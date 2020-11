PYNTET: Dream Selskapslokale. Foto: Mattis Sandblad, VG

Bryllupsfester i Oslo: Ytterligere 12 bekreftet smittet

Til nå har 46 personer testet positivt på coronaviruset. Bryllupsfestene har ført til et av største smitteutbruddene i Oslo.

Nå nettopp

De 12 nye bekreftede smittetilfellene inkluderer sekundærsmittede.

– Det er om lag 300 personer i karantene etter bryllupsfestene. Vi har fått kontakt med de aller fleste deltagerne og regner med å ha fått kontaktet alle innen kort tid, melder smittevernoverlege Frode Hagen i Oslo kommune til VG.

Smitteutbruddet i Oslo settes i sammenheng med to bryllupsfester i forrige uke:

Torsdag 22. oktober i Utsikten Selskapslokaler på Karihaugen i Alna bydel.

Søndag 25. oktober i Dream Selskapslokaler på Holmlia i Søndre Nordstrand bydel.

Smittevernoverlege har bekreftet at begge festene ble arrangert i forbindelse med samme bryllup, som ble feiret over flere dager i de to ulike lokalene.

RELATIVT STORT UTBRUDD: Frode Hagen er smittevernoverlege i Oslo kommune. Han opplyser til VG at de vil få utbruddet under kontroll ved testing og smittesporing. Foto: Lise Åserud, NTB

Vil holde smitten innenfor bydelene

Foreløpig er utbruddet knyttet til bydelene Alna, Stovner, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Grorud.

– Vi jobber med smittesporing for å forhindre at det brer seg ytterligere, skriver smittevernoverlegen.

Han karakteriserer utbruddet som relativt stort.

– Men vi har hatt liknemndene situasjoner tidligere, og med god smittesporing og testing så vil vi få utbruddet under kontroll, skriver han i e-posten.

Smittevernoverlege Hagen opplyser at de foreløpig ikke har gjort noen vurdering om hvorvidt smittevernreglene ved bryllupsfestene er fulgt eller ikke.

– Vår viktigste jobb er å jobbe med smittesporing, følge opp deltagerne og gi helsehjelp der det er nødvendig, skriver han.

Gjennom helgen jobbet helseetaten med å kartlegge gjester som hadde vært i bryllupsfeiringene.

– Vi jobber med gjestelistene fra arrangørene for å få oversikt over deltagerne. Disse kontaktes for info om karantene og testing. Vi har foreløpig ikke gjort noen vurdering om smittevernreglene er fulgt eller ikke, skrev Hagen i en e-post til VG søndag.

Nakstad: Syke må ikke gå i arrangementer

– Det er helt tydelig nå at der hvor det ofte blir smitteutbrudd er der hvor mange mennesker blir samlet, innendørs over lang tid. Dette er fellesnevneren for utbruddene i Norge, svarte assisterende Assisterende Espen Nakstad.

Han ble spurt av VGTV om hva han tenker rundt utbrudd knyttet til bryllupsfester.

Nakstad understreker at det er svært viktig at man ved et arrangement forsikrer seg om at gjestene er friske og at det er viktig å bli hjemme om man ikke kjenner seg helt frisk.

les også Nakstad: Mange vil nok ha fått coronavaksine i april

– Selv om vi har gledet oss til å dra. Normalt kan det være veldig vanskelig, når man har sett fram til noe i lang tid og kanskje er litt rusten i halsen eller varm i pannen.

– Da kan man smitte veldig mange mennesker om man er innendørs over lang tid. Selv om man følger alle smittevernereglene kan det skje, sa Nakstad til VGTV.

HOLDT FEST: Det er oppdaget coronasmitte blant flere som deltok på bryllupsfester i Oslo i forrige uke. Et av arrangementene ble avholdt ved Utsikten Selskapslokaler i Alna torsdag 22. oktober. Foto: Mattis Sandblad, VG.

– Fikk utdelt munnbind

Sharjil Javaid som er leder for Dream Selskapslokaler bekreftet søndag til VG at de leide ut lokalene til bryllupsfesten søndag 25. oktober. Han undersøkte at smittevernreglene ble fulgt til punkt og prikke

– Alle gjestene fikk utdelt munnbind av vakter i døren. Det var ingen dans. Det var utplassert antibac-stasjoner ved inngangen og inne i lokalene. I tillegg har vi TV-skjerm i lokalet der det blir informert om karantene- og smittevernregler, sier han.

les også Smitteøkning i Drammen: – Bekymrer oss

– Passet på at reglene ble fulgt

Daglig leder ved Utsikten Selskapslokaler, Satkunamaran Veluppillai, bekrefter at de leide ut lokalene til en fest i forbindelse med et kommende bryllup torsdag 22. oktober.

Veluppillai sier at han ikke har oversikt over hvor mange gjester det var denne dagen. Han sier at de passet på at smittevernreglene ble fulgt.

– Vi hadde faste sitteplasser med en meters avstand mellom hver. Lokalet vårt er på cirka 1600 kvadratmeter og har god plass. Folk holdt god avstand, og det var satt opp flere stasjoner med håndsprit.

Han sier han ikke vet hvor mange av gjestene som var på arrangementet torsdag, som også var på bryllupsfesten i selskapslokalet Dream søndag.

Publisert: 02.11.20 kl. 12:54

Les også