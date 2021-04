ETTERTRAKTET: Hele 33 prosent vil ha en regjering med Jonas Gahr Støres Ap, Audun Lysbakkens SV og Trygve Slagsvold Vedums Sp. Her på partilederdebatt i 2017. Foto: Helge Mikalsen

Ny måling: Velgerne vraker Vedums drømmeregjering

Trygve Slagsvold Vedum vil at Senterpartiet og Arbeiderpartiet skal styre landet alene. Men den mest populære regjeringen inkluderer SV, viser en ny VG-måling.

Hele 33 prosent ønsker seg en ny regjering bestående av Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti, ifølge en meningsmåling utført av Respons Analyse for VG.

Det er dårlige nyheter for Trygve Slagsvold Vedum (Sp), som vil regjere sammen med kun Ap.

Men det gode nyheter for Ap og SV, som går til valg på en regjering der alle de tre partiene er med.

– Det er veldig inspirerende for oss på vei inn i landsmøtet. Det viser at vårt regjeringsalternativ er det mest populære, og at det er mange som ønsker at vi skal få en regjering som ikke forandrer litt, men en regjering som forandrer mye, sier SV-leder Audun Lysbakken til VG.

Forrige uke kunne Ap-lederen juble for både økt oppslutning for partiet og for han selv som statsministerkandidat.

– Vi går frem på alle fronter, sier en blid Jonas Gahr Støre til VG.

– Vi tror dette er en regjering som har mulighet til å skape en ny kurs for Norge, med mindre forskjeller og flere muligheter for folk. Vi vil jobbe for det samme: arbeid til alle, en velferdsstat som er der uansett hvor du bor og hva du tjener og en rettferdig klimapolitikk, fortsetter han.

– Skal snakke om hva vi er for

Ap, Sp og SV styrte landet sammen i åtte år, fra 2005 til 2013. Men Sp-leder Vedum vil ikke ha en reprise.

– Jeg må tenke på hva jeg mener er best, det er en Sp- og Ap-basert regjering.

VRAKES: Trygve Slagsvold Vedums drømmeregjering er like populær som dagens regjering pluss Frp. Her på partilederdebatt i 2017. Foto: Helge Mikalsen

– Jeg ser at de to regjeringsalternativene som Sp er med i er populære, men jeg mener aller beste er en Sp- og Ap-basert regjering. Da kan vi utvikle hele Norge, bruke naturressursene og ha god beredskap, sier han til VG.

– Men går ikke det med SV også?

– Jeg skal snakke om hva vi er for, og den største muligheten til å få til er Sp- og Ap- regjering

Lysbakken mener at dette er en klar beskjed til Vedum.

– Å gå til valg på en rødgrønn regjering er klart mer populært enn å gå til valg på en sentrumsregjering, som en regjering med kun Ap og Sp vil være. Det tror jeg er fordi folk ser at en sånn regjering vil stå fritt til å samarbeide med høyresiden når det passer dem, sier Lysbakken til VG.

FORNØYD: Ap-leder Jonas Gahr Støre. Foto: Helge Mikalsen

Dette viser målingen:

Ap, Sp og SV er det klart mest populære regjeringsalternativet, med hele 33 prosent.

Til sammen har de to regjeringsalternativene på venstresiden 50 prosent støtte.

Dagens regjering får 20 prosent, mens en borgerlig regjering med Frp får enda lavere støtte – bare 17 prosent.

Til sammen får de to borgerlige regjeringsalternativene 37 prosent oppslutning. I VGs partibarometer for april, som ble utført samtidig som denne målingen, fikk de fire partiene 41,3 prosent sammenlagt.

Bakgrunnstallene har større feilmargin, men kan likevel brukes til å si noe om hvem som foretrekker hvilke regjeringsalternativer.

Blant dem som sier at de vil stemme på Ap, SV, Rødt eller MDG, er det et klart flertall for en rødgrønn trepartiregjering.

Blant dem som sier de vil stemme Sp, sier derimot flertallet at de vil ha en Sp- og Ap-regjering.

Medlemmene skal bestemme

SV, som har landsmøte i helgen, kommer trolig til å vedta en nyvinning i norsk politikk: Medlemmene i partiet skal kunne si ja eller nei til et forhandlingsresultat etter eventuelle regjeringsforhandlinger med andre partier.

Tidligere har partienes landsstyrer vendt tommelen ned eller opp til ferdigforhandlete politiske plattformer.

Men SV vil – etter mønster fra lønnsoppgjørene – la alle medlemmer bestemme, melder NRK torsdag morgen.