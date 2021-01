Lisbeth Neraas og Marius Brustad er savnet etter skredet. Foto: Privat

Lisbeth (54) og sønnen Marius (29) er savnet: − Ubeskrivelig vanskelig

Marius Brustad var på besøk hos sin mor Lisbeth Neraas da skredet gikk i Gjerdrum. Begge har vært savnet siden.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Det er den verste tiden i livene deres. Samtidig har de fått masse støtte fra venner og de rundt dem, sier talsperson for familien, Håkon Stavrum til VG.

Familiene til Marius og Lisbeth har gjennom Stavrum kommet med felles erklæring:

Det er en ubeskrivelig vanskelig og smertefull situasjon for familie og venner det vi opplever nå i forbindelse med jordskredet i Gjerdrum. Sønn og bror som sammen med sin mor på en uvirkelig måte er blitt ofre for en hendelse som er utenkelig for oss alle. Vi savner en svært elsket, kjærlig og omsorgsfull mamma søster og datter, samt en energisk, omtenksom og høyt elsket bror. Vi står støtt sammen og er godt ivaretatt av nære venner. En stor takk til alle som har sendt støttende meldinger og varme tanker med stor empati.

Å bli utsatt for dette i sitt eget hjem inne på et byggefelt skal ikke være mulig. Vi håper og ber om at et mirakel eller to skal skje selv om vi også er realistiske. Samtidig vil vi vil takke letemannskapene, kriseteam, politiet/nødetatene og resten av beredskapen for deres innsats, og håper de fortsetter til de savnede blir funnet. Samtidig ønsker vi å sende varme tanker til andre pårørende.

Vi ber om at familien får fred i denne tiden, og at all kontakt går via familiens kontaktperson Håkon Stavrum.

Det er Romerikes Blad som omtalte uttalelsen først.

Voldsom usikkerhet

Stavrum er bestevennen til Marius’ bror, og sier at familiene nå lever under en voldsom usikkerhet.

– Familien er veldig godt likt, og av alle som krysser deres vei. Den støtten de har opplevd i det siste, er bevis på hvordan de er som mennesker.

Leter etter overlevende

Det er fremdeles ni savnede etter raset som skjedde natt til 30. desember. En er funnet omkommet. Redningsmannskapet leter fredag ettermiddag i skredområdet.

De presiserer at de jobber for å finne overlevende, ikke omkomne.

Helsevesenet rigget fredag ettermiddag i stand til å ta imot mulig overlevende, ved å oppbemanne og mobilisere. De setter også sykehusene i stand til å ta imot.

VG har tidligere skrevet om Irene Gundersen (69), som er blant de savnede etter raset. Datteren hennes, Nina Christine Gundersen, skrev i et innlegg på Facebook at søsteren og faren kom seg ut av huset, og er lettere skadet og på sykehus.

Også Odd Steinar Sørengen kom seg ut, men samboer Ann-Mari Næristorp og datteren Victoria er fremdeles savnet.