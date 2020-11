OM LAG LIKE HØYE: Jonas Gahr Støre (til høyre) har et minimalt forsprang på Trygve Slagsvold Vedum i VG/Respons Analyse’s statsministermåling. Foto: Terje Pedersen

VGs statsministermåling: Nær uavgjort mellom Støre og Vedum

Ap-leder Jonas Gahr Støre leder med knappe to prosentpoeng over Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum når velgerne blir spurt hvem de vil ha som statsminister i 2021. Størst støtte får Erna Solberg (H).

Respons Analyse har for VGs regning spurt et representativt utvalg på 1000 velgere om hvem som er deres statsministerkandidat:

** Når velgerne får alle tre alternativene, svarer 38 prosent at de ønsker at Erna Solberg skal fortsette.

** 23 prosent foretrekker Jonas Gahr Støre, mens 21 prosent ønsker Trygve Slagsvold Vedum som statsminister etter 2021-valget.

Innenfor statistiske feilmarginer betyr det uavgjort mellom Støre og Vedum.

– Stabilt flertall

VG har forelagt tallene for Ap-ledelsen. Nestleder Bjørnar Skjæran svarer slik på vegne av Støre:

«De viktigste meningsmålingene viser heldigvis et stabilt flertall for ei Ap-ledet regjering, og dermed kraftig innsats mot økte forskjeller, for en sterkere velferdsstat over hele landet og for å få flere i jobb», skriver Skjæran i en SMS til VG.

Ap-nestlederen vil ikke svare på spørsmål om hvorvidt det største partiet skal få statsministeren i en rødgrønn koalisjon etter valget neste år.

Større ansvar

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum vil heller ikke svare på om det kan bli en rødgrønn kamp om statsministervervet:

– Det handler jo om at flere og flere ser at Senterpartiet har gode svar på utfordringene vi ser. Det viktigste er at vi får en regjering med Sp og Ap etter valget, sier han.

– Kjenner du et forventningspress når så mange vil ha deg som statsminister?

– Jeg føler jo et ansvar for at mange har tillit til oss. Jeg opplever ofte at folk tar kontakt, konduktører på toget som klapper meg på skulderen og sier at de stoler på oss. Jo større vi blir, desto større ansvar har vi, sier Vedum.

Solberg leder klart

** Når velgerne blir bedt om å velge bare mellom Solberg og Støre, svarer 50 prosent at de foretrekker Solberg, opp fra 45 prosent i august.

** 39 prosent peker på Støre, det er også en økning fra 36 prosent i august. Andelen usikre velgere eller velgere som ikke vil ha noen av dem, er redusert fra 19 prosent i forrige måling, til 11 prosent nå.

Undersøkelsen er gjennomført av Respons Analyse med telefonintervjuer mellom onsdag og lørdag i forrige uke. Feilmarginen er to-tre prosentpoeng i hver retning.

FOLKETS FAVORITT: Hver annen velger vil ha Erna Solberg som statsminister etter 2021-valget. 39 prosent foretrekker Jonas Gahr Støre. Mandag kveld var Solberg på partimøte i Ålesund. Foto: Terje Bringedal

Ikke lei meg

– Jeg har jo sittet noen år, så det beste med det, er at det virker som om folk ikke er lei meg riktig ennå, sier Erna Solberg til VG.

– Det er fortsatt hyggelig å se at folk fortsatt foretrekker meg som statsminister fremfor andre aktuelle kandidater. Men det hadde vært ok om folk etter hvert også hører på hva jeg sier på vegne av Høyre, og at det ikke bare er meg de vil velge, legger hun til.

Denne statsministermålingen ble tatt opp samtidig med partimålingen for november, som viste tilnærmet jevn oppslutning mellom de tre partiene Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet. Høyres oppslutning falt med nesten fem prosentpoeng fra oktober-målingen, mens Sp gikk tilsvarende fram.

