– TIDLIG JULEGAVE: Statsminister Erna Solberg (H) håper lettelsene i innreiserestriksjoner kan ble en tidlig julegave for mange. Her er hun i forbindelse med fjorårets jul. Foto: Helge Mikalsen, VG

Letter på innreiserestriksjoner for flere familiemedlemmer

Fra 21. oktober kan flere familiemedlemmer fra tredjeland besøke slektninger i Norge, blant annet besteforeldre og etablerte kjæresters barn. Reglene om innreisekarantene endres ikke.

Det har regjeringen besluttet i dag.

– Jeg håper dette blir tidlig julegave for alle dem som har savnet sine kjære. Mange barn har tatt kontakt og bedt om at besteforeldrene deres kan komme til Norge, sier statsminister Erna Solberg i en melding.

GLAD: – Jeg er glad for at vi i dag kan annonsere at vi vil gjøre unntak fra innreiserestriksjonene for flere familiemedlemmer. Blant annet vet jeg at mange barn har gledet seg til å kunne få besøk fra sine besteforeldre. Statsministeren har sagt at dette må vi fikse, og nå gjør vi det, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) meldingen. Foto: Tore Kristiansen, VG

Mange har fått nei

15. juli lempet regjeringen på innreiserestriksjonene som ble innført i forbindelse med coronasituasjonen. Fra da kunne kjærester fra en rekke land få visum til Norge, sammen med et såkalt «kjæresteskjema».

Men oppmykningen gjaldt langt fra alle.

VG har i flere artikler skrevet om bosatte i Norge, som fortviler over de strenge reglene for innreise. Ole-Kristian Edvardsen (31) har ikke sett sine kjære på åtte måneder, fordi «kjærestevisumet» utestenger hans russiske kjærestes fem år gamle sønn.

Natalya Volodina (43) skulle få besøk av foreldrene fra Russland i mars, men på grunn av stengte grenser måtte turen avlyses. I april døde faren brått. Hun og moren sitter i hvert sitt land – uten mulighet til å sørge sammen.

– Husk karantenen

– Jeg understreker at de det gjelder fortsatt må i karantene, og at det er viktig at de også følger øvrige smittevernregler under sitt besøk i Norge, sier statsråd Mæland.

Hun sier i meldingen at regjeringen hele tiden jobber med å finne den riktige balansen mellom hensynet til smittevern og andre viktige samfunnshensyn.

– Dersom smittesituasjonen tillater det, vil det også fremover gradvis åpnes opp for innreise for nye grupper utlendinger som i en normalsituasjon fyller vilkårene for innreise til Norge, sier Monica Mæland.

Fakta om lettelse i innreiserestriksjoner:

Justis- og beredskapsdepartementet arbeider med å gjøre de nødvendige forskriftsendringene. Forskriften trer i kraft 21. oktober.

De nye reglene vil innebære at det gjøres unntak fra innreiserestriksjonene for følgende utlendinger:

Barn og stebarn over 21 år til person bosatt i Norge.

Foreldre og steforeldre til barn over 21 år bosatt i Norge.

Besteforeldre og stebesteforeldre til person bosatt i Norge.

Barnebarn og stebarnebarn til person bosatt i Norge.

Etablerte kjæresters barn.

Ektefelle, registrert partner, samboer og barn til norsk borger som er bosatt i utlandet, og som reiser på besøk til Norge sammen med den norske borgeren.

EØS-borgere og deres familiemedlemmer bosatt i tredjeland.

Det understrekes at reglene om innreiserestriksjoner kommer i tillegg til de alminnelige reglene om innreise i utlendingsloven. Det betyr at selv om innreiserestriksjonene fjernes, vil fortsatt de alminnelige kravene til reisedokumenter, visum osv. gjelde fullt ut.

For dem som trenger visum for å reise til Norge, vil det fortsatt kunne være praktiske utfordringer når det gjelder muligheten til å ta imot søknader og utstede visum i enkelte land, som følge at av utenriksstasjoner og søknadssentre har stengt eller redusert åpningstid av smittevernhensyn.

De aller fleste søknadsmottakene Norge har i utlandet er nå helt eller delvis åpne, og de aller fleste som fyller vilkårene for å reise inn i Norge kan levere søknad. På de få stedene der søknadssentrene ikke er åpne, gjør utenrikstjenesten sitt ytterste for legge til rette for at søknad kan leveres på annen måte.

(Kilde: Justis- og beredskapsdepartementet)

Publisert: 15.10.20 kl. 21:22 Oppdatert: 15.10.20 kl. 21:33

