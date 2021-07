Sandra Kablar og familien før flyet ble kansellert Foto: Privat

Måtte stå i testkø med ankomne fra utlandet

Istedenfor å kunne returnere til ankomsthallen for å booke om et kansellert fly, måtte Sandra Kablar og familien stille seg i coronatestkø på Gardermoen. – Utrolig ubehagelig.

Av Kaia Hauge Nustad

– Det har vært en helt forferdelig dag, sier Sandra Kablar på telefon fra Gardermoen.

Kablar og familien skulle etter planen sette seg på et fly til Frankrike torsdag ettermiddag, hvor ferden skulle gå videre til den endelig destinasjonen, Karibien.

Sendt i coronatestkø

Da flyet til Frankrike ble innstilt, fikk Kablar og familien beskjed om å hente bagasjen sin. Derfra skulle familien returnere til ankomsthallen for å få hjelp til å booke om flyet.

Problemene startet etter at bagasjen var hentet.

Istedenfor å kunne returene til ankomsthallen, ble familien sendt til corona-teststasjonen på Gardermoen. I køen ble de stående sammen andre reisende som nettopp hadde ankommet Gardermoen fra utlandet.

Selv om de aldri hadde forlatt flyplassen.

Kablar er fullvaksinert, og hadde i forkant av reisen tatt en PCR-test. Hun hadde dokumentasjon for begge deler.

Protestene fra Kablar da familien havnet i testkøen førte ikke frem.

– Jeg prøvde å forklare at det hele var en stor feil. Jeg er fullvaksinert og har tatt en PCR-test, og vi hadde aldri forlatt flyplassen. Men jeg fikk beskjed om at det var likt for alle.

Foto: Torstein Bøe

Truet med vektere

– Det var utrolig ubehagelig å stå der med mennesker som hadde vært utenlands. Vi kunne ikke vite hvor de hadde vært og om noen var smittet. Men det verste var å føle seg svekket som menneske. Det eneste jeg fikk beskjed om var å ikke stille flere spørsmål, og at jeg måtte roe meg ned.

Kablar hevder de ansatte på teststasjonen til slutt truet med å tilkalle vektere hvis hun ikke roet seg.

Hun er svært frustrert etter hendelsen.

– Hva er vitsen med å være fullvaksinert, betale for en PCR-test og ha all dokumentasjon i orden hvis det uansett ikke spiller noen rolle?

Etter en time ble familien, sammen med andre reisende som også skulle vært på det kansellerte flyet til Frankrike, sluppet ut av køen.

Avinor – Beklagelig

Pressesjef i Avinor, Guri Høeg Ulverud er kjent med situasjonen da VG tar kontakt. I en e-post til VG skriver Ulverud:

– Dersom man har «kommet inn» på utland må man strengt tatt gjennom grensekontroll og ankomsthall utland for å komme «inn» i Norge igjen. Man kan da få en lapp fra Grensepolitiet som sier du er fritatt fra test. Dersom du ikke har det, blir du sendt i testkø, vekterne som følger folk kan ikke vite hvor du kommer fra. Så her har det åpenbart skjedd en del misforståelser, men vanskelig å si nøyaktig hvor og hva som har skjedd. Vi kommer til å følge opp dette i dialog med de andre partene, for å sikre at rutinene gås opp på nytt. På vegne av teamet på flyplassen beklager Avinor i de ulempene dette medførte for de reisende»