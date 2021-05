I UTAKT: Forhandlingsleder Steffen Handal (til venstre) fra Unio fotografert sammen med motparten, forhandlingsleder Tor Arne Gangsø fra Kommunesektorens organisasjon (KS) i en trapp ved Nationaltheatret stasjon en stund før streiken var et faktum. Foto: Vidar Ruud, NTB

Streikesjef Handal: Alle elever har rett på vitnemål tross streik

Forhandlingsleder Steffen Handal er hovedansvarlig for at lærerne er tatt ut i streik. Hans melding til elever som frykter manglende standpunktvurdering, er at det har de rett på.

Publisert: Nå nettopp

– Alle elever har rett på et vitnemål. Slik vil det være også uavhengig av denne streiken. Vi streiker, men håper det vil ødelegge minst mulig av elevenes skolegang ut dette skoleåret, sier Steffen Handal i et intervju med VG etter å ha hvilt ut litt etter forhandlingene natt til torsdag.

Han er preget av alvor. For bare noen timer siden har han sammen med Sykepleierforbundet sendt 7000 medlemmer ut i streik.

TREFFER ELEVENE: – Vi er fullstendig klar over at vi treffer elevene med streiken på et ugunstig tidspunkt, vedgår Steffen Handal. Foto: Terje Pedersen, NTB

Og streiken vil få negative konsekvenser. Det er noe av poenget med streikevåpenet i arbeidslivet. Men:

– Hvor ansvarlig er det å påføre elever, skoler, barnehager og foreldre enda større belastninger med en streik i det mest krevende året i manns minne?

– Det har vært ekstra krevende. Vi er fullstendig klar over at vi treffer elevene med streiken på et ugunstig tidspunkt. Men arbeidsgiversiden kunne løst dette ved å være mer ansvarlig og ta innover seg den vanskelige situasjonen lærere står i med hensyn til manglende rekruttering og lønnsutvikling, svarer Handal.

BEKYMRET: Edvard Botterli Udnæs er påtroppende leder for Elevorganisasjonen. Han støtter lærerstreiken, men er litt uroet for om alle elever får vitnemål og standpunktvurdering for siste halvår. Foto: Elevorganisasjonen

Edvard Botterli Udnæs og Elevorganisasjonen, støtter streiken, men har en viss bekymring for om streikerammede skoler kan gi standpunktvurdering for siste halvår.

Satser på sluttvurdering

– Elevene har uansett krav på vitnemål eller kompetansebevis. Men vi er litt redd for at vurderingen til jul kan bli brukt som vitnemål. Derfor håper vi lærernes krav blir innfridd, og at streiken tar slutt i tide før sluttvurderingen for dette skoleåret finner sted, sier Udnæs til VG. Elevorganisasjonen representerer samtlige elever i videregående skole.

– Utdanningsforbundet har svært god økonomi. Dere vil kunne streike lenge, Handal?

– Vi i Unio er forberedt på alt. Det er for tidlig å si hvor langvarig streiken blir, men det er riktig at både Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet er sterke forbund, ja.

Frontfagsmodellen Opplegget for lønnsforhandlingene bygger på at lønnsveksten må tilpasses det konkurranseutsatt sektor over tid kan leve med.

Dette ivaretas ved at avtaleområder med stort innslag av konkurranseutsatte virksomheter forhandler først, i praksis bl.a. Fellesforbundet i LO og NHO/Norsk Industri som motpart, og dette kalles "frontfaget".

Resultatet herfra virker som en norm for andre avtaleområder og forhandlinger.

Systemet med frontfag og koordinering utgjør frontfagsmodellen.

(Kilde: NHO) Vis mer

– Dere vil sprenge frontfagsmodellen i arbeidslivet med kravene deres?

– Nei, det var fullt mulig å finne løsning uten å gå utenom frontfagsmodellen.

– Vil en streik egentlig føre til at dere får mer på lønnskontoen enn ved å godta KS siste tilbud?

– Det er det altfor tidlig å si. Nå gjennomfører vi denne konflikten, så må vi se an utviklingen, svarer Handal som ikke vil gå inn på hva de konkrete kravene var som Kommunesektorens organisasjon (KS) ikke kunne gå med på.

Han vil ennå ikke svare på hvor omfattende det andre streikeuttaket blir – og når det kommer.

Handal er ikke imponert over motpartens opptreden i prosessen frem til konflikten var et faktum – og riksmegleren hadde gjort sitt natt til torsdag.

– Jeg er overrasket over en arbeidsgiver som så til de grader nekter å ta innover seg utfordringene samfunnet har med rekruttering av lærere og sykepleiere. I stedet blir vi møtt av en motpart som mest er opptatt av teknikk og taktikk, beklager Steffen Handal.

Hans motpart, forhandlingsleder i KS, Tor Arne Gangsø, mener det er Handal og hans medlemmer som nå må ta ansvaret for hvordan streiken rammer.

– Vi mener at vi la frem et godt tilbud til alle, med en ramme på 2,8 prosent. At streiken rammer en tredjebart, som barn og unge, må Unio ta ansvar for, sier Gangsø.

ARBEIDSGIVEREN: Forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i KS. Foto: Vidar Ruud, NTB

– Deres krav umulige å innfri

Han mener løsningen KS la frem vil sikre kjøpekraften for kommunalt ansatte.

– Unio takket nei til dette og velger å gå til streik i en krevende situasjon for landet. Deres krav var umulige å innfri, sier forhandlingsleder Tor Arne Gangsø i KS til VG.

Han fortsetter:

– Unio hadde en forventning om en økonomisk ramme som lå utover det som alle andre har fått og ville fått i landet vårt. I tillegg var profilen, hvordan lønnsmidlene skulle brukes, veldig avvikende fra andre i kommunal sektor, sier Gangsø.