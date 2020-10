VIRKER IKKE: President Donald Trump fikk medisinen Remdesivir da han var innlagt med coronavisrus. Nå viser en ny undersøkelse at medisinen ikke har noen stor effekt. Foto: JONATHAN ERNST / REUTERS

WHO-studie: Trump-medisinen virker ikke

En fersk rapport konkluderer med at medisinen Trump tok mot coronaviruset har liten eller ingen effekt på dødeligheten av viruset.

Medisinen Remdesivir har liten eller ingen effekt på dødeligheten fra covid-19, konkluderer en ny WHO-studie. Den omfattende studien viser også at medisinen hadde liten effekt på hvor lenge pasienter måtte forbli på sykehus.

– Den viser dessverre ingen klare effekter av Remdesivir på behandling av sykehuspasienter, både ved at det ikke er forskjeller i overlevelse eller i andelen som slipper å ligge på respirator. Det ser heller ikke ut til å være forskjeller i lengden på sykehusoppholdet, sier John-Arne Røttingen. Han har ledet og koordinert studien.

Remdesivir var en av de eksperimentelle medisinene president Donald Trump fikk da han tidligere i oktober var innlagt med coronavirus. Den ferske rapporten er tydelig på virkningen av medisinen.

– Det er ikke en god nyhet, men samtidig er den viktig så vi vet hvilke medisiner vi ikke lenger skal bruke tid på, sier Røttingen.

Medisinen har også blitt testet på pasienter i Norge. I alt ble 2750 pasienter behandlet med Remdesivir og sammenlignet med en like stor gruppe som ikke fikk legemiddelet. Medisinen ble i utgangspunktet utviklet for å behandle Ebola-syke pasienter.

Hva er Remdesivir? Legemidlet er en såkalt «viral RNA polymerase hemmer» som virker ved å hemme formeringen av viruset (replikasjonen). Det har vist effekt på flere RNA virus in vitro (i cellekulturer), inklusive SARS-CoV-2 som forårsaker covid-19. Remdesivir utvikles av Gilead Sciences og er et antiviralt legemiddel som gis intravenøst. Legemidlet ble opprinnelig utviklet med tanke på behandling av ebola virussykdom, men er ikke godkjent til slik bruk. Kilde: Legemiddelverket Vis mer

LEDER STUDIE: John-Anre Røttingen har ledet den internasjonale styringsgruppen for Solidarity-studien. Foto: Stian Lysberg Solum

Viste lovende resultater

I forrige uke ble det publisert en annen studie i New England Journal of Medicine, som konkluderte med at legemiddelet kan korte ned sykdomsforløpet og til en viss grad redusere dødelighet for coronasyke pasienter. I studien viste forskerne at 11,4 prosent av pasientene som fikk Remdesivir døde innen en måned, mens 15,2 pasientene i kontrollgruppen gjorde det samme. Røttingen mener imidlertid at Solidarity-undersøkelsen nå slår hull på New England-studien.

– Det som gjør at vi nå kan si med sikkerhet at det ikke stemmer er først og fremst størrelsen på studien vår. Vi har fem ganger så mange pasienter og vår studie er gjennomført i mange land med konsistente funn både i ulike land og aldersgrupper, sier Røttingen.

Overlege Jon Henrik Laaken ved OUS sa forrige uke til VG at selv om Remdesivir ser ut til å forkorte tiden det tar å bli frisk for pasienter som ikke er alvorlig syke, var effekten denne studien viste på dødelighet ikke statistisk signifikant.

