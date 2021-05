IKKE TILFREDS: Rødt-leder Bjørnar Moxnes, Aps Dag Terje Andersen og Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad kritiserer hemmeligholdet i Frode Berg-saken. Foto: NTB

AP og SV: Ine Eriksen Søreide håndterte Frode Berg-saken «sterkt kritikkverdig»

Ap og SV mener at Forsvarsdepartementets håndtering av Frode Berg-saken under statsråd Ine Eriksen Søreide (H) var «sterkt kritikkverdig». Men partiene får ikke lov å begrunne dette fordi saken ellers er hemmelig.

Når Stortinget mandag formiddag skal behandle den åpne delen av innstillingen i Frode Berg-saken, vil de to partiene fremme forslag om at Stortinget skal kritisere den tidligere forsvarsministeren med et slikt vedtak.

Men Freddy Andre Øvstegård (SV) kan ikke si hva som konkret er grunnlaget for at de to partiene vil reise sterk kritikk mot Eriksen Søreide.

– Jeg kan bare konstatere at vi i denne saken mener det er forhold som er sterkt kritikkverdig, sier Øvstegård til VG mandag morgen.

– Men det er viktig at vi i Stortinget kan fremme kritikk i det åpne rom når Stortinget finner det nødvendig. Hemmelighold kan ikke indre kritkkk fra å komme fram, legger han til.

Stortinget behandler mandag formiddag først den hemmelige delen av innstillingen, så den åpne delen.

Saksordføreren, eks Frp-representanten Ulf Leirstein (uavhengig) skriver i en SMS vil VG at han vil avvise forslaget fra SV og Ap fordi han «synes forslaget er helt urimelig».

EOS-utvalgets rapport er i sin helhet hemmeligholdt. Men Frode Berg selv har sagt til VG at etter det han har fått vide, reiser EOS-utvalget sterk kritikk mot E-tjenesten i denne saken.

– Det som skjer nå er et historisk tilbakeskritt for den demokratiske kontrollen med de hemmelige tjenestene i Norge, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Mandag behandles den åpne innstillingen fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om Frode Berg-saken.

Samtidig blir selve rapporten hemmeligholdt. Det blir også et sammendrag fra EOS-utvalget, selv om både utvalget og en særskilte komité på Stortinget har bedt om at dette avgraderes og deles med offentligheten.

Men både Forsvarsdepartementet og det borgerlige flertallet på Stortinget har i ettertid sagt nei.

I RUSSLAND: Frode Berg satt fengslet i Moskva i 711 dager. Foto: Arthur Bondar

Derfor er alt dette hemmelig:

Rapporten

Innstillingen

Forslagene

Debatten

Tidspunkt for møtet

Sted for møtet

Avstemningen

Vedtakene

Referatet

Det provoserer politikere i Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt.

– For å skjerme regjeringen

– Jeg tror det er for å slippe å ta ansvar for en skandale, og at det handler mer om bekvemmelighetshensyn enn rikets sikkerhet, sier Moxnes.

Det samme mener Ap-politiker Dag Terje Andersen, som leder både kontroll- og konstitusjonskomiteen og den særskilte komiteen for denne saken på Stortinget.

Medlemmene i sistnevnte komité har sett både rapporten og sammendraget.

LEDER ARBEIDET: Dag Terje Andersen (Ap) er sjefen i den særskilte komiteen. Her på møte i kjelleren på Stortinget i mars. Foto: Tore Kristiansen

– Min vurdering er at det er mer for å skjerme regjeringen enn for å skjerme sikkerhetspolitisk viktig informasjon. Jeg oppfatter hemmeligholdet av sammendraget som først og fremst politisk bekvemmelighet, sier Andersen.

Han mener likevel at det offentligheten får se, også er viktig:

– Det som er viktig med den åpne innstillingen, er at den samlede komiteen gir sin fulle støtte til EOS-utvalgets konklusjon.

Andersen understreker at han ikke kan si om det innebærer kritikk eller ikke.

Sp: – Oppsiktsvekkende

Marit Arnstad, parlamentarisk leder i Senterpartiet, mener saken er svært uheldig. Hun satt på Stortinget i 1996, da EOS-utvalget ble opprettet.

SKEPTISK: Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad. Her sammen med partileder Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Tore Kristiansen

– EOS-utvalget er vårt eget kontrollorgan, og det er sjelden at de ber om noe. Når de kommer med en anmodning om å offentliggjøre et sammendrag, så våger vi ikke å gjøre det. Det er ganske oppsiktsvekkende at et meget knapt flertall velger å tvinge gjennom et hemmelighold, sier Arnstad til VG.

SV: Ville ikke skadet landet

Freddy Øvstegård (SV) er skuffet over hemmeligholdet. Han sitter i den særskilte komiteen som har sett rapporten og sammendraget.

– Det helt unødvendig strenge hemmeligholdet i denne saken vanskeliggjør Stortingets kontroll med de hemmelige tjenestene. Det er åpenbart at det er av beleilighetshensyn, og ikke av sikkerhetshensyn, sier han til VG.

UNØDVENDIG STRENGT: Freddy Øvstegård (SV) sitter i den særskilte komiteen, og mener at sammendraget burde bli offentliggjort. Her på møte i kjelleren på Stortinget i mars. Foto: Tore Kristiansen

– Hva mener du med beleilighetshensyn?

– Jeg kan jo ikke si så mye mer enn det, for alt i denne saken er hemmeligstemplet og mørklagt. Men jeg mener virkelig at EOS-utvalget hadde rett i at dette kunne blitt offentliggjort uten at det ville skadet landet.

Hemmeligholdet kan hindre en nødvendig opprydning, mener Rødt-leder Moxnes.

– Det man oppnår med å legge lokk på dette, er først og fremst at vi ikke får en åpen debatt om hvem som har ansvaret for denne skandalen. Vi tror i hvert fall ikke at Norge blir noe tryggere av at en skandale feies under teppet og at ansvarlige for det slipper å få kritikk.

VIL HA OFFENTLIGHET: MDG-nestleder Arild Hermstad. Foto: Hanna Kristin Hjardar

MDG: Bare litt tåkelegging

MDG-nestleder Arild Hermstad mener at sammendraget bør offentliggjøres av hensyn til både Frode Berg og offentligheten.

– Vi mener det kan gjøres på en måte som ikke skader de hemmelige tjenestene, for det er ingen av oss interesserte i.

– Hvorfor er regjeringen og de borgerlige uenige da?

– Det er vanskelig å si. Jeg har ikke lest rapporten, så jeg kan ikke si noe om det heller. Men det kan være de ser seg tjent med at dette forblir hemmelig. Sånn som vi har vurdert saken, mener vi at de burde åpnet dette opp. Det mye tåkelegging rundt de hemmelige tjenestene, og det skal det jo også være, men ikke unødig mye.

VIL IKKE HA OFFENTLIGHET: Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H), her sammen med statsminister Erna Solberg (H). Foto: Terje Bringedal

Bakke-Jensen: – En selvmotsigelse

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) svarer VG på e-post via Forsvarsdepartementets pressekontakt.

Han understreker at både EOS-utvalgets rapport og sammendraget er gradert hemmelig.

– Det betyr at det kan få alvorlige skadefølger for nasjonale sikkerhetsinteresser dersom informasjonen gjøres kjent for uvedkommende, skriver han.

– Graderingen i denne saken har sammenheng med at vi som norske myndigheter hverken bekrefter eller avkrefter om det finner eller har funnet sted konkrete etterretningsoperasjoner i utlandet.

– Opposisjonspolitikerne mener at hemmeligholdet skjermer regjeringen, ikke Norges sikkerhet. Stemmer det?

– Jeg forstår ønsket om åpenhet rundt EOS-utvalgets konklusjoner. Vi kan ikke ha en åpen kontroll med en hemmelig tjeneste, slik jeg registrerer at noen tar til orde for. Det er en selvmotsigelse.

– Svekker hemmeligholdet tilliten til de hemmelige tjenestene?

– Det at slike saker ikke kan bli diskutert i offentligheten betyr ikke at E-tjenesten ikke blir kontrollert. EOS-utvalget har full tilgang til nødvendig informasjon, og Stortinget er satt i stand til å gjennomføre en fullverdig parlamentarisk behandling av utvalgets vurderinger og konklusjoner, samtidig som sikkerhetslovens krav etterleves, skriver han.

