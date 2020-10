Foto: VG

Les dagens VG her!

Diabetes, hjerte- karsykdommer og enkelte former for kreft og demens, er arvelig. En enkelt prøve gir deg svarene du trenger. Selv om du er i risikogruppen, kan du gjøre mye for å hindre at sykdommen bryter ut.

Nå nettopp

Under coronakrisen har Kjetil André Aamodt (49) dyrket familieliv og oppussing – fornøyd med kun å være nær en skilsmisse to kvelder. Men livet gir - og livet tar. I sommer mistet han kameraten Finn Christian Jagge.

Tre elever på Jordal skole har fått nok av karantene og hjemmeskole. De hadde aldri trodd at de skulle lengte tilbake til lærerne. Rektor frykter et corona-klasseskille.

Gresset er kanskje grønnere - i en annen verden. Nå har forskere funnet 24 beboelige planeter. De kan være mer gunstige for liv enn jorden.

Dette - og mye mer - i dagens VG!

Publisert: 15.10.20 kl. 22:29

Mer om eavissalg