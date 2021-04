SKREVET UT: Flere pasienter ble skrevet ut fra behandling på Seksjon Askøy i Bergen under pandemien. Foto: Espen Rasmussen

Åpnet coronaavdeling for rusavhengige – har ikke hatt én pasient

Samtidig som flere ruspasienter ble skrevet ut fra døgnbehandling i Helse Bergen, laget sykehuset en egen covid-19-avdeling for rusavhengige.

– Vi ble skrevet ut til kaos og livsfare, for å frigi helsepersonell til åpningen av pandemiposten, sier tidligere rusavhengige Atle (38).

Posten skulle gi et tilbud til ruspasienter med covid-19.

– Vi var hjertelig velkommen tilbake, men kun dersom vi fikk corona først, sier Atle.

HJEMME IGJEN: Atle i huset på et lite tettsted utenfor Drammen. Foto: Espen Rasmussen

Lørdag fortalte VG historien om Even (34) som tok sitt eget liv etter å ha blitt skrevet ut fra den offentlige behandlingsinstitusjonen Seksjon Askøy utenfor Bergen 3. april i fjor.

Overfor VG har Helse Bergen omtalt det som «en tragisk sak med verst tenkelig utfall».

Ingen fra helseforetaket ønsker ikke å stille til intervju, fordi Statsforvalteren i Vestland har opprettet tilsynssak. Men i sitt eget avvikssystem kaller de utskrivelsen for frivillig.

Dette kjenner ikke Evens familie seg igjen i.

Til moren fortalte Even at ansatte på Seksjon Askøy skulle frigjøres til andre oppgaver, forteller Lisbeth.

– Han ville aldri dratt derfra frivillig, sier Evens søster Elise.

MISTET FAMILIEMEDLEM: Mamma Lisbeth og søsteren Elise opplevde at Even tok sitt eget liv Foto: Espen Rasmussen/VG

– Viktig beredskap

I dag kan VG fortelle at Helse Bergen begynte arbeidet med en corona-post 13. mars i fjor, samtidig som pasienter ble skrevet ut fra Seksjon Askøy.

15 ansatte ble plassert i en seks ukers turnus, noe som reduserte andelen personell tilgjengelig for ordinær drift, skrev Helse Bergen til VG i juni i fjor:

«Det var således nødvendig å utsette elektivt inntak, samt å tilby noen pasienter poliklinisk oppfølging i en kort periode.»

Leder for Avdeling for rusmedisin, Else-Marie Løberg presiserte overfor VG i januar at det jobber 600 personer i Avdeling for rusmedisin. Hun bekreftet samtidig at pandemiposten ikke har hatt pasienter.

– Det er vi glade for, sa Løberg.

DIREKTØR: Else-Marie Løberg er leder for Avdeling for rusmedisin i Helse Bergen. Foto: Privat

Hun mener posten er en viktig beredskap for å sikre at rusavhengige med behov for døgnbehandling får hjelp, selv om de skulle bli smittet av coronaviruset.

– I tillegg skjermer og sikrer det andre, innlagte pasienter fra å bli smittet av viruset, skrev Løberg i en e-post.

– Er det et paradoks at pasientene som ble skrevet ut ville fått komme tilbake igjen til døgnbehandling, dersom de ble smittet av covid-19?

– Alle med behandlingsbehov i døgn skal få behandling, covid-19-smittet eller ikke. Poenget er at hvis du er smittet, vil du også få hjelp.

Mener utskrivelsene bør granskes

Flere menn ble skrevet ut fra Seksjon Askøy under pandemiutbruddet i mars og april i fjor.

Til VG fortalte en pasient at han begynte å ruse seg første dag etter utskrivelse. En annen fikk kraftige abstinenser, med kramper, angstanfall og selvmordstanker

– Jeg mistet meg selv totalt da det skjedde, sier en tredje.

Psykologspesialist Kari Lossius er kritisk til at Helse Bergen skrev ut pasienter midt under en pandemi. Hun fikk selv e-poster og telefoner fra flere pårørende da det skjedde.

– Koner og mødre og andre pårørende gråt i telefonen, forteller Lossius som er tidligere fagdirektør for Bergensklinikkene og nåværende styremedlem i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).

– Beskjeden jeg fikk var at hele posten på Seksjon Askøy skulle tømmes, noe som gjorde dem livredde, sier Lossius og fortsetter:

– Jeg mener utskrivelsene i Bergen er noe som nå må gjennomgås og granskes.

KRITISK: Tidligere fagdirektør for Bergensklinikkene, Kari Lossius. Foto: Privat

– Kontaktet av fortvilte pårørende

Også Drop Out Teamet i Bergen fikk bekymringsmeldinger fra flere av de utskrevne. I tillegg snakket de med ansatte på innsiden av Seksjon Askøy, ifølge erfaringskonsulent Anne Eriksen Hammer.

– Jeg tror Helse Bergen fikk panikk da pandemien kom, sier hun.

– En ansatt på Seksjon Askøy var overbevist om at alle døgnseksjonene i Bergen skulle tømmes for folk, sier Hammer til VG.

DROP OUT: Anne Eriksen Hammer er erfaringskonsulent. Foto: Privat

Denne påstanden er avdelingsdirektør Else-Marie Løberg uenig i:

– Heller ikke Seksjon Askøy kjenner seg igjen i påstanden, har Løberg sagt til VG.

Ingen tilbud ble lagt ned under pandemien, ifølge Løberg.

RUSKLINIKK: Seksjon Askøy er en del av Helse Bergen. Foto: Espen Rasmussen/VG

– En tragisk sak

Denne uken fikk VG et nytt, skriftlig svar fra Else-Marie Løberg:

«De første dagene av pandemien ble ni pasienter dessverre skrevet ut for raskt. Da vi ble informert om disse utskrivingene, satte vi umiddelbart inn en second-opinion ordning med erfaringskonsulenter i avdelingen.

Vi er ydmyke for at vi har mye å lære av pasienters opplevelser disse første ukene, og går nå gjennom alle disse ni sakene på nytt, for å se om oppfølgingen av pasientene kunne vært bedre.

Når det gjelder tilsynssaken om Even er den ikke knyttet til pandemihåndtering. Dette er en tragisk sak og vi har stor medfølelse med de etterlatte og forståelse for at de stiller spørsmål. Siden vi er under tilsyn i denne saken, kan vi ikke kommentere detaljer i media nå. Vi tar hendelsen på største alvor og har gått grundig gjennom alt som skjedde i tilknytning til utskrivelsen. Nå avventer vi statsforvalteren sin konklusjon. Den viktigste lærdommen å ta med seg inn i hele avdelingen er å alltid sikre at brukere og pårørende blir hørt.»