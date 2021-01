AVHENGIG AV UTLENDINGER: Byrådsleder Raymond Johansen vil ha en debatt om Norges avhengighet av utenlandsk arbeidskraft, når pandemien roer seg. Foto: Terje Bringedal

Oslo: Vil hurtig-vaksinere folk over 50 – får foreløpig ikke lov

Oslos byrådsleder Raymond Johansen (Ap) ønsker å hurtigvaksinere alle mellom 50 og 75 år i utvalgte bydeler, for å hindre et ukontrollert utbrudd i hovedstaden.

Publisert: Nå nettopp

– Vi har fortsatt ikke full kontroll, i den forstand at vi ikke kan fastslå om det er ukontrollert smitte av det muterte viruset i hovedstaden.

– Nå har vi ventet i tre uker på prøvesvar fra Folkehelseinstituttet. Og vi venter fortsatt, sier Johansen til VG.

Oslo rådhus er tilnærmet tomt for folk mandag ettermiddag. I den store marmorhallen, Oslos storstue, er det rigget til pressekonferanser i tilfelle behovet melder seg.

Johansen sier Rådhushallen raskt kan rigges om til vaksine-arena:

– Oslo kommune er god på vaksinering. Vi er i stand til vaksinere 110 000 personer i uka, så snart vi får tilgang til nok vaksiner. 15 vaksinesentere er i drift i Oslo med tre linjer hvert sted og åpningstid sju dager i uka, men vi er veldig langt unna å utnytte all den kapasiteten vi har. Og om nødvendig skal vi også åpne Rådhuset for å få satt flest mulig vaksiner på kortest mulig tid, forklarer han.

VAKSINEHALL: Oslos storstue, den 1200 kvadratmeter store Rådhushallen, kan bli åpnet for å ta unna massevaksinering, sier byrådsleder Raymond Johansen. Foto: Terje Bringedal

Vann der det ikke brenner

Men regjeringen har foreløpig sagt nei til å prioritere Oslo.

Raymond Johansen ber nå om en ny vurdering:

– Hvorfor sprøyter vi vann der hvor det ikke brenner, spør han.

– Jeg er helt enig i at de eldste og mest sårbare skal vaksineres først. Men etter det: Skal ikke de nest mest sårbare først? Bør vi ikke starte der risikoen er størst?

Men Folkehelseinstituttet fastholder plan A: en geografisk lik vaksine-utrulling.

– Hvem som skal få vaksine og i hvilken rekkefølge, er et faglig spørsmål. Terskelen for å overprøve den politisk bør være veldig høy, sier helseminister Bent Høie til Aftenposten søndag.

Snakker på Oslos vegne

– Det er vel krevende å utfordre distriktene til kamp om vaksinene i et valgår?

– Min oppgave er å forsvare og snakke for denne byen, og jeg mener fortsatt at vi må pøse på med vann i de områdene hvor det brenner mest. Oslo har helt siden mars vært episenter for denne pandemien. Men det handler ikke bare om Oslo . Det finnes også små kommuner med mye smitte. FHI har i tidligere utredninger åpnet for geografisk prioritering ut fra smittesituasjonen, sier han.

Johansen nevner Verdal, Grong, Lørenskog, Enebakk, Vestnes, Trysil og Sigdal. Alle har har hatt høy smitte i forhold til innbyggertall de siste to ukene.

Risiko først

– Jeg vil foreslå at smitterisiko prioriteres. For Oslos del skulle jeg ønske at vi i neste gruppe kunne vaksinere alle mellom 50 og 75 år, i de utvalgte bydelene hvor smitten er høyest, og hvor folk bor tettest. Vi vet jo at smitten trives aller best der hvor folk har problemer med å holde avstand.

– Er situasjonen ute av kontroll i Oslo, siden dere fortsatt ikke får svar på de innsendte prøvene fra første uka i januar?

– Med de svært inngripende tiltakene som ble innført lørdag, ser det ut som om folk holder seg i ro og har tatt poenget med at all mobilitet må unngås. I så måte har vi kontroll – med forbehold om at vi ikke vet om det er smitte av den britiske varianten, som ikke er sporbar, i byen.

FOLKETOMT: Oslo rådhus var så og si tomt for ansatte, og det var stille i Oslos sentrale gater mandag ettermiddag. Raymond Johansen ber folk holde seg mest mulig i ro. Foto: Terje Bringedal

Var på rett vei

To sykehjem i Oslo har hatt store utbrudd de siste dagene, men med kjente smitteveier. Så langt er det ikke funnet mutert virus i Oslo-sykehjemmene.

– Tallene viser jo at smitten er på vei ned, og vi var klare til å starte en gradvis åpning bort fra de harde tiltakene som har vært gjeldende siden november. Vi har heldigvis god kapasitet på sykehusene, og nå må vi bare holde oss mest mulig i ro inntil vi igjen har oversikt.

– Hvilke tiltak kan settes inn om det blusser opp igjen?

– Regjeringen har jo satt i gang en diskusjon om portforbud. Det er veldig dramatisk og jeg er personlig i tvil om nytten. Det er viktigere å stoppe importsmitten og ha kontroll med grensene. Det må være lov å spørre: Bør vi ikke stenge grensene før vi i det hele tatt vurderer et portforbud?

Uunnværlige utlendinger

Overfor VG varsler byrådslederen allerede nå at han vil ta opp behovet for utenlandsk arbeidskraft i Norge til en bred debatt når covid 19-epidemien roer seg.

– Det er en ærlig sak å si at Norge har gjort seg totalt avhengig av arbeidskraft fra utlandet. De er uunnværlige i byggebransjen, lofotfisket lar seg ikke gjennomføre uten utenlandsk arbeidskraft. Og de er helt nødvendige i landbrukets matproduksjon. Og så er det de som tilbyr sine tjenester som håndverkere, og som reiser inn og ut av Norge med billige fly for å gjøre småoppdrag hjemme hos folk. Trenger vi dem? Eller bør vi utdanne befolkningen mer i tråd med arbeidslivets faktiske behov behov, spør byrådslederen.

– Det er i alle fall tydelig for alle at man var for raus med unntakene på grensen. Mange som skulle vært stoppet fordi de var smittet, slapp inn. Men neste gang kan det være et enda mer dødelig virus som kommer inn over de åpne grensene. Så den diskusjonen må vi ta.