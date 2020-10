VG-Peil-Logo – Ekstrem vekst «Rådebank»-serien og «Børning»-filmene har gitt rånere høyere status . Nå vil politiet aksjonere mer. Ivar Brandvol Av Publisert 17. oktober, kl. 14:02 Ada Sigfridstad (20) fra Flisa kjører Cadillac Deville V8 fra 1961. Ida Nordskog (19) fra Porsgrunn kjører Toyota Celica 1,8 Coupe fra 1994. Covid-19 gjør at flere fester i biler , ifølge politiet.

Nå er det blitt trendy å være råner - det bekymrer politiet

«Rådebank», «Børning» og «Wunderland» har endret rånermiljøet i Norge.

– Vi ser at rånermiljøet har hatt en ekstrem vekst de siste månedene. Vi ser en sammenheng med bilfilmene «Børning» og TV-serien «Rådebank». Det er helt tydelig at mange av ungdommene lar seg inspirere av disse filmene og TV-serien, sier Nils Anders Bruun i Sør-Øst politidistrikt til VG.

Lensmannskontorer over hele Norge bekrefter trenden. Mange flere er med og råner - og miljøet har dreid mer i retning av å bli et sted for festing.

Det samme gjør rånere som VG har snakket med. De er blitt veldig mange flere på kort tid.

Fra «Børning 3». Foto: TOM TRAMBOW

– Rånere opplever kanskje en høyere status, og da trekkes flere ungdommer dit, sier Bruun.

Sør-Øst Polititidistrikt har gjennom sommeren og høsten fått svært mange klager fra publikum på råkjøring, støy, farlige situasjoner i trafikken – og regelrett trusler.

Tøffere miljø med trusler

– Dessverre opplever vi økt kriminalitet. Vi merker også at det er blitt en langt tøffere tone, blant annet med trusler og hærverk mot personer som ber dem dempe seg, sier Brun.

Nils Anders Bruun fra Sør-Øst Politidistrikt. Bildet er tatt ved en tidligere anledning. Foto: Roger Neumann

Han forteller at ungdom i biler samler seg i grupper og kjører over store avstander i Vestfold og Telemark.

– Tradisjonelt har Bø og Notodden vært treffpunkt for rånere. Nå ser vi at det kommer grupper langveis fra, de er mer mobile, sier Brun.

I høst har politiet og Statens vegvesen hatt en rekke store kontroller av miljøet. Det har gitt et dystert resultat.

Ida Husøy og Anders Baasmo i «Børning 3». Foto: TOM TRAMBOW

– Vi har avdekket mopeder som er trimmet til å gå over 100 km/t og vi har avdekket både biler, mopeder og motorsykler med ulovlige eksosanlegg som skaper voldsomt bråk, sier Brun.

Politiet har også gitt mange forenklede forelegg og beslaglagt mange førerkort på grunn av råkjøring.

– Vi håper at rånermiljøet skal få en bedre holdning. Akkurat nå ser det ut som det motsatte skjer, sier Brun.

– Inkluderende miljø

Ida Nordskog (19) fra Porsgrunn er student. På fritiden er hun aktiv i rånermiljøet med sin 1996-modell Toyota Celica 1,8 Coupe.

– Det er flere som er med og kjører nå. Jeg tror at andre ungdommer som ser «Rådebank» forstår at dette er et hyggelig og inkluderende miljø, der du kan komme som du er. Jeg synes «Rådebank» har vært veldig gode på å få frem den siden av rånermiljøet, sier Nordskog.

Ida Nordskogs 1996 Toyota Celica Coupe. Foto: Privat

Hun vedgår at det kan bli en del bråk og råkjøring blant enkelte, men avviser at dette er et stort problem.

– Noen få kan kanskje ta i litt ekstra, jeg ser jo råkjøring, men de fleste av oss kjører rolig og er kun ute for å henge med vennene våre. Ikke for å lage bråk. Alvorlig kriminalitet ser jeg aldri her, sier hun.

Kjøres mer på Flisa

Ada Sigfridstad (20) på Flisa kjører Cadillac Deville fra 1961 med V8-motor. Hun er aktivt med i rånermiljøet.

– Antall personer som er med og kjører har økt og det kjøres også mer. Mange yngre er blitt med, men også en del eldre. Vi har en god miks av folk i rånermiljøet her, sier Sigfridstad.

Ada Sigfridstad (20), Flisa. Foto: Privat

– Jeg merker at rånere har fått høyere status enn vi hadde før. Det har nok sammenheng med TV-serien. Jeg tror også at coronaen har fått flere til å sette seg i bilene om kveldene, sier hun.

20-åringen har Cadillac Deville 1961 som rånerbil. Foto: Privat

Mer status

– Det er mange flere som er med og kjører nå enn tidligere. Jeg tror «Børning»-filmene og «Rådebank» har bidratt til å heve statusen til rånermiljøet. Det er kulere å henge med oss nå enn tidligere, sier Ann Katrin Gulliksen (22) fra Skien.

«Børning 3» med blant andre Otto Jespersen, Sven Nordin og Geir Schau. Foto: Haakon F. Lundkvist / SF Studios

Hun slår tilbake mot alle som er kritiske mot rånerne:

– Jeg er uenig med politiet i at det er mye bråk og kriminalitet blant rånere, vi er flinke til å oppføre oss, sier hun.

– Det skjer jo at folk kommer og kjefter på oss fordi vi lar motoren gå på tomgang. Noen av dem er direkte ufine mot oss også, da kan det jo være at vi også tenner på pluggene, sier Gulliksen.

Wunderland-deltagere på rød løper: Jon Arild Jøingsli, Svein Arne Hugsten, Martin Bakken og kjæresten Cecilie Victoria Holmboe. Foto: Eivind Senneset / TV 2

Mathis Briskerud ved Flisa lensmannskontor sier at de har fått et større rånermiljø det siste året og at de får mange klager.

– Det kommer rånere fra andre steder i Norge for å feste og kjøre her. I sum blir det et større miljø og vi får flere klager. Bilene har store musikkanlegg og kjører på en annen måte enn tidligere. Det er blitt mer en festkultur enn et sted for bilinteresserte ungdommer, sier Briskerud.

Torodd Overåsberget fra TV 2-serien «Wunderland». Foto: Annemor Larsen

Han sier de har økt fokus på rånermiljøet og har flere kontroller enn tidligere.

– Vi bøtelegger og beslaglegger førerkort. Både for støy, børning og hastighet. Vi har også reagert på folk som ikke vil etterkomme politiets beskjeder. Vi har dessverre en del utfordringer med rånermiljøet nå, sier han.

– Hva tror du er årsaken til at rånermiljøet har økt?

– Jeg tror at statusen for rånerne har økt gjennom filmer og TV-serier, blant annet Wunderland. Også har nok covid-19 gjort at flere fester i bilene sine. Vi har også opplevd ansamlinger som har vært utfordrende med tanke på gjeldende smittevernregler, sier Briskerud

Karakterene i tv-serien bruker mye tid i bilene sine, blant annet i «GT» sin Volvo 240. Foto: NRK

Produsent av «Rådebank», Tom Marius Kittilsen, sier de har prøvd å gjøre serien så autentisk som mulig.

- Vi ville vise at rånere er mennesker av kjøtt og blod, og som har akkurat de samme utfordringene som alle andre unge. Om serien vår kan bidra til å øke statusen, og forståelsen for et marginalisert miljø, setter vi stor pris på det.

