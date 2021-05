FUNGERENDE ORDFØRER: Eivind Hoff-Elimari konstaterer at alle kommunene (grønt) rundt dem kan få flere vaksinedoser, mens hans Nesodden (grå) risikerer færre. De oransje vil få like mange som tidligere antatt med dagens forslag. Foto: Anja Antonsen/Nesodden kommune

Nesodden-ordfører om vaksinefordeling: − Vi er i sjokk og vantro

Som en enslig grå øy ligger Nesodden omringet av et hav av grønne kommuner på VGs vaksinekart. De risikerer nå å måtte gi fra seg coronadoser til sine naboer. Det forstår de lite av.

Av Jostein Matre

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi er i sjokk og vantro over at vi ikke er blant kommunene som er foreslått at skal få flere vaksiner, sier fungerende ordfører Eivind Hoff-Elimari (MDG), før VG har rukket annet over telefonen enn å presentere oss selv.

Han fortsetter før vi faktisk får sagt hvorfor vi ringer:

– Vi satt i formannskapsmøte da vi oppdaget dette i en pause i går. Vi kunne ikke tro det vi så. Alle rundt oss får ekstra vaksiner, mens vi skal gi fra oss vaksiner til kommuner som over tid har hatt lavere smittetall enn oss.

Ordføreren har skjønt riktig om hvorfor vi tar kontakt.

les også FHI: Disse kommunene bør få flere vaksiner og disse bør få færre

VGs kart som viser hvilke kommuner det nå er foreslått å gi ekstra vaksinedoser til, og hvilke som dermed må gi fra seg vaksiner, har en stor grønn klynge i det sentrale østlandsområdet. De 24 kommunene vil alle få ekstradoser. Men midt i klyngen skiller en grå spydspisslignende kommune seg ut; Nesodden.

Der alle rundt dem får, må de altså gi.

– Arbeidsuhell

Dersom forslaget blir en realitet vel å merke. Nesodden har nemlig på ingen måte tenkt å gi seg uten kamp.

Nå jobber de på spreng med å forberede sin argumentasjon overfor FHI og regjeringen. Sistnevnte skal sammen med Statsforvalterne i dialog med kommunene, før en endelig avgjørelse blir tatt. FHI og Helsedirektoratet skal også ta en rask vurdering av om de 24 grønne kommunene er de riktige i dag, flere uker etter at de skrev sin anbefaling til regjeringen.

Nesodden mener svaret på det må være «nei».

– Nå lager vi en samlet oversikt over hva som har vært tiltaksnivå over tid hos oss, og så skal vi gå i dialog med myndighetene for å forklare at vi tror dette må være et arbeidsuhell, sier Eivind Hoff-Elimari.

les også Helsedepartementet om skjevfordelingen: Kan hende det ikke blir sånn

FHI sin anbefaling er å gi ekstra doser til de 15 kommunene som gjennom siste del av 2020 og frem til rapporten med anbefaling ble skrevet 26. april i år har hatt høyest smittetrykk, samt til andre kommuner som i mer enn åtte uker etter nyttår har både hatt høy smitterate og samtidig vært omfattet av høyt tiltaksnivå. Da har man tatt utgangspunkt i de som har blitt plassert i tiltaksnivåene i kapitel 5A og 5B i den nasjonale forskriften om smittevernstiltak.

Lokale tiltak

Nesodden gikk ut av tiltaksnivå 5B fra og med 26. april. Hoff-Elimari sier de etter dette har hatt noen regler som har vært friere, mens andre har vært strengere. Han mener deres samlede tiltaksnivå har vært minst på linje med nabokommunene også fra den datoen.

– Vi faller mellom flere stoler. Vi kom ut av 5B fordi vi har hatt en del regler lokalt som har vært strengere enn hva som ligger i den nasjonale forskriften. Blant annet har vi hatt karanteneregler som har vært strengere enn andres og i april lot vi være å åpne for innendørs fritidsaktiviteter, slik mange andre har gjort, påpeker Hoff-Elimari.

Han mener deres lokale tiltak har truffet de lokale omstendighetene bedre enn hva som var tilfellet om de hadde fortsatt å følge kapitel 5B i forskriften. Nå føler ordføreren de blir straffet for dette.

les også Kan få færre vaksiner: – Elendig kommunikasjon fra regjeringen

Det svir ekstra for en kommune som har hatt rykte på seg for å være en kommune med høy vaksinemotstand allerede før coronapandemien.

– Vi har jobbet målbevisst med å komme opp på nasjonalt nivå når det gjelder vaksineringsgrad, og hvis vi ser på de forskjellige nasjonale vaksineprogrammene ligger vi nå over eller likt med gjennomsnittet i Norge. I tillegg har covid-19-vaksineringen hatt svært høy oppslutning på Nesodden, så dette oppleves som et demotiverende slag, sier Hoff-Elimari.

Ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) i Tønsberg har sendt et brev til helseminister Høie der hun ber han prioritere på nytt, opplyser kommunen i en pressemelding.

Det samme har ordførere i gamle Vestfold og Grenland gjort. De ber også om et møte med statsministeren for å diskutere forslaget til ny prioritering. Målet er å få helseministeren til å se på saken med nye øyne.

– Vi har en økende smittetrend i Tønsberg og situasjonen er ustabil med et smittebilde som endrer seg hele tiden, i tillegg har én av tre ukjent smittevei. VI har også hatt lange perioder med høy smitte og strenge tiltak siden uke 8, sier Rygh Pedersen.