Omfattende utbrudd i Hammerfest: − Nå er det alvor!

Hammerfest kommune har testet over 100 siden torsdag og venter flere positive svar i det mest omfattende utbruddet så langt i pandemien.

Av Ingvill Dybfest Dahl

Hammerfest kommune varslet torsdag kveld at de på grunn av den svært uoversiktlige situasjonen stenger ned samfunnet fra og med fredag.

På en pressekonferanse fredag formiddag, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss at det fortsatt er ni smittede i kommunen, men at de har testet rundt 100 siden torsdag og venter flere positive tester gjennom dagen.

– Nå er det alvor, sier ordføreren.

De anbefaler munnbind, og anbefaler ingen å reise ut av kommunen.

Se alle tiltakene i faktaboksen:

Disse tiltakene innføres fra fredag 21. mai: Stenge ned samfunnet. Det vil si at alle skoler og barnehager holder stengt fredag. Det vil bli én åpen skole og barnehage for samfunnskritisk personell.

Helse og omsorg går over til rødt nivå. Institusjonene stenges for besøk. Ved besøk til omsorgsavdelinger bes vi om at det vises hensyn. Dagavdeling stenges. Alle støttekontakt og treningstilbud stoppes. Nødvendig ergo- og fysioterapi opprettholdes etter individuell vurdering. Legetimer gis i hovedsak på video.

Fritid: Idrettshaller stenges. Heller ikke uteanlegg vil kunne brukes, hverken til organisert trening eller konkurranse. Svømmehaller stenges. Treningssenter stenges.

Butikker og varehus vil være stengt. Matbutikkene vil være åpne.

Serveringssteder skal holde stengt, men take away er lov.

Tros- og livssynshus stenges. Begravelser kan holdes.

Alle andre fritidsaktiviteter og fasiliteter må holde stengt, som bibliotek, kino, bowlinghall og andre underholdningssteder.

Kommunen anmoder de som kan om å ha hjemmekontor. Kilde: Hammerfest kommune Vis mer

Ordføreren sier fredag at de mistenker at smitten kan spores til en større ansamling 8. mai der flere unge mennesker var samlet.

– Vi er kjent med at flere var samlet på et utested der tilreisende fra andre kommuner også var. Der mistenker vi at smitten kommer fra, men vi må fortsatt finne smittekilden, sier hun.

På spørsmål om smitte fra private fester, svarer Næss:

– Det er dessverre et eksempel vi har sett andre steder i landet vi nå ser i Hammerfest. Vi ser det smitter utrolig fort når man ikke følger anbefalingen om maksimalt fem samlet i private hjem.

Det skal sirkulere en video fra en privat fest i Hammerfest, og ordføreren blir spurt om det er aktuelt å politianmelde.

– Vi har dialog med politiet, men kommunen konsentrerer seg om smittesporing og å få oversikt over situasjonen, sier Næss.

STRENGE TILTAK: Hammerfest i Finnmark, her i desember 2020. Foto: Sven Arne Buggeland, VG

I førte omgang varer de inngripende tiltakene til tirsdag 25. mai, da formannskapet kan bestemme om de eventuelt skal forlenges.

– 400 har tatt kontakt så langt. Dette er nok det største utbruddet vi har måtet stå i så langt. Det er rundt 50 som har symptomer vi er kjent med per nå, og det har spredd seg til Alta og Karasjok, sier ordføreren.

Torsdag var det registrert totalt ni positive prøver, og kommunen mistenkte da at smitten går tilbake til helgen 8. og 9. mai. Hammerfest kommune er allerede kjent med at rundt 50 personer har symptomer, men det kan dreie seg om flere.

– Vi står i en situasjon som er svært alvorlig. Vi har ikke kontroll. Og vi forventer at dette kan bli det største utbruddet vi som kommune har måttet håndtere, sa ordfører Marianne Sivertsen Næss på pressekonferansen torsdag kveld.

INNGRIPENDE: Hammerfest kommune skal i løpet av helgen finne ut hvor lange tiltakene skal vare. Foto: Sven Arne Buggeland, VG

Hun uttrykte også skuffelse siden de er kjent med at grensen med maksimalt fem anbefalte gjester i eget hjem var overskredet «ganske mange ganger».

Smittesporerne vet at en kvinne i 20-årene har testet positivt for corona etter å ha fått symptomer 17. mai. To dager tidligere, lørdag 15. mai, skal hun har vært på et utested og senere hatt nachspiel – men de tror altså at smitten kan stamme fra enda lenger tilbake i tid.

Torsdag kveld var 200 definert som nærkontakter fra utestedet eller den private festen, og ordføreren forventet det dobbelte.