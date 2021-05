PRIVATISTER: Vallhall Arena i Oslo var ett av stedene som ble benyttet som eksamenslokale for privatister våren 2020. Foto: Terje Bringedal, VG

Privatister i karantene må vente til neste termin for å få eksamen

Mange som har meldt seg opp til muntlig privatisteksamen og blir coronasyk eller havner i karantene, får ikke tatt eksamen før neste semester.

Det bekrefter flere fylkeskommuner til VG.

– Neste anledning til å avlegge privatisteksamen er neste eksamenstermin. Privatister som er syke eller i karantene kan ikke møte på eksamen. Dersom man har blitt forhindret, kan man ha rett på utsatt eksamen, opplyser Kari-Anne Steen, seksjonssjef for privatistkontoret i Oslo.

– Det er vanskelig å si hvor mange dette vil gjelde denne terminen. Etter høsteksamen 2020 innvilget vi 1100 utsatte eksamener som følge av dokumentert fravær, for eksempel ved sykdom eller karantene, fortsetter hun.

LOKALE: Vallhall Arena i Oslo var ett av stedene som ble benyttet som eksamenslokale for privatister våren 2020. Foto: Lise Åserud, NTB

Steen opplyser at over 9000 privatister har meldt seg opp til rundt 25.000 eksamener denne våren, i perioden fra 6. april til 20. juni. Privatistkontoret i Oslo arrangerer eksamener seks dager i uken på tre tidspunkter hver dag. Dette understreker de krever planlegging i god tid både på grunn av det faglige og av smittevernhensyn.

Ikke kapasitet i Bergen

Vestland fylkeskommune melder at de avvikler rundt 4400 muntlige og muntlig-praktiske eksamener i Bergen fordelt på 665 eksamenspartier denne våren. Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med våren i fjor.

– Alle eksamenspartiene er fulle, og det er ikke kapasitet til å sette opp nye datoer til dem som av ulike årsaker ikke møter på eksamen, opplyser Øivind Høines, leder for seksjon for inntak forvaltning og sluttvurdering.

SKOLE: Øivind Høines (nummer to fra høyre) møter Erna Solberg på Sola Strandhotell på et skoletreff i 2015. Foto: Carina Johansen, NTB

På grunn av coronapandemien har Vestland fylkeskommune innført en ordning der de ikke krever dokumentasjon fra dem som ikke kan møte. De som ønsker å utsette trenger bare å fylle ut et egenmeldingsskjema. Siden arrangøren ikke ber om fraværsgrunn, vet de heller ikke hvor mange som melder seg av på grunn av corona eller karantene.

Våren 2020 var det planlagt rundt 3700 privatisteksamener, og også da fikk alle mulighet til å melde seg av. Rundt 80 prosent ble gjennomført.

Ikke mulig å endre i Trøndelag

Også Trøndelag fylkeskommune opplyser at det i praksis er umulig å endre dato for eksamen, blant annet på grunn av medfølgende sensormangel.

VANSKELIG: Vegard Iversen, fylkesdirektør for utdanning i Trøndelag, opplyser at det i praksis er umulig å endre eksamensdatoer i vår. Foto: Eirik Malmo, Trøndelag fylkeskommune

– Vi har fire ulike eksamensformer, der skriftlig eksamen har felles nasjonal dato for avvikling. Her er det ikke mulig å endre dato. De andre eksamensformene har lokale datoer. Her er det teoretisk mulig å endre dato, men vi har valgt å behandle alle privatister likt, sier fylkesdirektør for utdanning Vegard Iversen

Unntak i Rogaland og Viken

Ifølge SSB er de største tettstedene i Norge Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Fredrikstad/Sarpsborg.

Rogaland og Viken ser ut til å peke seg ut som unntak:

– Privatister som er i karantene og ikke får avlagt sin muntlige eksamen prøver vi å løse så langt det lar seg gjøre ved å tilby eksamen i et senere parti denne våren. Vi strekker oss langt for dem som trenger faget for å få vitnemål/studiekompetanse, skriver Ståle Dahl, leder ved Privatistkontoret i Rogaland til VG.

Våren 2020 hadde Rogaland 7500 oppmeldinger til privatisteksamen. Da valgte rundt 600 å ikke møte. Høsten 2020 var det 6000 oppmeldinger med rundt 400 som valgte å trekke seg.

– Jobber med å flytte denne våren

Også Viken, der Fredrikstad og Sarpsborg hører under, sier de strekker seg langt for å tilby eksamen dette semesteret:

– Privatister som allerede har varslet om at de er i karantene i forkant av eksamensdagen for muntlig, muntlig praktisk eller praktisk eksamen forsøker vi å flytte til andre eksamenspartier med ledig kapasitet denne våren. Flere har allerede blitt flyttet til andre eksamenspartier, noen jobbes det med å flytte, sier avdelingsdirektør for forvaltningsutvikling Stein Morten Øen.

Han forsikrer at de også vil fortsette med dette så langt de kan for kandidater som blir syke eller kommer i karantene, men at det blir vanskeligere jo lenger man kommer ut i eksamensperioden fra april til juni.

– Dem vi ikke klarer å finne løsninger for denne våren får slik forskrift til opplæringsloven fastslår, rett til ny eksamensdato. Første mulighet blir høsten 2021, sier Øen.