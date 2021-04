SPERRET AV: Styreleder Roddy Mcleod ved Ace Racket og Treningssenter i Askim forteller til Smaalenes Avis at politiet tok med seg boltene som brukes for å justere apparatene slik at de ikke lenger kan brukes. Foto: Freddie Larsen

Flyttet treningssenter utendørs - stengt av politiet

Da treningssenteret i Askim ble corona-stengt før påske, fikk medlemmene et tilbud utendørs. Så kom politiet.

– Det er helt utrolig og trist. Da politiet var innom her tok de med seg alle boltene som brukes for å justere treningsapparatene, så nå er de ubrukelige og området er uansett sperret av, sier styreleder Roddy Mcleod ved Ace Racket og Treningssenter til Smaalenes Avis.

I midten av mars strammet regjeringen inn corona-tiltakene over hele landet, noe som blant annet førte til at treningssentrene ble stengt i Askim i Indre Østfold.

Ace Racket og Treningssenter hadde imidlertid en del treningsutstyr på lager, som gjorde at de valgte å utvide treningstilbudet på utsiden av senteret, ifølge styrelederen.

– Vi så at eksisterende aktivitetsparker ble overbelastet, så da ville vi tilby et alternativ, sier Mcleod, som også opplyser til lokalavisen at han har gjort det samme ved treningssentrene han driver i Ås og Ski.

Disse er ikke stengt, ifølge styrelederen.

– Jeg drar meg i håret i frustrasjon av dette, sier han.

Pålegg

Styrelederen skal ha bedt om et møte med Indre Østfold kommune og sagt seg villig til å ha 15 meter mellom stasjonene for å sikre trygg avstand, bemanning i høytiden for å sikre at pågangen ikke er for stor, samt gratis desinfeksjonsmiddel og kluter.

– Men vi har fått beskjed om at vi uansett må stenge, sier Mcleod.

Ifølge Smaalenes Avis har Indre Østfold kommune vært tydelige på at treningssenteret må fjerne utendørstilbudet.

– Kommunen har gitt pålegg om å stenge utendørsaktiviteten i henhold til covid-19-forskriften, og politiet har fulgt opp saken, sier kommunikasjonssjef Mimi Kopperud Slevigen i Indre Østfold kommune til avisen.

Hun viser ellers til politiet for ytterligere kommentarer.

– Vi fikk en melding fra kommunen i går klokken 13.45 om at et treningssenter drev organisert utendørs og at de vurderer det som et brudd på forskriften. Det hadde da vært en dialog mellom kommunen og treningssenteret som ikke førte frem, sier oppdragsleder Jo Rennemo Jellum i Øst politidistrikt til VG.

Oppdragslederen forteller videre at en patrulje ble stengt til stedet for å avklare forholdene.

– Det ble da gitt pålegg om å avslutte, og vi trakk sperrebånd rundt for å synliggjøre at det ikke skal brukes. Vi tok også med oss låsepinner til apparatene, sier oppdragslederen.

Forventer anmeldelse

Storkommunene har imidlertid en rekke andre utendørsparker som ikke rammes av forskriften og fortsatt holder åpent.

– Det er ikke pålegg om å stenge utendørsparker, men det er pålagt at treningssentre skal være stengt. Da kan de ikke flytte treningen utendørs, sier Slevigen, og opplyser at tilgangen til utendørsparkene vurderes fortløpende.

Oppdragslederen i politiet regner med at Indre Østfold kommune vil anmelde forholdet. En jurist vil da vurdere om forskriften er brutt og om senteret skal bøtelegges.

– Hvorfor stenges ikke tufteparkene?

– Det spørsmålet må stilles til kommunen, svarer Jellum.