Siv Jensen i sin siste tale som Frp-leder: − Jeg hater janteloven

I sin siste tale som Frp-leder, sparker Siv Jensen fra seg mot janteloven, «formynderstaten» og Arbeiderpartiet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Siv Jensen åpner Fremskrittspartiets landsmøte denne helgen med å holde sin siste tale som partileder. Under helgens landsmøte går Jensen av som leder og overlater stafettpinnen videre til Sylvi Listhaug.

I sin siste tale som partileder, trekker hun linjene tilbake i sin egen politiske karriere.

Saken oppdateres!

– Jeg meldte meg inn i Fremskrittspartiet fordi jeg hater janteloven, fordi jeg ikke tror på en formynderstat, og fordi jeg sterkt mislikte denne AP-staten, starter Jensen talen.

— Jeg meldte meg inn i Frp fordi jeg elsker frihetsreformer, fordi jeg tror på enkeltmennesket, individuell frihet, valgfrihet, en slank og effektiv stat som ikke skattlegger innbyggerne mer enn absolutt nødvendig, legger hun til.

Jensen trekker frem sine USAs tidligere president Ronald Reagan og Storbritannias tidligere statsminister Margareth Thatcher som sine politiske forbilder.

VALGT: Siv Jensen ble valgt til Frp-leder i 2006. Da tok hun over etter Carl I Hagen, som hadde vært frontfigur for partiet i 30 år Foto: Linn Cathrin Olsen

Om rødgrønne politikere: – Sørgelig

Den avtroppende Frp-lederen sier at partiet har turt å si det som er riktig der andre tiet.

Hun sier at partiet har utfordret monopoler og organiseringen av sykehus og eldreomsorg.

– Det er rett og slett sørgelig at rødgrønne kommunepolitikere har vunnet frem og at det nå knapt finnes et privat alternativ igjen, og dermed heller ikke et marked. Det er et tap for valgfriheten, et tap for forbedring av omsorgen for våre foreldre, sier Jensen.

– Unge blondiner kan sparke fra seg

Siv Jensen mimrer tilbake til da hun ble kastet inn i finansforhandlinger med Bondevik-regjeringen som fersk stortingsrepresentant i 1997. Da måtte hun bryne seg på Høyres erfarne finanspolitiker Per Kristian Foss.

— Her var det bratt læringskurve og mange nye og til dels fryktinngytende inntrykk. Carl sa at det er når du kaster folk på dypt vann, du ser om de kan svømme. Mye kan sies om denne tiden, men Per Kristian oppdaget veldig fort at unge blondiner også kan sparke fra seg, sier Jensen.

FORHANDLET: Under Bondevik 1-regjeringen forhandlet Siv Jensen som fersk stortingsrepresentant med Høyres finanspolitiker Per Kristian Foss i Stortinget. Her er et bilde fra 1999. Foto: Janne Møller-Hansen

– Vanskelig å ta ansvar

Etter stortingsvalget i 2013, tok Jensen Frp inn i en mindretallsregjering med Høyre. I den satt partiet i 6,5 år, frem til partiet gikk ut i januar 2020. Om denne tiden sier Jensen følgende:

– Det vanskelige for en politiker er å ta ansvar, fordi det betyr at egne primærstandpunkter til tider må vike. Å ta ansvar betyr at man også må håndtere saker som ikke ligger ens hjerte nærmest. Men man beveger samfunnet, beveger verden og utgjør en forskjell for folk, sier Jensen.

– Og vi har gjort det. 6,5 år i regjering. Og vi har mye å være stolt av, legger hun til.

Hun trekker frem fjerningen av arveavgift, samferdselspolitikken og et opprettelsen av eldreombud og dyrepoliti som store Frp-seire.

Ut mot «småpartiene» Venstre og KrF

Jensen dvelte ved årsakene til at de i januar i fjor valgte å gå ut av Erna Solbergs flertallsregjering.

– Da vi var i regjering kun med Høyre var vi en del av en populær

regjering hvor vi fikk tydeliggjort hva som er FrPs løsninger. Vi var

populære, og vi ble gjenvalgt, sier hun.

Hun snakker nedsettende om «småpartiene» som ødela:

– Men så kom etter hvert småpartiene, Venstre og KrF, inn i regjering,

og samarbeidet ble alt for grått og kjedelig. Vi fikk ikke vist like godt hva vi fikk gjennomslag for, og vi måtte godta saker som var svært

vanskelige for oss, sier Jensen.

I REGJERING: Frp-leder Siv Jensen sammen med statsminister Erna Solberg, daværende Venstre-leder Trine Skei Grande og nåværende KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad i januar 2019, da KrF gikk inn i regjering. Foto: Frode Hansen

Hun står fast på at det var saken med IS-kvinnen, som nylig ble dømt til tre og et halvt års fengsel, som avgjorde.

– Begeret ble fullt da Venstre, KrF og Høyre bestemte seg for å hente en IS-terrorist tilbake til Norge. Jeg tviler på at FrP går inn i regjering igjen før vi får vesentlig større gjennomslag for vår politikk, vesentlig større.

Tror på comeback i regjering

Som i fellesintervjuet med Erna Solberg i VG lørdag morgen, er Jensen klar på at hun tror Frp skal inn i regjering igjen.

– Var dette historien om Fremskrittspartiets første og siste deltagelse i en regjering? Det kan jeg aldri forestille meg, sier hun:

– Fordi jobben er ikke ferdig. Fordi den lille manns kamp mot den store stat trenger en forkjemper. Fordi vi vil bevege samfunnet for folk flest.

KRITIKK: Siv Jensen kritiserte Arbeiderpartiet spesielt og de rødgrønne partiene generelt. Her er hun sammen med SV-leder Audun Lysbakken, Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Frode Hansen

Kraftig ut mot Arbeiderpartiet

Jensen bruker mye av talen til å kritisere Ap spesielt og de rødgrønne generelt.

– Vi ser konturene av Arbeiderpartiets nye næringspolitikk. Tilskudd

på tilskudd på tilskudd, subsidie etter subsidie, uten nevneverdig

omsorg for dem som faktisk betaler regningen, nemlig du og jeg -

skattebetalerne, sier hun og fortsetter:

– Jeg er direkte skremt over de signalene som kommer fra de rødgrønne partiene nå. Det har blitt et Norgesmesterskap i skatte- og

avgiftsøkninger som kommer til å dytte svært mange bedrifter, og

tusenvis av arbeidsplasser over stupet.

Lang Frp-karriere

Jensen ble valgt inn på Stortinget for første gang i 1997. I 2006 ble hun valgt til leder etter partinestor Carl I Hagen.

Etter stortingsvalget i 2013 tok hun Frp inn i regjering for første gang i partiets historie. I den var hun finansminister frem til Frp gikk ut av regjering i januar 2020.

Jensen varslet at hun ville gå av som partileder 18. februar i år. Hun tar ikke gjenvalg til Stortinget, og forsvinner dermed etter alle solemerker ut av rikspolitikken.