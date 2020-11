MENINGSLØS TVANGSBRUK: – Dette kan føre til segregering i byene, og nedlegging av skoler i distriktene, sier partileder i SV Audun Lysbakken. Foto: Tore Kristiansen, VG

Lysbakken om fritt skolevalg i hele landet: − Kommer til å skrote forslaget hvis vi vinner valget

Sv-, Ap- og Sp- politikere reagerer sterkt på regjeringens innføring av fritt skolevalg i hele landet. Frp mener på sin side at prosessen allerede burde vært i gang.

Søndag kveld ble det klart at regjeringen innfører fritt skolevalg i hele landet. Dermed blir nærskoleprinsippet skrotet.

Det får flere politikere på venstresiden i norsk politikk til å reagere.

– Dette er meningsløs og virkelighetsfjern tvangsbruk, og viser at Guri Melby ikke forstår hvor forskjellig Skole-Norge er. Dette kan føre til segregering i byene, og nedlegging av skoler i distriktene, sier partileder i SV Audun Lysbakken.

Han legger til:

– Jeg hadde ventet slikt av Høyre, men det er veldig skuffende at det kommer fra Venstre.

– Det positive med dette er at de ikke får ferdig modellen før i 2022. Det betyr at vi kommer til å skrote dette hvis vi vinner valget neste år.

– Uforståelig

«UFORSTÅELIG»: Inga Marte Thorkildsen viser til at forskere har konkludert med at karakterbasert opptak fører til sterk segregering og større forskjeller i Osloskolen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Inga Marte Thorkildsen (SV) sier følgende om innføringen:

– Det er hårreisende at regjeringen vil overkjøre lokalt selvstyre og hindre fylker som Oslo i å lage modeller som er mer rettferdige og bedre for elevene enn karakterbasert opptak, sier hun.

Thorkildsen viser til at forskere har konkludert med at karakterbasert opptak fører til sterk segregering og større forskjeller i Osloskolen.

– Det er uforståelig at regjeringen vil stoppe oss i å finne et bedre alternativ.

– Svekkelse av den offentlige fellesskolen

PROVOSERT: – Dette er en statliggjøring av et kommunalt anliggende som ikke bare kan svekke det kommunale selvstyret, men også den sterke offentlige fellesskolen vi har i Norge, sier byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Line Møller

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er også provosert over at regjeringen vil ta skolevalget fra fylkene og mener det er en svekkelse av den offentlige fellesskolen.

– Konsekvensen av karakterbasert inntak er økt konkurranse, og med konkurranse blir det økte forskjeller og mer segregering. Jeg forventer at dette er en sak en ny rødgrønn regjering vil rette opp i allerede i 2021, sier han til VG.

Johansen mener at fylkene bør få bestemme inntaksordning til videregående opplæring selv.

– Dette er en statliggjøring av et kommunalt anliggende som ikke bare kan svekke det kommunale selvstyret, men også den sterke offentlige fellesskolen vi har i Norge.

– Helt absurd

OVERKJØRER LOKALDEMOKRATIET: – I verste fall kan de som ikke har gode nok karakterer til å komme inn på sin nærskole ende opp med å måtte gå på en skole som krever at de må sitte kjempelenge på buss til og fra skolen. Det ønsker vi ikke, sier leder i Senterungdommen Torleik Svelle.

Leder i Senterungdommen Torleik Svelle er like kritisk. Han synes regjeringen med innføringen av fritt skolevalg regelrett overkjører lokaldemokratiet.

– Det er helt absurd all den tid regjeringen har lovet å gi mer makt til fylkene. Fylkessammenslåingene regjeringen har gjennomført, har resultert i mange rare fylkeskonstellasjoner som Viken, Troms og Innlandet. Regjeringen gjemte seg bak at sammenslåingen skulle resultere i at fylkene skulle få bestemme mer selv. Innføringen av fritt skolevalg viser at fylkene i realiteten får bestemme mindre enn før.

Han mener fritt skolevalg hadde fungert «hvis hele Norge hadde sett ut som Oslo».

– Men sånn er det ikke. I store deler av Norge er kommunene i hvert fylke veldig spredt.

– I verste fall kan de som ikke har gode nok karakterer til å komme inn på sin nærskole ende opp med å måtte gå på en skole som krever at de må sitte kjempelenge på buss til og fra skolen. Det ønsker vi ikke, sier han.

Leder i Rød Ungdom Alberte T. Bekkhus mener også at fritt skolevalg er en oppskrift på økte forskjeller i skolen.

– Karakterbasert opptak fører til at man får A- og B-skoler. Vi kan ikke åpne for at vi får eliteskoler og "taperskoler", noe vi vet at er en konsekvens av karakterbasert opptak.

– Et alvorlig feilgrep

FEILGREP: Torstein Tvedt Solberg er uenig i hva regjeringen sin modell. Foto: Frode Hansen, VG

Aps utdanningspolitiske talsperson på Stortinget Torstein Tvedt Solberg mener at forslaget er et alvorlig feilgrep som må stoppes.

– Tross massiv motstand mot forslaget, tvinger likevel Høyreregjeringen sin modell om karakterbasert opptak på hele landet, sier han til VG.

Solberg mener at fritt skolevalg i realiteten innebærer å true flere distriktsskolers eksistens og sende svake elever fra byen ut på hybel i stedet for å få muligheten til å gå på en skole i sitt nærmiljø.

– Melby burde i det minste være så redelig at hun ikke kaller valget fritt. Det regjeringen foreslår, er karakterbasert opptak som fører til elevsortering, økte forskjeller og segregering etter foreldrenes inntekt og utdanning, elevprestasjoner og etniske bakgrunn.

– En sleip omkamp

IKKE FORANKRET FAGLIG: – Dette er ikke forankret faglig, og har ikke bevist gjort skolegangen bedre for elever, sier stortingsrepresentant for Oppland Senterparti Marit Knutsdatter Strand Foto: Stian Lysberg Solum

Stortingsrepresentant for Oppland Senterparti Marit Knutsdatter Strand sier at Sp vil stoppe innføringen av fritt skolevalg dersom de danner ny regjering neste høst.

– Regjeringen tar en sleip omkamp på en sak de ikke vant fram med i fylkestingsvalget i fjor – derimot tapte de over store deler av landet, og Sp vant fram, sier hun til VG.

Hun legger til:

– Dette er ikke forankret faglig, og har ikke bevist gjort skolegangen bedre for elever. Forskning på ordninger med karakterbasert opptak peker blant annet på økt segregering blant elever som konsekvens. De med gode karakterer samler seg på samme skole.

– Prosessen burde vært i gang

POSITIV: Stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) er positiv til regjeringens forslag om fritt skolevalg i hele landet. Foto: Vidar Ruud

Frp er på sin side positive til regjeringens forslag, men mener at prosessen med fritt skolevalg allerede burde vært i gang.

– Motviljen til regjeringen har dessverre ført til at 46.000 elever i Viken nå mister fritt skolevalg mens de venter på at regjeringen skal spikre en modell.

Spesielt Høyre har i denne saken sviktet tusenvis av elever i Bærum, Asker, Drammen og Lillestrøm, sier stortingsrepresentant Roy Steffensen i Frp.

Mer valgfrihet

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby sier til VG at hovedmålet med det nye forslaget er å sikre at alle elever, uansett hvilket fylke de bor i, får større mulighet til å velge hvilken videregående skole de vil gå på.

– Det videre arbeidet skal gjøres i tett dialog med KS og fylkeskommunene. Hvordan den endelige modellen vil se ut, er det derfor for tidlig å si noe om nå, legger hun til.

NÆRSKOLEPRINSIPPET BLIR SKROTET: – Regjeringen ønsker at elever skal ha større mulighet til å velge hvilken videregående skole de skal begynne på enn det mange har i dag, sier Guri Melby i en pressemelding søndag. Foto: Frode Hansen, VG

– Hvordan vil fritt skolevalg fungere i fylker som Viken og Vestland der det er store avstander?

– Det er krevende å finne en modell som sikrer elever i alle fylker valgfrihet, og som samtidig ivaretar hensynet til en desentralisert skolestruktur. Med utgangspunkt i høringssvarene jobber vi nå videre med å lage en god modell som gir elevene et friere skolevalg, men samtidig ivaretar noen av innspillene som kom i høringen, lyder svaret fra Melby.

Både Vestland og Vestfold og Telemark har nylig vedtatt et nærskoleprinsipp, slik at ikke inntaket kun blir basert på karakterer. Andre fylker som har vedtatt en form for nærskoleprinsipp er Viken, Agder, Innlandet, Nordland, Trøndelag, Vestland, samt Troms og Finnmark.

