

Advokaten setter setter spørsmålstegn ved om Hasans sak har hatt en forsvarlig behandling.

– Det er vår bestemte oppfatning at Mustafa Hasan oppfyller de kriterier som Utlendingsloven oppstiller for opphold i Norge på humanitært grunnlag, sier han.

Elementer som ifølge Skjerdal er viktige i saken er språk og sosial og kulturell tilknytning. Søksmålet vil ifølge advokaten få ut «i god tid før jul». Det var NTB som først omtalte det planlagte søksmålet.

ADVOKAT: Nicolai Skjerdal varsler søksmål mot staten. Foto: Mattis Sandblad

Har bedt om utsettelse av utreisefrist

Saken har vakt sterkt engasjement i sosiale medier, og både ungdoms- og toppolitikere ytrer behov for å se nærmere på lovgivningen som ligger til grunn for utkastelsen av 18-årige Hasan. Søndag stilte flere opp til en støttemarkering foran Stortinget. En innsamlingsaksjon for Hasan har også generert over 600.000 kroner.

– Dette må stoppes. Det kan ikke skje, sa leder for Hasans støttegruppe Julia Lysgaard Shirazi til VG under markeringen.

Hasan har fått utreisefrist 7. desember, en knapp uke fra nå. Advokaten har bedt om utsettelse av utreisefristen, fordi han mener det er umulig å få Hasan trygt til Jordan innen den tid.

– Vi mener den ikke er mulig å få til av flere praktiske årsaker. For det første har han ikke jordansk pass og han vil ikke bli sluppet inn landet. Dernest er det slik at det ikke går fly som ikke mellomlander i noe Schengen-land til Jordan, slik Schengen krever, sier Skjerdal.

Han legger til at smittevernsituasjonen i Jordan er kritisk, og at det er et av landene i Asia som er rammet hardest av pandemien.

– Vi mener det er uforsvarlig å sende ham dit nå. Vi har derfor bedt politiet akseptere en utsatt utreise fra Norge. Det foreligger ikke noe grunnlag for tvang i denne saken.

Skjerdal forteller at de foreløpig ikke har fått svar fra Politiets utlendingsenhet på begjæringen.

