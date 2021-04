NEI OG JA: Både Guri Melby og Sveinung Rotevatn flagget synspunkt i cannabis-debatten. Melby sa nei til cannabis på apoteket, mens Rotevatn sa ja. Foto: Terje Bringedal

Venstre-nei til cannabis på apoteket

Venstres landsmøte vil hverken at man skal selge cannabis på apoteket eller Vinmonopolet, men de ønsker regulert omsetning.

Det ble klart i en avstemning lørdag kveld.

Programkomiteen, som ledes av nestleder Sveinung Rotevatn, ønsket å vurdere om man kunne selge cannabis på apoteket, men dette ble avvist.

De som sa nei fikk 101 stemmer, mens de som ønsket dette bare fikk 82 stemmer.

Venstres landsmøte mener derimot at det «foreligger nok internasjonal kunnskap og erfaringer fra andre land til at fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene.»

SA NEI: Tidligere statssekretær Atle Hamar var blant dem som sa nei til å selge cannabis på apoteket eller Vinmonopolet. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Dette var en av stridssakene før landsmøtet.

Tidligere statssekretær Atle Hamar er fornøyd med vedtaket som sier at Venstre ikke skal gå inn for salg av cannabis på hverken apotek eller pol.

Han var en del av mindretallet i programkomiteen som sa nei.

- Jeg er glad for at ansvarligheten seiret, sier Hamar, som understreker at han ikke er delegat på landsmøtet, men jobbet for å hindre at cannabis-salg kom inn i stortingsprogrammet da han var statssekretær for Venstre i Justisdepartementet.

Nå er han tilbake som statlig embetsmann og direktør for Lotteritilsynet, og dermed ute av rikspolitikken.

Han fikk støtte fra partileder Guri Melby, som heller ikke ønsket cannabis på apoteket.

