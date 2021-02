SKYBERT-SETE: Det midterste setet på denne treseteren fikk ikke noe setenummer. Foto: Øyvind Engan

Glemte å telle setet i midten – nå retter Vy opp NSB-tabbe

Her er en ting som beviselig fungerer bedre hos nye Vy enn hos gamle NSB: telling av seter.

For da gamle NSB tok imot de nye Flirt-togsettene fra 2015, oppdaget de at noen av sitteplassene rett og slett var uteglemt da vognene ble merket med setenumre.

To ellers utmerkede treseters-rader i hvert av togsettene hadde bare fått to setenumre hver.

I disse dager blir Flirt-togene kledd om fra rødt NSB-design til grønt Vy-design, og da blir det endelig rettferd å få for de uteglemte setene:

NÅ TELTE HAN DEG OGSÅ! Bedre sent enn aldri – etter fem år har endelig setet i midten også fått sitt eget setenummer, 138B. Foto: Øyvind Engan

I den nye, grønne stripen på bagasjehyllene er det ene setenummeret delt opp i A og B, slik at alle tre setene omsider har fått sin anerkjennelse fra storsamfunnet.

Det er Norsk Jernbaneklubbs medlemsblad På Sporet som melder om telle-trøbbelet.

– Ble oversett

Hos Norske tog, selskapet som formelt eier togene, har materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen nøstet opp i historien:

– Bakgrunnen for feilen er at behovet for å ha nummer på rullestolplassene ble oversett i designperioden/produksjonsperioden, forklarer Abrahamsen.

– På tidspunktet dette ble oppdaget, fant ikke prosjektet det hensiktsmessig å kreve at allerede produserte bagasjehyller for mer enn halve toget måtte endres, legger han til.

B-LØSNING: Togeier-selskapet Norske tog nøyde seg med å dele opp det ene setenummeret i A og B. Foto: Øyvind Engan

De såkalte Flirt-togene ble levert til NSB fra 2015. Høsten 2016 ble de overtatt av det nye selskapet Norske tog, som leier ut togene igjen til selskapene som kjører tog på norske skinner – blant annet Vy.

– Ingen betydning

Flirt-togene finnes i flere versjoner. Tellefeilen finner du i togsettene som kalles type 75, som har fem seter i bredden og er beregnet på lokalstrekninger.

Her er det uansett ikke aktuelt med plassreservering, så numrene på setene har ingen betydning for oss passasjerer.

Og det er også forklaringen på hvorfor det uteglemte setet bare har fått en bokstav, og ikke et helt eget nummer, når rettferdigheten først skulle skje.

– Den reelle bruken av setenummer på disse togene er å kunne dokumentere vedlikeholdshistorikken. En endring av nummer vil da også påvirke historikken. Derfor er en innføring av A og B en god løsning i forholdet til behovet, forklarer Abrahamsen.

GAMMEL FLIRT: NSB-design. Foto: Øyvind Engan

Flirt finnes også i en langdistanse-variant med fire romsligere seter i bredden. Her kan det være aktuelt med plassreservering, men her har heldigvis alle setene hatt eget nummer helt fra start.

Og for spesielt interesserte: Flirt finnes også i en kombi-variant der noen av vognene har fire og noen fem seter i bredden, slik at de beste setene går til heldiggrisene som er først ute. Disse togene kjører først og fremst på Gjøvikbanen og Vossebanen.

Til sammen ruller det 113 togsett av ymse Flirt-typer på norske jernbaner i dag, opplyser Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske tog.

I 2021 og 2022 skal det komme ytterligere 27 togsett.