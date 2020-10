TIL ANGREP: Høyres Tina Bru fyrer løs mot Arbeiderpartiet. Foto: Frode Hansen

Bru hardt ut mot Ap-kritikk: «Latskap», «desperat», «usant»

Høyre-nestleder Tina Bru anklager Ap for å snakke usant om regjeringens helsepolitikk og kaller sin politiske hovedmotstander desperat.

Da statsbudsjettet ble lagt frem i starten av oktober sa flere Ap-topper, inkludert partileder Jonas Gahr Støre, at Høyre hadde gjort det dyrere å være syk, men billigere å være rik.

Ap gikk til angrep på regjeringens forslag til ny frikortordning, som kan føre til høyere helseutgifter for én million nordmenn.

Nå slår Høyres nye nestleder Tina Bru knallhardt tilbake.

– Nok en gang er Arbeiderpartiet nødt å snakke usant om Høyres politikk for å kunne konkurrere med Høyres politikk. Jeg tror de vet bedre selv. Det å påstå at vi gjør det dyrere å bli syk er en grov forvrenging av det som er sannheten i det forslaget vi har lagt frem, sier Bru og legger til:

– Det er litt latskap. Gå heller inn i den politiske debatten, sier hun.

Vil forenkle frikortene

Hvis du får et frikort betyr det at du slipper å betale mer egenandel, dersom helseutgiftene dine i løpet av et år overstiger en gitt sum. Egenandel er det du selv må betale.

Regjeringen vil samle dagens to frikortordninger til en ordning. De sier at de med dette vil forenkle ordningen og gjøre det rimeligere for de rundt 400.000 personene med størst utgifter i dag.

KRITISK: Ap-leder Jonas Gahr Støre var en av flere Ap-topper som kritiserte statsbudsjettets sosiale profil. Her på besøk til legemiddelfabrikken Curida i Elverum. Foto: Vidar Ruud

Frikort og egenandel Regjeringen vil ha en ordning med ett frikort med et makstak på 3183 kroner per år, istedenfor to ordninger som i dag. Du får frikort hvis utgiftene dine overstiger taket på egenandel. Egenandelstak 1 er på 2460 kroner og dekker utgifter til legebesøk, psykolog, sykehusbehandling, røntgen, pasientreiser, medisiner og annet utstyr på blå resept. Egenandelstak 2 er på 2176 kroner og dekker utgifter til fysioterapi, behandling av tannsykdommer, rehabiliteringsopphold og behandlingsreiser i utlandet. Regjeringen har beregnet hvordan endringene slår inn, gitt at vi legger dagens tall til grunn: De fleste får ingen endring, fordi de ikke når opp til egenandelstaket. Knapt 1 million får økte utgifter, mens 400.000 får reduserte utgifter. Vis mer

– 400.000 mennesker i landet vil spare penger og få lavere totalutgifter. Det er de som har de største helseutgiftene i dag, sier Bru.

– Det er riktig at cirka 1 million kan få noe høyere utgifter, hvis du legger til grunn tallene fra i fjor. Men det er en omfordeling til de som har det aller vanskeligst. Jeg ville tro at det er et prinsipp Ap kunne stille seg bak, sier hun videre.

Regjeringen har i tillegg foreslått 60 millioner til en skjermingsordning som gjør det helt gratis for de aller mest sårbare.

Ny nestleder

Som partiets nye nestleder får olje- og energiminister Tina Bru nå et mye bredere ansvar i Høyre for å fronte partiets politikk.

Hun mener at Ap bommer i sin analyse av Erna Solbergs Høyre.

– De prøver desperat å tvinge oss inn i et bilde som passer til den beskrivelsen de alltid har hatt av Høyre, istedenfor å ta innover seg at vi faktisk er et parti som har et sosialt hjerte, sier hun.

INTERVJU: Høyres nye nestleder møtte VG til intervju på Stortinget denne uken. Foto: Eirik Røsvik

– For å bli litt personlig: Jeg blir litt sint og opprørt, fordi jeg har vært syk. Jeg har nådd det taket på grunn av helseutgifter. Jeg synes det er skikkelig urettferdig at jeg da bli beskyldt for å med viten og vilje gå inn for å gjøre det verre for folk som har vært syke, sier hun engasjert til VG.

Siden hun var 23 år har hun hatt utfordringer med veldig høyt blodtrykk. Dette gjorde svangerskapet før hun fikk sitt første barn veldig komplisert. Hun ble sykmeldt lenge, var mye hos lege og sykehus og brukte mye medisiner.

– Overser én million pasienter

Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol slår hardt tilbake mot kritikken fra Bru.

Hun sier at nesten én million nordmenn nå kan få en større regning.

– Det er ikke noe trøst for dem som opplever en høyere helseregning at noen andre får en mindre. Det er veldig bra for dem som får lettelser, men det hjelper ikke de pasientene som opplever at det blir dyrere. Da overser Tina Bru én million pasienter, sier Kjerkol.

SLÅR TILBAKE: Ingvild Kjerkol mener at Høyre gjør det dyrere å bli syk for svært mange. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Hun tar ikke selvkritikk på at Arbeiderpartiet påstår at det blir dyrere å være syk, selv om 400.000 nordmenn kan få lavere totalutgifter.

– Dette er tall som er hentet ut fra regjeringens egne dokumenter. Når Tina Bru skrur opp volumet som hun gjør her og det nærmest hagler med karakteristikker, så endrer ikke det faktum at det blir dyrere å være syk, mens statsbudsjettet også gjør det billigere å være rik. De får ytterligere skattekutt med denne regjeringen.

