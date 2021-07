HELSETOPPENE: Fra venstre: helsedirektør Bjørn Guldvog, helseminister Bent Høie og FHI-direktør Camilla Stoltenberg på en pressekonferanse om Johnson & Johnson-vaksinen. Foto: Berit Roald / NTB

Helsetoppene om deltavarianten: − Hver uke teller

Å bremse deltavarianten i Norge blir nøkkelen for å hindre en ny smittebølge. Slik vil helsetoppene unngå en ny nasjonal nedstenging.

Av Yasmin Sfrintzeris

Publisert: Nå nettopp

Helsetoppene er enige: I løpet av juli vil deltavarianten bli dominerende i Norge.

Den mer smittsomme varianten, som først ble oppdaget i India, setter allerede sitt preg på den norske gjenåpningen. Mandag varslet regjeringen at trinn fire blir utsatt.

– Vi velger å vente for å se hvordan den muterte deltavarianten påvirker smittesituasjonen, sa statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse

Dette sier helsetoppene om de neste månedene:

Gunstig posisjon

– Vi tror at varianten vil spre seg nokså raskt. I løpet av juli tror vi denne varianten vil stå for mesteparten av smittetilfellene i Norg, sier direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg.

Hovedpunkter fra siste risikovurdering Delta ser ut til å øke risikoen for sykehusinnleggelse sammenlignet med Alfa.

Foreløpige data indikerer at vaksinasjon med bare én dose mRNA-vaksine ser ut til å beskytte litt mindre mot mild sykdom forårsaket av Delta enn av Alfa, men

beskyttelsen er svært god etter to doser. Beskyttelsen mot alvorlig sykdom er høy

etter både én og to doser. Risikovurdering av Delta-varianten av SARS-CoV-2

Godt smittevernarbeid i kommunene kan bidra til å forsinke spredningen av denne varianten i Norge og bringe utbrudd under kontroll. God vaksinasjonsdekning bidrar. Likevel utgjør Delta en ny og viktig utfordring som krever nøye overvåkning, nøye vurdering av tiltaksnivå og god etterlevelse av tiltak. Etter hvert som en stadig større andel av befolkningen er vaksinert, synker faren for at Delta skal kunne bringe epidemien ut av kontroll.

Tempoet i den nasjonale gjenåpningen må vurderes nøye i lys av

vaksinasjonsprogrammets fremgang og den større spredningsevnen til Delta. Egne

innreisetiltak rettet mot Delta-varianten er neppe hensiktsmessig.

Kunnskapen om Delta og variantens fremvekst i Norge må følges nøye.

Risikovurderingen vil bli oppdatert jevnlig. Kilde: Folkehelseinstituttet. Vis mer

I slutten av juni publiserte Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) en ny risikovurdering av deltavarianten. Byrået estimerer at deltavarianten vil bli dominerende i Europa før august og innen september utgjøre 90 prosent av smittetilfellene.

Smittespredningen kan denne høsten nå samme nivå som høsten 2020, varsler ECDC.

Hvor stor er risikoen for en slik høstbølge i Norge?

– Med de vaksinene vi bruker og vår høye vaksinasjonsgrad, vil vi være bedre rustet med tanke på en slik utvikling. Men i land der man for eksempel kun klarer å vaksinere 70 prosent av befolkningen, vil 30 prosent uvaksinerte være nok til å få skape en stor smittebølge, sier helseminister Bent Høie.

Han får støtte fra helsedirektør Bjørn Guldvog:

– Bakteppet for oss er situasjonen i Europa for øvrig. Vi er i en gunstigere posisjon med vaksineringen, enn mange land. Graden vaksinerte vil ligge veldig høyt i Norge med en dekningsgrad på opptil 90–95 prosent etter hvert, sier han.

– Hver uke teller

Omkring 40.000 til 50.000 personer blir vaksinert i Norge per dag i sommermånedene. Mange får nå sin første dose.

– ECDC har sagt at vi bør opprettholde tiltak på det nivået vi var på før sommeren, frem til flere er vaksinert med to doser, påpeker Guldvog og fortsetter:

– Hver uke teller. Vi har nå vaksinert omtrent halvparten av befolkningen samlet og 65 prosent av de over 18. Hver uke kommer vi enda lenger, sier Guldvog.

– Hvor bekymret er dere for denne varianten?

– Bekymringene dreier seg blant annet om hvorvidt større utbrudd lokalt kan gå ut over kapasiteten til å vaksinere befolkningen. Det må vi unngå. Kommunene må ha kapasitet til å fortsette å vaksinere og få kontroll på utbrudd, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

Smittesporingen er allerede mer utfordrende etter de betydelige lettelsene som ble innført da Norge gikk til trinn 3 i gjenåpningsplanen for snart to uker siden, ifølge Stoltenberg.

– Derfor kan det bli behov for ekstra tiltak i kommuner som opplever utbrudd, sier hun.

Mulig å forhindre nedstenging

– Vi mener det bør være mulig å unngå nedstenging nasjonalt, sier Stoltenberg.

Nøkkelen for å hindre en ny smittebølge og en ny nedstenging, er å forsinke spredningen av deltavarianten i Norge. Det er en kamp mot klokken – jo flere som blir vaksinert og beskyttet, jo mindre er risikoen for en stor smittebølge.

– Håpet vårt er at vi klarer å forsinke introduksjonen av delta-varianten så mye som mulig, slik at vi rekker å vaksinere flest mulig før den blir dominerende. Vi tror den vil føre til flere smittetilfeller og lokale utbrudd, men hvor alvorlige disse blir, er det for tidlig å si noe om, sier Stoltenberg.

Men både gjenåpningen og sommervaksineringen kan by på utfordringer for kommunene.

– Smittesporingen er under stort press i flere kommuner, og det er viktig at folk følger de enkle smittevernrådene vi har fulgt til nå for å unngå å overbelaste de som skal smittespore i kommunene, sier Stoltenberg.

Fungerer vaksinene? – Beskyttelsen mot delta-varianten er god for fullvaksinerte. Én dose mRNA-vaksine beskytter godt mot sykdom forårsaket av alfa-varianten, og noe mindre mot delta-varianten. Ved smitte med delta-varianten etter én vaksinedose vil sykdommen antagelig være mildere enn hos uvaksinerte, og risikoen for å smitte videre vil være lavere enn blant uvaksinerte. Selv om beskyttelsen mot å få infeksjon og mild sykdom er lavere for delta-varianten etter én dose, er beskyttelsen mot mer alvorlig sykdom med delta like god som for alfa etter den første dosen. To doser er viktig for å opprettholde god beskyttelse mot både mild og alvorlig sykdom over tid, opplyser FHI-direktør Camilla Stoltenberg. Vis mer

Kan komme lokale tiltak

Stoltenberg trekker frem tre viktige faktorer for å unngå en ny nasjonal nedstenging:

Følge nøye med på smitte, sykehusinnleggelser og dødsfall i andre land og i Norge, samt vaksinasjonsgrad i befolkningen, Håndtering av utbrudd, uansett variant. Etterlevelse av de tiltakene som gjelder.

– Vi kan ikke være sikre på at det er mulig å unngå nedstengning, i hvert fall ikke lokalt og kortvarig, men terskelen er høyere enn før fordi en meget stor andel av de mest utsatte i befolkningen er beskyttet av vaksiner, sier Stoltenberg.

Selv om Stoltenberg tror det ikke er stor risiko for en ny nasjonal nedstenging, er det høy sannsynlighet for at kommuner med utbrudd må iverksette strengere tiltak enn det mange har nå.

– Men vi har den ulempen med den situasjonen vi er i, mange har oppfattet signalet om at vi ser lysere på ting. Straks det når ut, kan det være vanskelig å gjenopprette balansen om at det fortsatt er behov for noen smitteverntiltak og at de fortsatt må følges, sier Stoltenberg.

Helsedirektør Bjørn Guldvog vil unngå en ny jojoeffekt med nedstenginger og lettelser de kommende månedene.

– Vi ønsker å skape forutsigbarhet og unngå å gå tilbake igjen. I trinn tre ble store deler samfunnet langt mer åpent. Vi lever ganske fritt nå selv om vi har avstandskrav og begrensninger på arrangementer. Å rykke raskt videre kan skape en større grad av uforutsigbarhet, sier Guldvog.

Har slått ned deltautbrudd

– Kan vi unngå at delta blir dominerende i Norge?

– Deltavarianten vil mest trolig bli dominerende i Norge i løpet av juli. Det har vi ikke mulighet til å hindre. Det er en variant som er overlegen nå, da er det er naturens lov at den blir dominerende. Da er spørsmålet hvilken effekt det vil ha for samfunnet, men det er mye vi ikke kan sette to streker under, sier helseminister Bent Høie.

Helsedirektør Bjørn Guldvog opplyser at de foreløpige erfaringene med å slå ned deltautbrudd har vært gode.

– Kommunene har vært dyktige på å ta ned utbrudd med delta, som i Færder og Ullensaker. TISK-arbeidet, som kommunene er blitt veldig gode på, har bidratt til å ta hode smitte med delta på et lavt niåv, sier Guldvog.

Men han er tydelig på at strategien er å bremse deltaviruset i Norge så lenge som mulig.

– Vi gjør en del for å bremse utviklingen. Grunnen til det er at én vaksinedose er mindre beskyttende for smitteutbredelse av delta enn alfa. Jo mer delta overtar, jo større blir risikoen for større smitteutbrudd, sier Guldvog.