NEI OG JA: Både Guri Melby og Sveinung Rotevatn flagget synspunkt i cannabis-debatten. Melby sa nei til cannabis på apoteket, mens Rotevatn sa ja. Foto: Terje Bringedal, VG

Venstre-nei til cannabis på apotek og pol

Venstres landsmøte vil hverken at man skal selge cannabis på apoteket eller Vinmonopolet, men de ønsker regulert omsetning.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det ble klart i en avstemning lørdag kveld.

Programkomiteen, som ledes av nestleder Sveinung Rotevatn, ønsket å vurdere om man kunne selge cannabis på apoteket, men dette ble avvist.

Også en justering fra landsstyret om å tillate salg av det ulovlige narkotiske stoffet på Vinmonopolet, ble dermed også i praksis nedstemt.

De som sa nei fikk 101 stemmer, mens de som ønsket dette bare fikk 82 stemmer i landsmøtets votering.

Venstres landsmøte mener derimot at det «foreligger nok internasjonal kunnskap og erfaringer fra andre land til at fordelene for samfunnet ved en regulert omsetning synes å oppveie ulempene.»

– Stort alvor

Programkomiteens leder, Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn, sier at partiet nå tar et steg videre mot å tenke nytt rundt cannabis-salg, men svarte på flere spørsmål ikke tydelig på om dette betyr om de nå er for lovlig salg av cannabis.

– Vi mener at fordelene ved regulert omsetning oppveier ulempene. Hva som skal være regulert omsetning er noe man må vurdere å utrede fremover, sier Rotevatn til VG på en pressebrief.

– Dere sier nei til salg på apoteket og Vinmonopolet. Kan dere være åpne for å selge cannabis via Foodora eller andre leveringstjenester?

– Det får VG lov å spørre om, men jeg tror det viktige er at vi tar dette på stort alvor. I dag blir cannabis omsatt fritt, uten noen form for kontroll i et svart marked. Det fører til skader, inntekter for kriminelle nettverk og annen kriminalitet, sier han.

TAPTE APOTEK-CANNABIS: Sveinung Rotevatn fikk ikke gjennomslag for at Venstre skal jobbe for at man kan omsette cannabis på apoteker. Foto: Terje Bringedal

Rotevatn sier at de kan tenke seg flere ulike modeller for hvordan de skal omsette cannabis på en regulert måte, men sier at landsmøtet ikke vil peke på en spesifikk måte nå.

– To ulike spørsmål

Rusreformen skal avkriminalisere mindre brukerdoser av narkotika, som betyr at det er ulovlig og kan beslaglegges – men ikke skal straffes.

Det er ikke det samme som legalisering, som betyr at rusmidler kan omsettes lovlig.

– Flere av dem som har argumentert mot rusreformen har pekt på særlig Unge Venstres syn på legalisering av rusmidler. Nå går dere inn for regulert omsetning. Er du redd for at dette skader deres kamp for rusreformen?

– Nei, jeg er ikke det. Dette er to ulike spørsmål som man kan si ulike ting om. I USA har du ikke avkriminalisert narkotika, men legalisert cannabis enkelte steder. I Portugal er det motsatt. Alle de gode argumentene for rusreformen som vi har løftet frem er like sterke nå, som før Ap sa nei. Vi vil gå fra straff til hjelp, sier Rotevatn.

SA NEI: Tidligere statssekretær Atle Hamar var blant dem som sa nei til å selge cannabis på apoteket eller Vinmonopolet. Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Dette var en av stridssakene før landsmøtet.

Tidligere statssekretær Atle Hamar er fornøyd med vedtaket som sier at Venstre ikke skal gå inn for salg av cannabis på hverken apotek eller pol.

Han var en del av mindretallet i programkomiteen som sa nei.

– Jeg er glad for at ansvarligheten seiret, sier Hamar, som understreker at han ikke er delegat på landsmøtet, men jobbet for å hindre at cannabis-salg kom inn i stortingsprogrammet da han var statssekretær for Venstre i Justisdepartementet.

Nå er han tilbake som statlig embetsmann og direktør for Lotteritilsynet, og dermed ute av rikspolitikken.

Han fikk støtte fra partileder Guri Melby, som heller ikke ønsket cannabis på apoteket.

DELSEIER: Sondre Hansmark er glad for at Venstre går inn for regulert omsetning av cannabis. Foto: EIRIK RØSVIK

– Kunnskapsbasert

Unge Venstre-leder Sondre Hansmark fikk ikke gjennomslag for cannabis-salg på apoteket eller Vinmonopolet, men mener det er et riktig steg.

– Dette betyr en kunnskapsbasert tilnæring til ruspolitikken, hvor vi møter narkotika med regulering og helsehjelp, ikke forbud og straff, skriver Hansmark i en sms til VG og legger til:

– Atle Hamar tar feil og bør lese vedtaket før han uttaler seg. Venstre går inn for å ha kontrollert og lovlig omsetning av cannabis, så må vi utrede hvordan og hvor det skal skje.