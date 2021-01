OMRINGET: Statsminister Erna Solberg (H) kan nok en gang bli overkjørt av Stortinget. Her sammen med Jonas Gahr Støre (Ap), Siv Jensen (Frp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Håkon Mosvold Larsen

Slik er kriseveien videre: Frp snakker med regjeringen først

Opposisjonspartiene på Stortinget planlegger å overkjøre regjeringen igjen. Men Ap-leder Jonas Gahr Støre sier han ble overrasket over hvor mye regjeringen ga fredag.

– Stortinget må nok igjen overkjøre regjeringen. Vi er innstilt på å finne sammen med andre partier for å forsterke den krisepakken som regjeringen la frem i dag. Den har en rekke mangler, sier Sps finanspolitiske talsperson, Sigbjørn Gjelsvik, etter at regjeringen la frem sin nye krisepakke fredag.

– Det er uforståelig at de velger å ta omkamp med Stortinget. Jeg hadde forventet at de faktisk forholdt seg til de vedtakene Stortinget har fattet. De har tatt hensyn til mange av våre vedtak, men viktige gjenstår og de må på plass, sier Gjelsvik.

Han viser til Stortingets vedtak om å forlenge flere ordninger, blant annet permitteringsregelverket til 1. oktober, behov for ytterligere tiltak for luftfarten, manglende målrettede tiltak til utelivsbransjen og manglende dekning av smittevernkostnader.

KRITISK: Frp og Sylvi Listhaug skal ta en prat med regjeringen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Regjeringen snakker med Frp

Regjeringen har valgt å innlede den oppfølgende prosessen etter fremleggelsen av krisepakken med å kontakte Frp for forhandlinger, i et forsøk på å sikre flertall på høyresiden.

Frp-nestleder Sylvi Listhaug sier partiet skal gå inn i de forhandlingene, men at regjeringen må legge til grunn de 32 vedtakene stortingsflertallet allerede har fattet.

– Vi har ikke fått gjort en ordentlig opptelling av hvilke av vedtakene som er innfridd og hvilke som ikke er. Vi skal behandle dette i gruppen og vurdere hvilke av forslagene fra regjeringen vi er for og hvilke tilleggsforslag vi ønsker å fremme, sier Listhaug til VG.

Hun trekker frem behovet for bedre kompensasjonsordning for luftfarten og at regjeringen bare vil forlenge permitteringsregelverket til 1. juli – ikke til 1. oktober som Stortinget vedtok.

– Så må vi også se om det er andre ting vi skal ta med, sett i lys av at ting er blitt mye verre, sier hun.

– Når skal gruppen samles?

– Vi kommer til å bruke helgen på å gå gjennom alle forslagene. Saken skal ikke ferdigbehandles før 19. februar. Det synes jeg er litt lenge å vente.

KAMERATER: Jonas Gahr Støre mener regjeringen har fulgt opp mye Stortinget har bestemt. Her med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Marit Hommedal / NTB

Fornøyd med flere svar

Ap-leder Jonas Gahr Støre er positivt overrasket over at regjeringen faktisk har svart på mange av vedtakene stortingsflertallet gjort, men sier at det er sentrale punkter som må endres i regjeringens pakke.

– Regjeringen har fått klar instruks fra Stortinget og de har i hovedsak svart på det gjennom dagens pakke. Det viser at demokratiet virker. Så vil vi gå grundig gjennom forslagene og sikre at det Stortinget har vedtatt, faktisk blir fulgt opp. Jeg er sikker på at stortingsflertallet har måter å gjøre det på, sier Støre og legger til:

– Ett av forholdene er den helt unødvendige tvilen regjeringen skaper rundt datoen 1. oktober for permitteringsregelverket og varigheten av satsene. Det må på plass og det holder vel bare å si veldig klart ifra om. Det er bestemt på Stortinget.

Om den videre prosessen sier han:

– Vi tar til etterretning at regjeringen vil invitere Frp til forhandlinger. Frp er støttehjulet til denne regjeringen; partiet de henvender seg til når de skal få støtte for sine pakker, men Ap vil følge med og bruke de mulighetene vi har for å få gjennomslag for vår politikk.

Han trekker også frem luftfarten.

– Felles ansvar

Selv om Frp, Ap, Sp og SV har fremstått om en såkalt firerbande gjennom deler av coronakrisen og overkjørt regjeringen, så er de mye de ikke er enige om.

– Vi har blitt vant til at Frp ikke viser noen åpning for å støtte det rettferdige kravet om retten til å tjene opp feriepenger for permitterte. Og heller ikke sette en stopp for utbytte i bedrifter som mottar støtte. Det mener de rødgrønne partiene bør være en del av kriseopplegget og vi vil fortsatt arbeide for det, sier Støre.

SAMARBEID: Kari Elisabeth Kaski mener firerbanden må stå sammen for å tvinge regjeringen til å levere på det Stortinget ba dem om. Foto: Terje Bringedal, VG

SVs Kari Elisabeth Kaski mener at firerbanden – Ap, Sp, Frp og SV – nå har et felles ansvar for å tvinge regjeringen til å gjennomføre gjennomslagene Stortinget fikk forrige uke.

– Vi har allerede dannet flertall sammen på mange forslag i forrige uke, som regjeringen ikke følger opp i tilstrekkelig grad i krisepakken i dag. Vi har derfor et felles ansvar. Vi har bedt regjeringen fikse ting som de i dag arrogant avviser. Da mener jeg at vi må samarbeide om å komme i mål med det vi ble enige om, sier Kaski til VG.

– Vi er klare for å sette oss ned på forhandlingsbordet for å forsterke ordningene for folk som sliter. Særlig inntektssikringen må bli bedre.