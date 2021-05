REKRUTTERINGSKRISE: KS beskriver store problemer med legerekrutteringen i kommunene. Foto: Fredrik Solstad

KS: 600.000 har byttet fastlege mot sin vilje

KS legger idag fram en rapport som viser at 600.000 innbyggere ufrivillig måtte bytte fastlege i fjor. 100.000 mennesker har ikke fastlege fordi det ikke finnes ledige kapasitet. Kommunensektorens organisasjon beskriver fastlegesituasjonen som alvorlig.

Av Anne Stine Sæther

2021-05

– Fastlegeordningen er i ferd med å kollapse ute i kommunene. Det er en alvorlig situasjon. Det er nesten bare Oslo som ikke sliter med rekrutteringen, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram.

KS krever handling fra helseministeren:

- Vi krever en tilleggsbevilgning på 500–700 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022. Den bør følges opp med en opptrappingsplan for ytterligere tiltak i årene framover. Vi mener også at vi må se på utdanningsløpene, sier Gram.

KREVER HANDLING: KS-leder Bjørn-Arild Gram. Foto: MATTIS SANDBLAD

– Kommunen kutter i alt

Han mener kommunene trenger større frihet for å kunne ta organisatoriske grep: Tradisjonelt har fastlegene vært privatpraktiserende leger som har drevet sin egen, private bedrift. Den driftsmodellen ønsker ikke nødvendigvis alle unge, nyutdannede leger.

– I kommunene ansettes nå fastleger i faste, kommunale stillinger. For å få det til, kuttes det i alt mulig annet. Det har jeg selv opplevd fra min kommune Steinkjer. Der er det de siste årene nylig ansatt syv leger i kommunale stillinger. Ingen søkte på å drive legekontoret som privat næringsdrift, sier Gram.

– Hva kutter kommunene for å finansiere fastlegedriften?

– De kutter i alt mulig annet. Skal man spare, kuttes det ofte i kultur og næring. Kommunene prøver å skjerme tjenester i oppvekst- og helse- og omsorgssektoren, men de kommer heller ikke unna kutt i de sektorene, sier Gram.

Fastlegeordning i 20 år

Fastlegeordningen har eksistert siden 2001. Da fikk hver innbygger en fast allmennlege å forholde seg til i sin kommune. Ordningen har vært ansett som svært vellykket både for innbyggerne, og for andre deler av helsevesenet. Fastlegen har fungert som en portvokter inn mot spesialisthelsetjenesten og sørget for behandling på riktig nivå.

I 2017 dokumenterte VG at rekrutteringen av fastleger var vanskelig i mange kommuner. Det var fem å etter innføringen av samhandlingsreformen som overfører oppgaver fra sykehusene til kommunene tidligere i pasientforløpet.

Kjemper om legene

En ny fastlegekartlegging fra 2021, viser at det er blitt enda vanskeligere å rekruttere leger i kommuner over hele Norge. Bare 57 av landets 356 kommuner meldte om greie rekrutteringsprosesser. 83 kommuner meldte om store problemer med å skaffe innbyggerne fastlege.

En av dem var Tromsø. Der kalte fastlege Ingrid Schjelderup Berntsen jobben som en ekstremvariant av tidsklemme. For et halvt år siden streiket hun. Fastlegene i Tromsø jobber i gjennomsnitt 56 timer i uken. Det tilsvarer mer enn syv vanlige arbeidsdager per uke.

I mai sto 5000 innbyggere i byen uten fastlege. For å hindre at krisen eskalerte ytterligere i Tromsø, bestemte ledelsen seg for å bla opp 100 millioner kroner i løpet av de neste fire årene.

SLUTTET: Fastlege Ane Emaus i Alta er en av fastlegene som har gått over i en annen legestilling de siste årene. Foto: Fredrik Solstad

Bekymret statsråd

Helseminister Bent Høie sa da til VG:

– Jeg synes det er bekymringsfullt, og vi er svært oppmerksomme på problemet med å rekruttere og beholde fastleger. Legene selv oppgir mange ulike årsaker til frafallet: Arbeidsoppgavene er blitt mange og arbeidsdagene lange. Mange steder er det små fagmiljøer, og det kan være krevende å etablere seg som selvstendig næringsdrivende, skriver Høie i en e-post til VG.

Undersøkelsen ble delvis gjennomført av Legeforeningen og fullført av VG. Flere kommunale ledere beskrev overfor VG hvordan kommunene overbyr hverandre for å lande ansettelser av fastleger.

KS anslår i rapporten som er utarbeidet av Ipsos, KS FOU og Samfunnsøkonomisk analyse, at kommunene i 2019 hadde mer enn en halv milliard kroner i ekstra utgifter til fastlegeordningen.

Utfordringer knyttet til rekruttering av fastleger har medført en rekke utredninger. I 2020 lanserte Helsedepartmentet en handlingsplan for allmennlegetjenesten. Sentralt er 17 tiltak som departementet mener vil styrke fastlegeordningen og gjøre det enklere å rekruttere.

HAR EN PLAN: I 2020 lanserte helseminister Bent Høie en handlingsplan for allmennlegetjenesten. Foto: Terje Pedersen

– Handlingsplan ikke nok

KS-leder Bjørn-Arild Gram mener situasjonen er så alvorlig at regjeringens handlingsplan lagt fra er nok.

– Dette er alvorlig for pasienttilbudet og det er veldig krevende for kommuneøkonomien å gi folk et fastlege tilbud. Kommunene trår til med kompenserende tiltak og gir særskilte ordninger for å kompenserer for at de mangler privatpraktiserende leger. Vi beregnet at den årlige subsidieringen i 2019 kostet kommunene en halv milliard kroner. I 2020 ble det brukt enda mer.

KS-lederen mener regjeringens handlingsplan inneholder mange viktige tiltak, men at tiltakene ikke er nok.

– Det tar likevel for lang tid. Markedet har kollapset. Staten må inn med mer penger for å redde fastlegeordningen, sier Gram.

Høie vil gi planen tid

15.mai sa helseminister Bent Høie til VG:

– Vi la fram en handlingsplan for allmennlegetjenesten i mai i fjor. Dette er en forpliktende opptrappingsplan som innebærer at regjeringen fram til 2024 vil fremme forslag om å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 milliarder kroner sammenlignet med 2020.

Høie sa da at han mener det må gis mer tid til at denne planen får virke før man kan si noe om effekten av den.