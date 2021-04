Forvirring om klemme-råd

Helseminister Bent Høie la onsdag frem lettelser i rådene for fullvaksinerte. Men kan egentlig en fullvaksinert gjøre noe nå, som de ikke hadde lov til før?

Det er det ikke lett å få et klart svar på.

Det har vært knyttet stor spenning til om vaksinerte vil kunne leve med mindre strenge råd og regler enn andre, for eksempel om de kan ha flere på besøk, eller slippe karantene.

Disse spørsmålene har ikke regjeringen svart på – men onsdag kunne likevel Bent Høie (H) presentere en gladnyhet: Det kommer lettelser i rådene for fullvaksinerte. De kan klemme og være nærme både andre fullvaksinerte, og uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.

– Vi har stadig sikrere kunnskap om at vaksine beskytter godt mot å bli alvorlig syk og mot å smitte videre. Den kunnskapen må vi bruke til å lette på tiltak der det er mulig, skrev helseministeren i en pressemelding om endringen samme dag.

Samtidig kaller både Helsedirektoratet og FHI dette en presisering – ikke en endring.

Mener ikke det er en endring

Allerede i februar kom regjeringen med råd til vaksinerte eldre som bor hjemme. De kunne ha nær fysisk kontakt med andre fullvaksinerte, som ved klemming, i tillegg til nærkontakt et begrenset antall uvaksinerte – men ikke flere enn lokale eller nasjonale bestemmelser tilsier. Sykehjemsbeboere fikk lignende råd i tidligere i februar.

På spørsmål om rådene for fullvaksinerte som ble lagt frem på dagens pressekonferanse egentlig er en endring, svarer helsedirektør Bjørn Guldvog.

– Det er en presisering av noe som har vært uttalt for dem som er i sykehjem og institusjoner tidligere. Vi startet med institusjoner og de aller eldste, så har det etter hvert gått nedover i aldersgruppene. Så har det kanskje ikke vært så uttrykkelig kommunisert.

Men ifølge helsedirektøren er det altså ikke egentlig endrede råd, bare råd som ikke har vært kommunisert før:

– Så det er ikke en endring – man har ikke tatt noen ny beslutning rundt disse tingene?

– Jeg oppfatter det ikke sånn. Det er en presisering, sier Helsedirektøren.

Guldvog sier Helsedirektoratet har fått mange spørsmål fra besteforeldre på om de kan klemme barnebarn når de er fullvaksinerte. Og det kan de. Men det kunne de altså gjort før Høie la det frem denne uken.

Disse rådene gjelder for alle fullvaksinerte: Ute blant folk (i det offentlige rom, inkludert offentlig transport): Uendrede råd og regler om avstand, antall, hygieneråd, munnbind etc. Hjemme hos deg selv og i egen bil (i det private rom) Vaksinerte kan ha nær sosial omgang (under 1 meter) med andre vaksinerte (selv om de er i risikogruppen).

Vaksinerte kan ha nær sosial omgang med uvaksinerte som ikke er i risikogruppen.

Vaksinerte bør fortsatt holde god avstand (minst 1 meter) til uvaksinerte i risikogruppen som de ikke bor med. Vis mer

FHI: En presisering

Avdelingsdirektør Line Vold i FHI sier også at det har kommet stadig flere spørsmål til FHI om dette når flere har blitt fullvaksinerte – og at det derfor var viktig å komme med en presisering.

– Har man gjort noe feil tidligere? Hvis man har klemt andre vaksinerte for eksempel?

– Jeg vet ikke om det blir helt riktig å si at noen har gjort noe feil, det har ikke eksistert konkrete råd om dette som gjelder alle fullvaksinerte tidligere, sier hun.

På spørsmål om det er noen ny kunnskap som gjør at FHI nå mener det er greit at vaksinerte i alle aldre kan klemme hverandre – ikke bare eldre og personer på sykehjem, svarer Vold:

– Det er først og fremst økende etterspørsel etter råd om dette som har gjort at vi har kommet med råd nå, men sett over litt tid er det klart at vi vet mer om for eksempel smittsomhet etter vaksinering nå enn vi gjorde tidligere.

Høie: Nye råd

På spørsmål om dette er mer en presisering av råd enn en lettelse, svarer helseminister Bent Høie at det er en lettelse i rådene. Han sier det stemmer at det tidligere har kommet råd for sykehjemsbeboere og eldre hjemmeboende.

– Så har det hengt litt i luften hva gjelder for alle andre. Det har ikke vært klargjort før nå, sier han til VG.

– Er det en klargjøring da eller?

– Nei, det er nye råd.

– Så man har ikke egentlig kunnet klemme en annen vaksinert frem til nå hvis man er vaksinert selv (og ikke er på sykehjem eller eldre)?

– Vi har i alle fall ikke gitt noe råd om det, sier Høie, og legger til:

– Men nå vet vi heldigvis så mye om vaksinenes beskyttelse at ikke det er et problem om man har gjort det.

Det er satt over 1,5 millioner vaksinedoser i Norge til nå. På spørsmål om hvorfor regjeringen ikke har sagt mer om råd til andre fullvaksinerte før, svarer Høie at regjeringen fikk en avklaring fra FHI og Helsedirektoratet om dette tirsdag kveld.

– Hadde dere gitt et oppdrag om det?

– De har jo pågående oppdrag om dette, men dette var ikke et oppdrag som de hadde svart ut. De sa at de var kommet frem til at dette

var nå greit, og da sa vi at da er det viktig å fortelle det.

Andre lettelser må vente

Men fullvaksinerte må altså fortsatt forholde holde avstand til andre og hverandre ute. De slipper ikke karantenehotell hvis de har vært på reise, og hjemme gjelder fortsatt rådet om at man kan ha maksimalt fem personer på besøk.

– Hvordan kan du ha så mange nærkontakter du vil, hvis du ikke kan ha mer besøk enn andre og ikke kan oppføre deg annerledes ute?

– Det er ikke begrensninger i hvor mange du kan klemme på, for eksempel. Du kan klemme alle gjestene så sant de ikke er uvaksinerte i risikogruppen, ser Høie.

Iblant annet Sverige kan vaksinerte møte flere mennesker. Regjeringen har ikke konkludert om hvorvidt vaksinerte i Nore skal kunne være sammen med flere, eller ha flere på besøk.

– Jeg tror det er mange som skulle ønske seg flere avklaringer. Men du må nesten spørre FHI om hvorfor de gjør en annen vurdering enn sine kolleger i Sverige, sier Høie om det.

– Hvorfor har ikke dere kommet med flere lettelser for vaksinerte – det er tross alt dere som bestemmer?

– Vi må basere oss på faglige råd, og vi har bedt om faglige råd om dette.