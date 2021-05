FOLKELIV: Politikere og andre skal igjen kunne rope i munnen på hverandre under Arendalsuka i august, tror FHI-topp. Her fra 2019. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Aavitsland tror epidemien er over før august i Norge

Preben Aavitsland er både FHI-topp og kommuneoverlege i Arendal. Til Arendalsuka sier han at «alt tyder nå på at epidemien er over før august» for Norges del.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: Nå nettopp

Som mange arrangører er Arendalsuka spent på hvordan sommermånedene vil bli i Norge. De skal etter planen ha 200 stands og folkeliv i midten av august. Da må de ha blitt beroliget av svarene de fikk fra kommuneoverlegen i Arendal:

«Det er vanskelig å spå med denne epidemien, men alt tyder nå på at epidemien er over før august, og at det da nesten ikke er noen smittetilfeller i landet, og iallfall svært få alvorlige tilfeller.»

«Jeg tror ikke det vil være restriksjoner på hvor mange som kan møtes i gatene og på offentlige plasser i august.»

«Jeg tror situasjonen vil være som i gode, gamle dager, men det er en mulighet for at det blir noen nasjonale begrensninger på antall gjester slik at det ikke blir overfylt innendørs.»

OPTIMIST: Preben Aavitsland. Foto: Tor Erik Schrøder

– Under kontroll

Til VG utdyper Aavitsland:

– Det bygger på dagens gunstige situasjon og utrullingen av vaksinasjonsprogrammet der alle voksne har fått mulighet til å vaksinere seg før august og erfaringene fra land med høy vaksinasjonsdekning, som Israel og Storbritannia. Dette går riktig vei. Om to og en halv måned er det meste over, regner vi med.

Han forteller at den positive tonen er del av en bevisst strategi:

– Vi har den siste uken valgt å vise optimisme i lys av erfaringene fra Israel. Vaksinene er svært effektive, og oppslutningen i Norge er over all forventning. Når vi i juni og juli får vaksinert et par millioner flere nordmenn, så skal vi ha dette under kontroll.

På samme tid oppdaterer FHI seg på den eventuelle faren for en mindre vinterbølge.

– Vi synes det er riktig å være ærlig om hvordan vi ser på situasjonen. Men vi er ennå ikke der at epidemien er over. Vi er på oppløpssiden nå og trenger at alle tar ut de siste kreftene frem mot målstreken der fremme i august.