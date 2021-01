INGEN ØKT RISIKO: EMA konkluderer med at det ikke er funnet noen økt risiko ved Pfizers vaksine. Foto: Tone Spieler

EMA: Dødsfall kan ikke knyttes til Pfizer-vaksinen

Det europeiske legemiddelverket (EMA) melder fredag at det ikke er noe som tyder på en link mellom dødsfall og Pfizers vaksine.

EU overvåker fortløpende meldinger om mistenkelige bivirkninger hos vaksinerte personer. Fredag har EMA oppdatert sikkerhetsvurderingen av Pfizer-vaksinen Comirnaty.

«De siste sikkerhetsdataene for denne vaksinen er i tråd med de kjente bivirkningene», skriver EMA.

De understreker at det ikke er noen spesifikk sikkerhetsrisiko knyttet til vaksinasjon av skrøpelige eldre.

«Fordelene med Comirnaty i å forebygge risikoen med covid-19 fortsetter å veie tyngre enn noen risiko, og det er ikke anbefalt noen endringer i bruk av vaksinen», heter det i rapporten.

Legemiddelverket la tidligere i januar ut en melding om registrerte bivirknings av Pzizer-vaksinen. Der opplyste de om at 13 av 23 dødsfall nært i tid til vaksinering har blitt gjennomgått.

Allerede da skrev Legemiddelverket at det ikke betyr at de er bekymret for at 23 personer kan ha dødd av vaksinen i Norge – men nyheten har blitt tolket ulikt.

Ingen sikkerhetsrisiko

Nyheten gikk verden rundt og ble feiltolket, ifølge Legemiddelverket.

I India Today ble saken omtalt som en «alarmerende trend». Bloomberg skrev på sin side at norske myndigheter jobber for å roe ned bekymring om vaksinen etter dødsfall blant eldre.

I etterkant av meldingen ble Steinar Madsen i Statens legemiddelverk kontaktet av russisk TV, amerikanske finansinstitusjoner, og en rekke medier fra alt fra India til Litauen og Nederland, fortalte han.

– Når man vaksinerer store grupper av befolkningen så er det nødt til å skje dødsfall i nær tidsmessig avstand til vaksinasjonen, spesielt når man starter med de mest sårbare. I de fleste tilfeller vil nok dette være helt tilfeldig sammenfall i tid. Men det er viktig at det blir tatt alvorlig og sett grundig på, og det er det vi gjør i Norge, sa Madsen.

EMA nevner disse dødsfallene spesifikt i risikovurderingen og understreker at det ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko.

– I mange tilfeller der personer over 65 år døde, virker underliggende sykdom å være den sannsynlige dødsårsaken, konkluderer EMA.

Det er heller ikke meldt om ukjente allergiske reaksjoner.