Politiet: − Fortsatt håp om å finne overlevende

– Jeg vil understreke at vi fortsatt er i en redningsaksjon, og at vi leter etter overlevende sier innsatsleder i politiet, Roy Alkvist under dagens første pressekonferanse fra Gjerdrum.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Politiet orienterte om status i redningsaksjonen etter kvikkleireskredet i en pressebrifing klokken ni lørdag morgen. Det er ikke gjort noen funn i løpet av natten.

De sier at deres «utgangspunkt er at det fremdeles er mulig å finne levende mennesker i rasområdet».

Mot kvelden i går valgte politiet å stanse leteaksjonen på bakken i skredområdet på grunn av mørket. Droner og varmesøkende kameraer har blitt brukt til å søke etter overlevende. Flere droner har vært i luften over det mørklagte boligområdet gjennom hele natten.

– Det er ikke gjort noen nye funn i natt. Vi håper at den innsatsen som blir gjort når dagslyset kommer vil gi oss mer informasjon, og at vi forhåpentligvis gjør funn av personer som befinner seg i rasområdet, sier Sveen til VG tidlig lørdag morgen.

Nye avskallinger i raset i natt

Norges vassdrags- og energidirektorat opplyser at det lørdag, tre døgn etter at skredet startet, fortsatt går avskallinger i Gjerdrum-skredet.

– Det overvåkes nøye, sier regionsleder Toril Hofshagen i NVE lørdag morgen.

– Ikke siden 1893 har man hatt kvikkleireskred av denne dimensjonen i Norge, legger hun til.

Hofshagen forteller at det har kommet nye avskallinger i raset i natt. De skal jobbe med ytterligere undersøkelser i sentrumsområdet.

– Vi har løpende vurderinger og anbefalinger til politiet. Foreløpig er status quo at vi overvåker og tar de faglige anbefalingene i forhold til sikkerhet som vi mener er nødvendig.

Hun hadde også følgende melding til folk som nå er redde for at deres hus står på kvikkleire.

– Det er ikke i seg selv en risiko i å bo på kvikkleire, så lenge grunnen ligger i ro og er stabil. Dette er et svært unikt skred, sier Hofshagen.

forrige





































fullskjerm neste Foto: MATTIS SANDBLAD

Skal fortsette letingen i dag

Samtlige nødetater, forsvaret, frivillige og kommunen jobber intensivt og hardt. Det er en kompleks sak med flere parallelle løp som går, sier Roy Alkvist under dagens pressekonferanse.

– Hvor lenge vil dere holde på?

– Ønsker ikke å gå inn på det nå. Selve aksjonen er en risikofylt aksjon, men forholdene ganske like som i går.

Politiet sa Innsatsleder i Dag André Sylju i politiet sa fredag kveld at de planla for å starte søket så tidlig som mulig lørdag morgen. De gjør en fortløpende trusselvurdering som ligger i bunn når det gjelder hvor mye mannskap og utstyr de kan sette ned.

Søkene på bakkenivå blir gjort «i samarbeid med redningshunder», opplyser innsatsleder for brann, Geir Søndrål.

– Vi har mannskaper som søker etter punkter som redningshunder påviser og markerer. Vi tar oss ut ved hjelp av styrofoamplater, sa Søndrål fredag.

SKRED: Merket i farger er de bolighusene som så langt har rast ut. Det gule området viser stedet kvikkleireskredet har gått. Grafikk: Einar Otto Stangvik

Obduksjonen pågår fortsatt

Fredag ble det kjent at redningsaksjonen i Gjerdrum, hentet opp en avdød person fra et bygg der kvikkleireskredet har gått. Vedkommende er fremdeles ikke identifisert og blir nå obdusert.

Politiet ønsker ikke å kommentere den pågående obduksjonen under pressekonferansen lørdag morgen.

Operasjonsleder Terje Marstad i Øst politidistrikt sa fredag til VG at de ikke tør si når den er ferdig, men at de kunne ha svaret lørdag hvis de er heldige.

Han la til at det er etterforskerne som har direkte kontakt med sykehuset.

I tillegg til at det vil gi et avklaring til pårørende, sa Marstad at svaret er viktig med tanke på etterforskningen:

– Denne personen er jo hentet fra et bygg. Men er det vedkommende som bor i bygget eller ikke? Får vi disse svarene, kan vi da lese hvordan massen har drevet med ting. I en slik konstellasjon i kvikkleire, kan mye bli blandet inn i hverandre.

Fredag kveld gikk politiet ut med en liste over dem som er savnet. De skriver at «den omkomne ikke er identifisert, men er sannsynligvis en av personene på listen».

Svensk kriseteam forlater Gjerdrum

Det svenske kriseteamet som har bidratt under redningsaksjonen etter i Gjerdrum, reiser lørdag tilbake til Sverige, opplyser NTB lørdag.

Det svenske USAR-teamet (USAR står for urbant søk og redning, journ.anm.) ankom skredområdet i Gjerdrum fredag. Men lørdag morgen skriver svenske Expressen at teamet reiser tilbake til Sverige.

Det svenske teamet reiser tilbake etter at den norske innsatsledelsen fredag ettermiddag sa at det ikke lenger er behov for den svenske innsatsen. Det svenske USAR-teamet blir avløst av et team fra Trondheim.

– Vi har sammen med flere redningstjenester i Sverige vært forberedt på å kunne sende ytterligere forsterkninger til Norge, og vi har fortsatt en høy beredskap for å på kort varsel kunne støtte våre norske kollegaer og de rammede om behovet oppstår igjen, sier prosjektleder Erik Flink i Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i en pressemelding.