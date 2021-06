SKJEVT: Ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) i Lindesnes påpeker at folks frihet blir skjevfordelt i sommer. Foto: Tomm W. Christiansen, VG

– Noen områder får mye større grad av frihet enn andre

Mens de med coronasertifikat får tilbake friheter, må en rekke kommuner i Distrikts-Norge holde både innbyggere og ansatte hjemme for å vaksinere midt i fellesferien.

Av Kristian Havnes Klemetzen

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Mandag klokken 15 kommer regjeringen med informasjon om coronasertifikatet, som skal vise om du er vaksinert, frisk fra smitte eller har testet negativt.

Fra neste uke er det klart for innenlands bruk. Da kan de med grønt lys trolig delta på større offentlige arrangementer, cruise og andre pakketurer.

Fra slutten av juni skal det etter planen kunne brukes til å krysse landegrenser i EU- og EØS-området.

Uenig i sør

Helt sør i Norge er det ordførere som steiler av hvor ulik sommeren blir for de fullvaksinerte og resten:

– Skjevfordelingen gjør at det blir en reell skjevhet i hvem som får større grad av frihet med coronasertifikatet, sier ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) i Lindesnes kommune.

BETENKELIGHETER: Lindesnes-ordfører Even Tronstad Sagebakken (Ap) har flere betenkeligheter til et coronasertifikat nå. Foto: Tomm W. Christiansen

– Noen områder får mye større grad av frihet enn andre. For oss som turistkommune er det også et dilemma at mange fullvaksinerte vil komme hit, og det kan føre til større vanskeligheter med å følge råd og regler for våre innbyggere som ikke er vaksinerte.

– Stor utålmodighet

Også hos Stad-ordfører Alfred Bjørlo fra regjeringspartiet Venstre fører nyheten til en rynke i pannen. Kommunen i Vestland må se at det først blir fart i vaksineringen for deres del sent i fellesferien, siden de er én av 330 kommuner som måtte gi fra seg vaksiner.

– Det er vanskelig når våre kommuner kommer så mye etter i vaksinering inn mot sommeren. Det har blitt skapt store forventninger til at det skulle gå raskt å rulle ut vaksinene til folk flest. Så du kan i hvert fall si at det er stor utålmodighet blant folk her om at vi nå forventer å få opp tempoet i vaksineringen også her, sier Bjørlo og legger til:

– Akkurat nå går det tregt.

REAGERER: Stad-ordfører Alfred Bjørlo (V). Foto: Odin Jæger, VG

– Og de neste månedene risikerer du å se fullvaksinerte på cruiseskip på vei forbi Stad?

– Nå håper vi at de fullvaksinerte i Oslo og sentrale østlandsstrøk bruker sommeren til å reise rundt i Norge, og ikke bare reiser til Strömstad for å kjøpe billig øl og brunkrem. Det er lite vi får gjort med dette nå, men vi håper at mange legger igjen penger og sørger for verdiskaping i en situasjon hvor mange her er låst inne fordi vi ikke er vaksinerte.

– Tenker du at regjeringen har bidratt til større splittelse mellom by og land?

– Jeg har forståelse for det som har blir gjort. Man ville ta ned og få kontroll på den voldsomme smitten vi så i Oslo-området. Men det jeg ser med uro på er stadige forsinkelser og at det ikke blir skikkelig trøkk i vaksineringen før i slutten av juli. Det er bra at man har fått kontroll i det sentrale østlandsområdet, men det ser ikke lovende ut for tiden fremover.

– Urettferdig

Regjeringens skjevfordeling av vaksiner har ført til at friske 18-åringer i Oslo nå får første stikk, mens 63-åringer i Troms fortsatt venter. Det samme er tilfellet litt lenger sør, i Nordland:

– Det oppleves jo urettferdig for oss. Jeg skal ikke si at det var galt av regjeringen å endre på vaksinefordelingen, men at vaksinepresset blir størst midt på sommeren gjør at vi sliter med kapasitet og at folk er på reise, sier ordfører Frank Johnsen (Sp) i Vågan i Lofoten til VG.

URETTFERDIG: Ordfører Frank Johnsen (Sp) i Vågan må se at vaksineringen lar vente på seg. Foto: Vågan kommune / NTB

– Det gjør at vi kanskje ikke klarer å opprettholde den hastigheten som vi ønsker på vaksineringen og at dem som bor her kanskje ikke får leve friere, sier Johnsen.