OPP, OPP: Kommunikasjonssjef Camilla Ryste i bilorganisasjonen NAF ser for seg at avgiftene kommer til å øke både på elbiler og fossile biler. Foto: NAF.

NAF frykter høyere priser på alle biler

NAF mener at statsminister Erna Solbergs elbil-signaler kan gi økte bilpriser.

Publisert: Nå nettopp

– NAF frykter at statsministerens signaler betyr høyere avgifter og dermed høyere priser på alle biler, både elbiler, bensin- og dieselbiler, sier NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste.

Hun sier at «Erna må slutte å tåkelegge om elbilfordeler».

Og krever svar.

I et intervju med VG onsdag sa statsminister Erna Solberg:

«Vi har sagt at vi skal ha et mer bærekraftig bilavgiftssystem; det betyr at det kommer til å være betydelig avstand mellom elbiler og fossile biler også i fremtiden; altså en betydelig gevinst for dem som kjører elbiler.»

– Tåkelegging

Ryste vil ha mer presise svar.

– Statsministeren forteller ikke hvilke konkrete endringer det hun kaller et mer bærekraftig avgiftssystem betyr. Her må hun være mer presis og konkret, sånn at vi kan forstå hva hun mener. Dette framstår som en tåkelegging av endringer i bilpolitikken til Høyre, sier Ryste.

Solberg sier at elbilene fortsatt skal ha fordeler, og at forbud mot å selge fossilbiler er uaktuelt.

– Dette er vel og bra. Å bruke positive virkemidler som å gjøre det lønnsomt å kjøpe og bruke elbil er mye bedre enn forbud, sier Ryste.

Hun advarer:

– Solberg legger vekt på at det skal være betydelig avstand mellom elbiler og fossile biler. Samtidig vet vi at Høyre foreslår å starte innfasing av moms på elbiler etter valget til høsten. Hvordan har Solberg og Høyre tenkt til å videreføre avstanden mellom elbiler og fossilbiler, er det høyere avgifter på alle biler de ser for seg, spør Ryste.

– Betyr mye for privatøkonomien

Hun sier at bilutgiftene er en families nest høyeste utgift.

– Bilpolitikken betyr mye for privatøkonomien vår. Etter bolig er bil den største investeringen for mange, sier Ryste og avslutter:

– Solberg bør derfor oppklare og forklare hva et mer bærekraftig bilavgiftsystem med betydelig avstand mellom elbiler og fossilbiler betyr. Såpass må vi forvente, at statsministeren forklarer hva politikken hun foreslår betyr for folk, sier Ryste.

– 19,2 milliarder i elbil-skattefordeler

Statssekretær Rune Alstadsæter ved Statsministerens kontor (SMK) sier det er naturlig å se på avgiftspolitikken.

ELEKTRISK: Statsminister Erna Solberg lar sin statssekretær Rune Alstadsæter (mannen bak rattet) svare på uttalelsene til NAF. Foto: Tore Kristiansen

– Når det blir stadig flere elbiler på veiene som felleskapet betaler for, da er det også naturlig å se på hva vi skal gjøre med avgiftspolitikken rundt dette. Vi har ikke alle svarene klare nå, det skal vi komme tilbake til, men det skal fortsatt lønne seg å velge grønt.

Han viser til at omtrent annenhver bil som kjøpes i dag er en elbil, mot 1,4 prosent i 2011.

– Dette spranget skyldes til dels en offensiv avgiftspolitikk fra regjeringen. En politikk som også koster. For 2020 er den samlede skattefordelen for elbiler beregnet til å være på cirka 19,2 milliarder kroner. I tillegg er det en rekke elbilinsentiver utenfor skatte- og avgiftssystemet, reduserte bompengesatser, tilgang til kollektivfelt også videre, sier Alstadsæter ved SMK.