HAR IKKE RÅD TIL MEDISINENE: Migrene- og klasehodepinepasient Maria (23) har kraftige smerter hver dag, og har fått råd om å doble dosen med medisiner. Da vil medisinen koste henne 30.000 i året. Nå er en operasjon hennes håp for å bli frisk. Foto: Line Møller

Leger advarer: Alvorlig migrenesyke får ikke medisiner

Stikk i strid med legens råd, ender alvorlig migrene- og hodepinesyke med å ikke få medisinene de trenger. Nå vurderer Helsedirektoratet å gjøre endringer.

Flere medisiner mot migrene og hodepine får ikke syke gratis i Norge, selv om legen mener det er for pasientens beste.

Det opplyser landets fremste hodepinespesialister til VG.

– I praksis er det flere medisiner spesialistene mener er fornuftig medisinering, men hvor pasienten ikke får dekket kostnadene, sier overlege, professor og daglig leder ved Nasjonal kompetansetjeneste for hodepine, Erling Andreas Tronvik.

PROFESSOR: Erling Andreas Tronvik. Foto: Line Møller

Minst 750.000 nordmenn har migrene, i tillegg til enda flere som sliter med andre typer hodepine. I 2018 kostet migrene alene NAV over 1 milliard kroner – i sykepenger, AAP og uføretrygd.

– Generelt mener jeg det er viktig at medisinene som anses som god

behandling av hodepinepasienter dekkes av det offentlige, sier Tronvik.

Må betale titusener

VG har tidligere fortalt historien om migrenesyke Maria (23) som lever livet sitt på et mørkt rom. Legen anbefaler henne å doble dosen av medisinen sin, Clonidine, men dette har hun ikke råd til. Da vil medisinen koste 30.000 kroner i året.

– Det er kjempetrist, sier Maria.

Irja Marie (42) gikk fra å ha opptil 28 migreneanfall i måneden, til at anfallene nå nesten er borte etter at hun fikk Botox-injeksjoner. Nå må hun kanskje slutte på behandlingen, fordi hun ikke har råd til å betale den av egen lomme.

HODEPINESYK: Maria (23) har migrene hver dag, og er desperat etter hjelp. Foto: Line Møller

For at behandlinger som Botox skal dekkes av det offentlige, kreves det at den migrenesyke først har prøvd tre forebyggende medisiner.

Det gjøres ingen unntak for dette kravet.

– Både leger og pasienter er fortvilet over denne urimelige regelen, sier nevrolog Anne Hege Aamodt, som er faglig leder ved hodepineklinikken på Rikshospitalet.

Dette går hardt utover pasienter som Irja Marie, som har fått kraftige bivirkninger som følge av alle medisinene hun har prøvd.

«Helfo kan ikke gjøre unntak selv om legen mener det er medisinske hensyn til ikke å forsøke disse», skriver Helfo om kravet.

Foto: Line Møller

– Spesielt

Et slikt system får Aamodt, som også er leder i Norsk nevrologisk forening, til å reagere:

– Dette ser ut som et forsøk på å frata legen retten til å kunne gjøre egne kvalifiserte medisinske vurderinger og det fratar enkelte pasienter retten til en verdig behandling.

I verste fall kan regelen føre til at den syke blir sykere, og til slutt ufør. Ofte dreier det seg om unge pasienter som har livet foran seg, mener Aamodt.

– Er det meningen at man skal utelukke en pasientgruppe fra adekvat behandling fordi de også har andre sykdommer eller tilstander slik at de ikke passer inn i et skjema? Er det slik at behandlende lege ikke er den beste til å vurdere kontraindikasjoner hos sin pasient?

Hun fortsetter:

– At hodepinepasienter behandles på denne måten er spesielt.

OVERLEGE: Anne Hege Aamodt.

Overlege Kjersti Vetvik, som er fagansvarlig ved hodepineklinikken på Ahus, deler bekymringen:

– Min erfaring er at dette er et stort problem for pasienter med andre hodepinediagnoser, for eksempel klasehodepine og trigeminusnevralgi hvor førstevalgsbehandling ikke blir gitt på blå resept.

Helsedirektoratet vurderer nå endringer, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen.

– Slik at det unntaksvis kan godtas å fravike kravet om å ha forsøkt minst tre andre forebyggende legemidler for pasienter som har tungtveiende medisinske hensyn til det.

Myndighetene og spesialistene er uenige

Det er flere grunner til at noen medisiner mot migrene og hodepine ikke dekkes av det offentlige:

Noen medisiner er på såkalt blå resept, der alle med diagnosen får medikamentet gratis.

Dersom du skal ha en medisin som ikke er på blå resept, kan legen søke om individuell refusjon for deg. Da må legen din vise til vitenskapelig dokumentasjon for at medisinen fungerer. Det opp til helsemyndighetene om dokumentasjonen er god nok, og om du skal få dekket kostnadene for medisinen – eller ikke.

Det er her det blir et problem.

Hodepinespesialister og helsemyndighetene er i flere tilfeller uenige i om migrenemedisinen har god dokumentert effekt, eller ikke, forklarer professor Tronvik ved Nasjonal kompetansetjenesten for hodepine til VG.

– Et eksempel er den forebyggende migrenemedisinen Candesartan. Det er ingen uenighet blant ekspertene om at denne medisinen har god effekt. Likevel er medisinen ikke på blå resept, og det ender ofte med avslag når syke søker om individuell refusjon.

Det samme gjelder i stor grad medisiner for sjeldnere, men invalidiserende hodepinetilstander, som klasehodepine og trigeminusnevralgi.

– For disse tilstandene er de vitenskapelige studiene gamle og de holder ikke mål etter dagens standard. Ingen firmaer har lenger interesse av å gjøre studier fordi patent-tiden har utløpt, og da gir det ingen fortjeneste, sier Tronvik.

Foto: Line Møller

– Krever vitenskapelig dokumentert effekt

Helsedirektoratet, som Helfo er en del av, er kjent med problemstillingen om at visse hodepine- og migrenepasienter ikke får finansiert behandling av det offentlige.

– For at folketrygden skal dekke utgifter til legemidler stilles det krav til at behandlingen med legemiddelet har en vitenskapelig dokumentert effekt, sier avdelingsdirektør Steinar Mathisen.

Legen som søker om refusjon for pasienten, har plikt til å dokumentere effekten i søknaden til Helfo – som vurderer slike saker.

– Regelverket som setter krav til dokumentasjon av effekt ble gjennomgått og strammet noe inn i 2018. Innstrammingen skjedde fordi kravene var satt så lavt at folketrygden dekket utprøvende behandling, sier opplyser Mathisen.

For at dokumentasjonen skal være god nok for Helfo, kreves det kliniske studier publisert i medisinske tidsskrifter, eller anbefaling i nasjonale faglige retningslinjer.

Dersom Helfo mener at det ikke finnes tilstrekkelig dokumentasjon av effekt, kan de ikke innvilge søknaden.

– Dette er tilfelle for en del av de aktuelle eksemplene med hodepinepasienter, sier Mathisen, og minner om at pasienter som får avslag kan klage til Helseklage.

Mange av legene oppfatter avslagene fra Helfo som en overprøving av legens vurdering av pasientens medisinske behov, medgir Mathisen.

– Helfo vurderer imidlertid ikke om behandlingen er forsvarlig, eller om behandlingen er den medisinsk sett riktige for pasienten. De vurderer kun om vilkårene for stønad, som angitt i regelverket for blåresept, er oppfylt.

Dette skal ikke pasienter betale for

Sykehusene behandler en del pasienter med bruk av legemidler hvor det ikke finnes god vitenskapelig dokumentasjon av effekt, og som ikke oppfyller kravet i blåreseptordningen, opplyser Helsedirektoratet.

– De siste to årene har vi blitt kjent med rekke saker hvor pasienter som har fått startet opp behandlingen av sykehusleger, men har fått avslag på blå resept – og har blitt sittende igjen med regningen selv, sier Mathisen.

Helsedirektoratet har derfor bedt departementet om en avklaring på hvem som har ansvar for å dekke utgifter til slik behandling.

– Pasienter skal ikke betale for slik behandling som startes opp av sykehusene. Sykehusene har ansvar for å dekke slik behandling som de tilbyr pasientene.

VG har vært i kontakt med Helse- og omsorgsdepartementet som henviser til direktoratet.

Publisert: 22.11.20 kl. 19:42

