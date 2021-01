MANGE I DELTID: På syke- og pleiehjem er mange ansatte i deltidsstillinger. Illustrasjonsbilde: Gorm Kallestad / SCANPIX NORGE

Slik vil Ap stanse ufrivillig deltid

Arbeiderpartiet varsler kamp mot deltid som hovedsak for en ny rødgrønn regjering, etter oppsiktsvekkende tall i fersk undersøkelse.

Syv av ti helsefagarbeidere jobber deltid og hver fjerde ansatt jobber flere steder for å få en inntekt å leve av, viser en undersøkelse av FAFO og Fagforbundet som VG nylig omtalte.

– Man har snakket om behovet for å gjøre noe med deltids-problemet i 20 år uten at det har skjedd stort. Nå må vi komme videre, sier Aps talsperson for arbeidsliv, Arild Grande, til VG.

Grande lover at dersom de rødgrønne vinner makten i høstens stortingsvalg, vil de raskt kalle inn arbeidsgiversiden og fagforeninger til «et forpliktende heltids-samarbeid».

– Vi vet at mange ønsker å jobbe heltid med den inntekten og tryggheten det gir.

– Hvordan vil dere få til det?

– Arbeidsgivere som lyser ut deltidsstillinger må dokumentere hvorfor det er nødvendig at stillingen er deltid og hvorfor man ikke har tilbudt de som allerede jobber deltid å utvide sin stillinger, sier Grande.

– Hvem skal arbeidsgiverne dokumentere dette for?

– Det blir i første omgang de tillitsvalgte, som tar den kampen på vegne av sine kolleger. Om man opplever at ting ikke gjøres rett, så kan myndighetene kobles inn, sier Grande.

– Oppdragende effekt

– En slik omlegging vil ha en oppdragende effekt på arbeidsgivere som skalter og valter med livene til folk. Det trengs å bygges en heltidskultur i arbeidslivet, sier Grande.

Arbeiderpartiet har tidligere foreslått grep, men tapt, i Stortinget. Nå varsler Grande at dette blir blant de viktigste sakene for partiet etter valget, om de vinner.

– Dette kan vi få på plass raskt med en ny regjering, sier Grande.

Det store antallet deltidsarbeidende skaffer seg inntekt til å leve av ved å jobbe flere steder, også utenfor helsesektoren, viser undersøkelsen, som bygger på data fra oktober 2018.

En av fire jobber vakter i annen virksomhet, i barnehage, SFO eller annen kommunal virksomhet.

Fagforbundets overvåkning av utlyste stillinger viser at bare en av tre helsefagarbeiderstillinger er heltid. I 2020 var for eksempel gjennomsnittlig stillingsstørrelse på sykehjemmene i Bergen 71,6 prosent, ifølge Fagforbundet.

– Vi har medlemmer som bruker mange år før de endelig får en hel, fast stilling. Samtidig sitter ledere med et daglig puslespill for å fylle vaktene, sa leder i Fagforbundet Mette Nord.

– Fortsatt mulig med deltid

Grande er klar over at ikke alle ønsker heltidsstillinger og understreker at det vil være mulig med mindre stillingsbrøker også i fremtiden.

– Men da skal det være frivillig. Innen pleie og omsorg og andre tunge yrker vet vi at den del rett og slett synes det er for tungt å jobbe heltid, sier Grande.

– Men i de tilfellene det er slik må vi også se på hvordan arbeidet er organisert. Hvis jobben er for tung for en ellers frisk person til å jobbe heltid så er det jo noe som er galt. Økt bemanning vil derfor være en viktig del av vår satsing, sier Grande.