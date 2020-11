STORE SKADER: Slik så det ut etter at taket på rekkehuset ga etter. Søndag ble ni personer evakuert. Foto: Frank Valde

Rekkehus nær kollaps: Beboere får ikke flytte hjem

Byggesakskontoret i Trondheim kommune har vært på befaring ved rekkehuset som holdt på å rase sammen i helgen.

I vedtaket fra Byggesakskontoret står det:

«Befaring på eiendommen i dag 09.11.2020, bekrefter inntrykket av at inngrep i bærekonstruksjonen har medført at boligen er i ferd med å rase sammen. Det er fare for personskade om ikke alt byggearbeid stanses og bruken av boligen opphører. Materielle skader kan allerede konstateres.»







Det betyr at beboerne i tre av rekkehusleilighetene i Heimdal ikke får flytte hjem med det første.

– Vi har gitt et pålegg om umiddelbar stans i alt søknadspliktig arbeid. I tillegg har vi gitt et pålegg om umiddelbart opphør av bruk for tre av enhetene, sier avdelingsleder for bygge- og delesaksbehandling i sone øst i Trondheim kommune Trine Lill Johansen til VG.

Søndag ble totalt ni personer evakuert etter at rekkehuset med leilighetene sto i fare for å kollapse. Beboerne hadde hørt høye smell og knakelyder fra huset, og så utbuling på veggene.

Ingen personer ble skadet i hendelsen.

UBEBOELIG: Byggesakskontoret har besluttet at ingen får lov til å bo i rekkehuset før det sikret og godkjent. Foto: Ole Martin Wold

Oppussing mulig årsak

I vedtaket fra Byggesakskontoret står det at boligene ikke kan brukes «før det dokumenteres fra et ansvarlig foretak at sikkerheten er i samsvar med lovens krav.»

Beboernes forsikringsselskaper jobber med å finne løsninger til midlertidige hjem for dem som ikke kan flytte tilbake til boligene sine.

Vurdering av hvorvidt beboerne kan flytte hjem er et anliggende mellom beboerne og forsikringsselskapene, ifølge Johansen i Byggesakskontoret.

– Hva vet dere om årsaken til det som skjedde?

– Det er utført et stykke arbeid i en av leilighetene som har ført til kollapsen. Nå lar vi tiltakshaver og utbyggerne svare, før vi vurderer hva som skjer videre i saken, sier Johansen.

Også forrige helg rykket politiet ut til det aktuelle rekkehuset. Da hadde taket gitt etter i forbindelse med rive- og oppussingsarbeid. Blant annet skal betongelementer ha falt ned.

Befaring etter den hendelsen viste at en bærekonstruksjon hadde blitt revet i forbindelse med arbeidene, opplyser representanten fra If Forsikring som var med på befaringen.

KNAKELYDER: Beboerne varslet politiet etter at de hørte smell og knakelyder fra konstruksjonen. Foto: Ole Martin Wold

Politiet henla sak

Styreleder i Nyveilia grendelag, Kristian Trøan, mener nestenkollapsen har sammenheng med forrige helgs rive- og oppussingsarbeid – samt regnværet den siste tiden.

– Det kan se ut til at takgummien har hengt igjen og på grunn av regn blitt tyngre og trukket med seg fasaden innover, fortalte Trøan til VG på søndag.

Etter hendelsene forrige helg opprettet politiet en såkalt undersøkelsessak.

– Det ble deretter vurdert at det ikke var rimelig grunn til å iverksette etterforskning. Saken ble henlagt fordi vi mener dette ikke er en straffesak. Om det har kommet nye opplysninger etter det som skjedde i helgen, så må vi se på om saken skal gjenåpnes og om det skal iverksettes undersøkelser, sier politiadvokat Sunniva Tronvoll ved Felles straffesaksinntak (FSI) i Trøndelag politidistrikt til Adresseavisen.

VG har vært i kontakt med en eier av leiligheten, som bekrefter at hendelsen for en uke siden skjedde i forbindelse med oppussing, og at de ytterligere skadene søndag skjedde i den samme leiligheten.

