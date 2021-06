forrige















Millionfunnet i Moss: Slik jakter politiet svar

Enorme mengder med kontanter ble funnet i Mossemarken. Nå har politiet startet jakten på pengenes opphav – og Kripos er koblet på.

Av Emil Mogård

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det var torsdag formiddag forrige uke Ole Bisseberg (40) og hans kamerat gjorde det sjokkerende pengefunnet.

Så mye som to millioner norske kroner kan ha blitt oppdaget, skjult ved en tursti. Du kan lese mer om hvor de fant millionbeløpet her.

Politiet bekrefter å ha mottatt en større mengde kontanter, og at de undersøker om dette stammer fra et straffbart forhold.

– Måten pengene er pakket inn på gjør at en tenker dette stammer fra kriminell virksomhet, men per nå har vi ingen teorier om hva dette kan være, sier politiadvokat i Øst politidistrikt Stian Moltke-Hansen Tveten til VG.

SE VIDEO: Her fant de pengene

– I den videre etterforskningen vil utseende på pengene, serienummer og årstall være viktig. Vi vil også forhøre oss med Norges Bank om eventuelle penger som kunne mangle hos dem.

Kripos koblet inn

Ifølge mannen som oppdaget pengene, Ole Bisseberg, var flere av sedlene datert til 1999. Dette vil politiet hverken bekrefte eller avkrefte.

Pengene har nå havnet på bordet til Kripos, som er politiets nasjonale organ for bekjempelse av alvorlig og organisert kriminalitet.

Her vil de gjennomgå DNA-testing og ytterligere undersøkelser for å kartlegge opphavet. Resultatene vil rapporteres tilbake til politiet.

Kripos bekrefter overfor VG at de er hentet inn for å bistå med å løse mysteriet.

Politiet har tidligere anvendt flere måter å spore opphavet til ulike pengebeslag. Senest i juni måtte de støtte seg på lokalkunnskap hos gamle bankansatte da de skulle oppklare et mystisk pengefunn med sedler fra 60-tallet. Da var ikke Kripos koblet inn.

Etter det historiske NOKAS-ranet var flere millioner fortsatt ikke gjort rede for. Her brukte Kripos bevis fra finpartiklet glasstøv til å avsløre ranerne.

Millionmarka i Moss

For Ole har det vært noen sprø siste dager. Da VG kontakter ham igjen mandags morgen, er vi langt ifra de eneste.

– Det har kokt. De siste dagene har det vært mange meldinger på Facebook og flere har tatt kontakt på telefon. Jeg ble oppringt her og fortalt at det sto skrevet om meg i en islandsk avis. Det er ganske vilt.

Også ordføreren har fått med seg kommunens store snakkis.

– Det er veldig bra at de tok kontakt med politiet. Det skal man ikke ta for gitt, og jeg skjønner at de må ha fått seg et sjokk. Det er fint at pengene ble funnet av to ærlige mossinger, sier ordfører Hanne Tollerud.

Politiet berømmer også beslutningen om å lever inn pengene.

– For oss er det kjempefint å få inn slike opplysninger, og det kan bidra til å løse uoppklarte saker, sier politiadvokat Tveten.

Hva gjelder mulig finnerlønn viser politiet hittegodsloven, hvor beløp over 500 000 vanligvis ikke belønnes med mer enn 10 prosent av totalbeløpet.