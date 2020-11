Dramatisk smitteøkning i Bergen: Varsler ytterligere innstramninger

Forrige uke innførte Bergen strenge lokale tiltak for å få bukt med smitteutbruddet. Etter at det høyeste antall smittede siden mars ble registrert i Bergen i dag, forbereder de nå folk på ytterligere innstramninger.

Under dagens pressekonferanse i Bergen uttrykte byrådsleder Roger Valhammer bekymring.

Det siste døgnet har Bergen registrert 82 nye smittetilfeller i Bergen, som utgjør 2415 smittede totalt. Det er ifølge Valhammer det høyeste smittetallet siden pandemien startet.

– Jeg er svært bekymret for at vi fortsatt har et stigende gjennomsnitt og at vi i dag har en ny smitterekord. Vi ser med stor uro på utviklingen framover, sier byrådslederen.

Helsebyråd i Bergen, Beate Husa, uttrykker også alvoret for situasjonen:

– Dette er en dyster ny rekord som gjør oss bekymret. Det er alvor i Bergen nå. Vi har en generell smittespredning i samfunnet.

ADVARER: Byrådsleder Roger Valhammer forbereder folk på at byrådet vil være nødt til å nok en gang stramme inn på tiltakene sine, etter at de i dag har satt smitterekord. Foto: Hallgeir Vågenes

Valhammer varslet videre at det sannsynligvis vil komme nye tiltak for Bergen før helgen.

– Vi vil raskt gjøre lokale vurderinger. Jeg vil samtidig varsle at det er svært sannsynlig at vi trenger flere og kraftigere tiltak utover de tiltakene som er innført i Bergen nå.

I tillegg til smittevernreglene som befolkningen har vært kjent med lenge, som avstand og håndhygiene, understreker byrådslederen at det er ekstra viktig å huske på at alle nå må kutte ned på antall nærkontakter.

– Jeg har senest i dag pratet med helseminister Bent Høie om situasjonen i Bergen og vi skal ha videre dialog i morgen. Vi vil i etterkant av anbefalinger og beslutninger nasjonalt som er varslet, raskt gjøre lokale vurderinger. Vi skal også ha møte med Folkehelseinstituttet før vi tar beslutninger.

GI BESKJED: Helsebyråd Beate Husa oppfordrer folk til å være nøye med å gi beskjed til nærkontaktene sine, selv om smittesporingsteamet også forsøker å få kontakt med alle sammen: - Ring deres nærkontakter for å understreke alvoret, uttalte byrådet. Foto: Marit Hommedal

Nytt smittesporingssystem

Helsebyråd Husa forteller at 10 av de 82 smittede er importsmitte.

– Foreløpig har vi ikke oversikt over hvor mange av disse 82 som har ukjent smittekilde. Alderspranget er fra 3 måneder til 81 år blant de smittede.

Husa forklarer videre at de nå tar i bruk nye og utvidede rutiner for smittesporingen.

– Alle nye smittede blir ringt opp av legevakten sånn som vanlig, men de vil og få en SMS med lenke til et skjema der de kan fylle ut sine nærkontakter. Når det er sendt inn, vil alle nærkontakter få SMS automatisk med beskjed om å gå i karantene.

Husa påpeker at de som ikke fyller ut skjema vil bli fulgt opp, slik at nærkontakter uansett vil få beskjed.

Hun tror det vil være en utfordring å smittespore alle de nye 82 smittede allerede det neste døgnet.

– Dette understreker viktigheten av at alle som får beskjed om at de er smittet må ta telefonen. Det er veldig viktig å gjøre jobben med å fylle ut skjema over hvem som er deres nærkontakter og gjerne også ringe deres nærkontakter for å understreke alvoret.

Forrige ukes tiltak blir stående

Under en pressekonferanse forrige uke kom Bergen med nye tiltak for å stoppe smitten.

Under dagens pressekonferanse understreket Huse at tiltakene fortsatt er nødvendig for å bremse smittespredningen.

– Det er inngripende på mange måter, men vi ser at det er nødvendig for å redusere smittespredningen videre. Vi har et utbrudd på Løvåsen sykehjem, der det er en ansatt og tre beboer som har fått påvist corona.

Dette er tiltakene som ble innført i Bergen natt til torsdag forrige uke:

Forbud mot private samlinger med flere enn ti personer, med unntak for kohorter for barnehage- og barneskolebarn.

Påbud om munnbind på kollektivtransport det man ikke kan holde én meters avstand

Påbud om munnbind innendørs på offentlige steder hvor en ikke kan opprettholde én meters avstand

Forbud mot mer enn 50 deltagere på offentlig arrangement uten fast sitteplass. Med faste sitteplasser er grensen 200, i tråd med nasjonale bestemmelser.

Skjenkestopp av brennevin og stopp av innslipp ved utesteder ved midnatt

Krav om legitimering av gjester og gjestelister på serveringssteder, også der det ikke er alkoholservering

Krav om at lydnivå på utesteder ikke skal overstige et nivå der gjester kan ha en samtale med én meters avstand

Nye besøksrestriksjoner på sykehjem

Anbefaling om at alle som kan ha hjemmekontor, skal ha det

