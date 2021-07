OMKOMMET: To kvinner er omkommet etter lynnedslag på Melshornet i Hareid kommune søndag. Her flyr redningshelikopteret over fjellet. Foto: OLE-OTTAR K. HØGSTAVOLL, Vikebladet Vestposten

To kvinner omkommet etter lynnedslag

To kvinner mistet livet søndag etter lynnedslag på fjellet Melshornet i Hareid kommune i Møre og Romsdal. En tredje er hardt skadet. – Dypt tragisk, sier ordfører.

Hovedredningssentralen opplyste til VG klokken 19.20 at to kvinner omkom, og at en tredje kvinne ble fraktet i sikkerhet etter å ha blitt truffet av lynet på fjellet Melshornet i Hareid kommune på Sunnmøre.

Den tredje kvinnen skal være hardt skadet og ble fraktet til Ålesund sykehus.

Ifølge operasjonsleder Borge Amdam var kvinnene «så å si» på toppen da de ble truffet av lynet. Han sier videre at politiet må komme tilbake med mer om hendelsesforløpet.

Ordføreren i Hareid kommune sier at de har satt krisestab, og håndterer situasjonen.

– Det er dypt tragisk, sier Bernt Brandal.

ORDFØRER: Bernt Brandal. Foto: MARIUS SIMENSEN, VG

– Fryktet de var omkomne

På en pressekonferanse søndag kveld opplyste politiet at både den ene omkomne og den skadede kvinnen ble hentet ut av luftambulanse. Like etter hentet redningshelikopteret ut den andre omkomne kvinnen

– Det var veldig krevende værforhold, så helikopteret måtte bruke litt tid på å vurdere forholdene før man kunne fly inn. Det går på egen sikkerhet for mannskapet når det er lynaktivitet i området, sier vakthavende redningsleder i Hovedredningssentralen, Børge Galta.

De tre kvinnene var i samme turfølge, men politiet ønsker ikke å kommentere nærmere hvilken relasjon de tre hadde til hverandre eller alder på dem, av hensyn til de pårørende.

I videoen under kan man se uværet i området søndag ettermiddag:

– Intense forhold

De nærmeste pårørende er varslet, men politiet jobber fremdeles med å varsle flere pårørende.

– Hun som meldte fra fryktet at de som var med henne var omkommet. Det viste de seg å være, sa operasjonsleder Borge Amdam på pressekonferansen søndag kveld.

Ifølge Sunnmørsposten var ikke de tre kvinnene fra Hareid.

Han fortalte også om forholdene under redningsaksjonen.

– Det er ganske uvanlig at det er så intenst torden og lynvær her på Sunnmøre. Men nå gikk det veldig tragisk, sa operasjonslederen.

Han la til:

– Vi er ikke vant til å håndtere så intense forhold.

NEDSLAG: Lynnedslag i området ved Melshornet en stund etter at politiet fikk melding om hendelsen. Foto: Arild Lillebø

Bildet over ble tatt av Arild Lillebø klokken 17.56, en liten stund etter at politiet fikk melding om hendelsen. Lillebø tok bildet fra sitt hus i Ulsteinvik sentrum. Bildet viser området hvor lynnedslaget skjedde, med Melshornet rett bak fjellet i forgrunnen.

– Det var skyfritt og fint, så skyet det til rundt klokken 17. Da var det rundt en times tid hvor det høljet ned og var masse lyn og torden. Så ga regnet seg, og det ble blå himmel igjen, sier Lillebø.

TURSTI: Her starter turstien opp på Melshornet. Foto: MARIUS SIMENSEN, VG

Skadet kvinne meldte fra

Hovedredningssentralen opplyste til VG at de fikk melding om hendelsen klokken 17.11 av politiet og AMK Møre og Romsdal, som hadde fått telefon fra en av kvinnene som hadde blitt truffet av lynet.

– Da ble det satt i gang en aksjon, sa redningsinspektør Ståle Jamtli ved 19-tiden.

Bare tyve minutter senere ba politiet alle som er på fjelltur i fylket om å komme seg ned og i trygghet.

– Flere meldinger om nødstilte folk på fjellet. Kraftig tordenvær og regn kommer, skrev de da.

Ifølge NRK fikk politiet melding om hendelsen like etter klokken 17.

Rundt klokken 17.30 var Hovedredningssentralen på stedet og gjorde vurderinger i noen minutter av værforholdene før de fløy inn, opplyser de.

Sokneprest i Hareid Sokn, Lars Hartig-Tangedal, sier at de har lav terskel for å åpne opp kirken for lokalbefolkningen, om det skulle være behov.

– Når noe sånt som dette skjer, vil det berøre de fleste i samfunnet. Tanken om at dette kunne ha skjedd med en av våre egne. Det kan være vanskelig å ikke vite helt konkret nå, men det vil komme informasjon etter hvert, sier Hartig-Tangedal.

Kirken er en del av kommunens kriseteam, og bidrar inn om det trengs, sier soknepresten.

Fikk telefon fra person som var truffet

– Vi har vært involvert i hendelsen. Vi har hatt redningshelikopter inne og brukte også luftambulanse-helikopter.

Det sier redningsinspektør Ståle Jamtli for Hovedredningssentralen Sør-Norge til VG ved 19-tiden.

Han beskriver forholdene i området som vanskelige og påpeker at lynaktiviteten har gitt dem begrensninger.

– Det er begrensningene, så man må avvente verste aktiviteten før man kommer seg inn.

– Udramatisk tur

Melshornet har en høyde over havet på 668 meter. Ifølge Åsmund Steen i Den Norske Turistforening Sunnmøre er turen opp på toppen en vanlig fjelltur å gå for folk i nærområdet.

– Det er en udramatisk tur som tar mellom en og to timer opp, og som har fantastisk utsikt. Det er nok mest lokale fra området som går der, men tilreiste kan nok også ta turen fordi det er en så fin plass, sier han til VG.

Ifølge NTB er det et fjell med flott panoramautsikt. Mot vest kan en se Ulstein og øyene i Herøy, i nord Breisundet og Nordøyene, mot øst kan en se Storfjorden og Ørskog, mens i sør ser man Vardalsfjella og Sunnmørsalpene.

– Det er kjempeleit og veldig tragisk. Det er jo ikke så mange år siden det skjedde sist, sier Steen.

Det er foreløpig usikkert hvor på fjellet de tre personene befant seg da lynet slo ned og traff dem. Foto: MARIUS SIMENSEN, VG

Tusenvis av lynnedslag landet rundt

Ved 16.50-tiden søndag er det rapportert rundt 14.000 lynnedslag de siste seks timene.

Ifølge lynradar-tjenesten til Meteorologisk institutt er det rapportert 133 lynnedslag i området rundt Melshornet de siste seks timene.

Under politiets pressekonferanse kom operasjonsleder Amdam inn på nettopp værmeldingen.

– Det var meldt vær som kunne komme – lyn og torden. Da bør en ikke være på fjelltoppen. Men det kom veldig raskt, og folk blir overrasket over at det blir så intense forhold, sier Amdam.

Hovedredningssentralen Sør-Norge skriver på Twitter at oppfordringen fra politiet i Møre og Romsdal også gjelder fylkene Vestland og Trøndelag.

– Mange redningsaksjoner på grunn av utfordringer med lyn og styrtregn, skrev de.