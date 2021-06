NY UTFORDRING: Kommuneoverlege i Tønsberg, Per Kristian Opheim. Foto: Gabriel Aas Skaalevik, VG

Venter dobling i Delta-smitte: − Tror vi har kontroll

Så langt er det bekreftet ni tilfeller av Delta-varianten i Tønsberg. De neste dagene venter kommuneoverlegen en dobling – minst.

Av Synne Eggum Myrvang

Det betyr imidlertid ikke at han er spesielt bekymret for situasjonen.

– Denne uken har vi ingen smittetilfeller med ukjent smitte, og det er det aller viktigste, understreker kommunelege Per Kristian Opheim i Tønsberg kommune.

Nasjonalt er det så langt registrert minst 139 tilfeller av den mer smittsomme Delta-varianten. Tidligere torsdag kunne Tønsbergs nabokommune Færder melde om 56 påviste tilfeller – i et utbrudd som hovedsakelig stammer fra korkonserter i et kulturhus i kommunen.

Men selve opprinnelsen er fra Tønsberg – som oppdaget de første tilfellene mandag denne uken. Kriseledelsen strammet derfor inn – med anbefalinger om at alle skoleavslutninger og fritidsaktiviteter avlyses til 20. juni.

KORKONSERT: Store deler av utbruddet i Færder knyttes til en korkonsert i Nøtterøy kulturhus. Smitten sprer seg mellom nabokommunene. Foto: Ralf Haga/Øyene

– Utgangspunktet for det vi nå ser i Færder med dette koret, er noen bosatt her i Tønsberg. Vi har noen forgreninger fra denne personen. Vi har også noen smittetilfeller som har kommet tilbake til oss fra Færder, sier kommuneoverlege Opheim.

Tønsberg og Færder er tett sammenvevd – og har av samme grunn samarbeidet tett gjennom pandemien det siste året. Blant annet deler de felles teststasjon.

– Bygrensen vår går midt i en boliggate, så å skille disse to kommunene blir som å skille bydeler i Oslo, understreker Opheim.

Han mener derfor det bare handler om flaks og uflaks at det nå er nabokommunen som har flest Delta-tilfeller.

Venter dobling i Delta-smitte

Men også i Tønsberg venter kommuneoverlegen en økning – med en dobling i Delta-tilfeller – minst.

– Vi har ganske mange positive smittede som er nærkontakter av folk med bekreftet Delta-smitte. Vi har derfor mange prøver vi er sikre på at kan bli Delta-sekvensert, sier han.

– Hvordan vurderer du situasjonen med stigende antall Delta-tilfeller?

– Jeg skulle gjerne vært det foruten, men vi både mener og tror at vi har gjort en veldig grundig smittesporingsjobb. Vi tror vi har kontroll på dette, og at vi har klart å identifisere nærkontakter slik at de er i karantene.

Dette er «Delta»-varianten B. 1.617.2 ble først påvist i India i desember og førte til en voldsom tredje bølge i landet. Først i mars-april 2021 økte andelen av varianten i India og er dominerende i landet. Virusvarianten har fått navnet Delta.

Varianten spredd seg til en rekke land, som England der den er i ferd med å bli dominerende.

I Norge er det påvist minst 139 tilfeller. FHI vurderer risikoen for at denne varianten skal spre seg i Norge som høy.

Varianten virker å være mer smittsom enn «villvarianter» – altså varianten som førte til den første bølgen på verdensbasis. Den ser også ut til å være mer smittsom enn den britiske varianten.

Delta ser ut til å øke risikoen for sykehusinnleggelse sammenlignet med Alfa.

Varianten vil sannsynligvis spre seg videre i Norge og etter hvert bli dominerende. Kilde: FHIs risikovurdering av Delta-varianten Vis mer

I mars hadde Vestfold og Telemark det høyeste smittetrykket nasjonalt, med et R-tall på 1,7. Færder og Tønsberg var da blant kommunene med desidert høyest smittetrykk i landet.

Nå er imidlertid trenden i den registrerte smitten i Tønsberg flat, ifølge VGs oversikt. Og Delta-smitte til tross, er det ikke snakk om de smittetallene kommunen så tidligere i vår:

Flere fullvaksinerte smittet

Blant dem som er smittet med Delta-varianten, er flere fullvaksinerte. Kanskje kan det gi ny kunnskap, sier kommuneoverlegen.

– Vi har hele tiden visst at fullvaksinerte kan bli smittet, men med lavere symptombyrde. Man mener også at de i mindre grad smitter videre. Nå vet vi at noen av de fullvaksinerte smittede her har flere nærkontakter, så de neste dagene kan vi kanskje få vite litt mer om i hvilken grad de smitter videre eller ikke.

Også i Færder er flere av de smittede fullvaksinerte. Tidligere torsdag opplyste kommuneoverlege Elin Jakobsen til NTB at det var seks fullvaksinerte som var smittet. Fagdirektør for smittevern Frode Forland i FHI sier til Dagbladet at tallet er urovekkende høyt.

– Vi kan ikke trekke noen konklusjoner på grunnlag av dette, men det er et urovekkende høyt tall. Det synes jeg. sier han til avisen.

Kunnskap så langt tyder også på at vaksinasjon med én dose mRNA-vaksine beskytter noe mindre mot sykdom fra Delta, men at man er «meget godt» beskyttet etter to doser, viser FHIs siste risikovurdering av virusvarianten, som de kaller en «bekymringsvariant».

Det ser ut til at risikoen for at virusvarianten fortsetter å spre seg i Norge er stor. På sikt vil denne bli dominerende, tror utbruddsgruppen bak notatet.

– Vi regner med at epidemien likevel kan holdes under kontroll med effektiv gjennomføring av dagens tiltak og fortsatt rask vaksinasjon av flest mulig.