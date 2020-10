LEDER: Siv Jensen talte lørdag til Frps landsmøte. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Frp-Siv setter Solvik-Olsen på plass

GARDERMOEN (VG) Siv Jensen tok Ketil Solvik-Olsen i skole i sin tale til Frps landsmøte.

Oppdatert nå nettopp

– Nei, Ketil vi skal ikke snakke med innestemme. Vi skal fortsatt være de som tør å si det ingen andre tør å si, sier Frp-leder Siv Jensen til sitt eget landsmøte på Gardermoen lørdag.

Hun svarte dermed på tidligere Frp-nestleder Ketil Solvik-Olsen, som i VG i går varslet at han vil gjøre comeback. Han etterlyste mer innestemme fra partiet sitt i saker som for eksempel innvandring.

Hun gjentar budskapet i et intervju til VG etter talen.

– Jeg gjentar egentlig det som er Fremskrittspartiets hovedbudskap. Vi skal være tydelige i innvandringspolitikken, også fremover. Vi skal tørre å ta i problemstillinger som andre ikke tør å ta opp, sier Jensen til VG.

STIKK: Siv Jensen kom med et stikk mot tidligere samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

– Bør det være mer Sylvi Listhaug og mindre Ketil Solvik-Olsen?

– Det bør være både Sylvi Listhaug og Ketil Solvik-Olsen. Og alle andre som er engasjert i dette. Nå er det Jon Helgheim som er hovedtalsmann på dette feltet for oss og jeg synes han gjør en fabelaktig jobb, sier hun.

– Er det et paradoks at Frp gjør det såpass svakt, i alle fall ved lokalvalg, i Oslo som dere gjør, hvor fokuset på innvandring ifølge Solvik-Olsen er ensidig?

– Jeg mener vi har en betydelig utfordring i alle de store byene som vi må ta på alvor de neste månedene. Det er en viktig del av strategien vi nå holder på å legge inn mot valgkampoppkjøringen, sier hun til VG.

«Kommunist-Bjørnar»

Frp-leder Siv Jensen var lørdag også frisk da hun adresserte Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, som har sust frem over hele Norge.

Han vil ha en regjering basert på Ap og Sp, men Jensen mener det er helt urealistisk at den løsningen skal få flertall.

– Til deg Trygve, du hører fra meg neste uke, sier Siv Jensen i talen til Frps landsmøte.

forrige







fullskjerm neste PARTITOPP: Siv Jensen møtte den tidligere partilederen Carl I. Hagen.

– Du har flere problemer, Trygve. Du vil uforståelig nok samarbeide med Jonas, men du får ikke flertall med han. Da må du samarbeide med MDG, SV og kommunistpartiet Rødt.

– Du skal altså i forhandlinger med «Vingle-Jonas», «Ulve-Audun», «Bompenge-Lan» og «Kommunist-Bjørnar», sier Jensen.

les også Sps nye bastion

Siv Jensen sier i sin tale at avgiftene i Norge må ned. Hun vil motvirke mer grensehandel.

Hun sa samtidig at Sp-Trygve, dersom han bytter side, må gi opp flere av formuleringene i sitt nye programforslag.

Advarer Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg har flere ganger sagt at de legger enigheten i Granavolden-erklæringen til grunn for arbeidet i regjeringen. Det var en enighet Frp var med på, før de gikk ut av regjering.

Siv Jensen advarer Erna Solberg om å tro at Frp skal legge det til grunn for sitt arbeid.

– Vi legger Frps partiprogram til grunn, ikke Granavolden-erklæringen, sier Jensen til landsmøtet.

UTFORDRES: Siv Jensen advarer Erna Solberg mot å hvile på laurbærene. Hun vil utfordre regjeringen i budsjettforhandlingene. Foto: Terje Bringedal, VG

– Rekke uverdige historier

I talen minnet Siv Jensen om feilene som er begått under corona-pandemien.

– Gjennom pandemien har vi hørt en rekke uverdige historier om hvordan eldre, utviklingshemmede og pårørende fratatt helt grunnleggende rettigheter. Nedstengingen rammet mange mennesker hardt, men kanskje særlig innenfor helsesektoren, sier Jensen.

KLAR: Sylvi Listhaug og Siv Jensen var i godt humør før partilederens tale. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

VG har i høst avslørt at 133 kommuner innførte besøksstans for over 2400 utviklingshemmede som bor i bofellesskap og omsorgsboliger. Men kommunene fattet bare 27 tvangsvedtak.

Jensen kritiserte i talen også Erna Solberg for dårlige svar om helsekøene i forrige spørretime i Stortinget og sa at helsekøene må ned.

– Vi skal gjøre viktige vedtak for å fjerne corona-køen i helsevesenet og presse regjeringen til å ta i bruk all ledig privat kapasitet, sier hun.

Publisert: 17.10.20 kl. 11:28 Oppdatert: 17.10.20 kl. 12:22

Les også